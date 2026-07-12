Cuc Phuong : la conservation de la nature au service d’un écotourisme durable

Ninh Binh (VNA) - Depuis de nombreuses années, le Parc national de Cuc Phuong fait de la préservation de la nature le fondement de son développement durable. En transformant les résultats de ses actions de conservation en produits écotouristiques, il contribue à protéger les écosystèmes tout en générant des ressources favorables au développement local.

Sauvetage et réintroduction d'espèces menacées

Le parc a récemment lancé un vaste programme de réensauvagement dans sa zone centrale, avec le soutien technique du Centre pour la conservation de la faune sauvage au Vietnam (Save Vietnam’s Wildlife). Cette initiative constitue une première étape dans une stratégie de restauration écologique à long terme.

Les visiteurs, notamment les enfants, apprécient le tourisme écologique responsable et d’en apprendre davantage sur la conservation de la biodiversité dans la forêt de Cuc Phuog. Photo : VNA

Selon les responsables du parc, la réintroduction de cerfs et de daims vise à restaurer des éléments essentiels de l’équilibre des écosystèmes. L’objectif est de permettre à ces espèces de retrouver durablement leur habitat naturel, au-delà des seules activités de sauvetage et d’élevage semi-sauvage. Le programme devrait également servir de modèle pour de futures actions de restauration de la faune au Vietnam.

Environ 60 cerfs et daims seront progressivement relâchés dans une forêt primaire située dans la zone de protection stricte du parc. Avant leur remise en liberté, les animaux observeront une période d’adaptation de 30 à 40 jours dans un enclos de 2 000 m², selon la méthode internationale dite du « lâcher progressif », afin de retrouver leurs comportements naturels. Après leur réintroduction, ils feront l’objet d’un suivi assuré par les experts du Centre et les gardes forestiers, tandis que des mesures de protection de leur habitat seront maintenues.

Des produits touristiques issus de la conservation

Fidèle au principe selon lequel la conservation constitue la base et l’écotourisme le moteur du développement, Cuc Phuong réinvestit une partie de ses recettes touristiques dans les activités de protection de la nature et le soutien aux communautés locales. Parmi les produits proposés figurent notamment le circuit « Voyage de la renaissance », les excursions d’observation nocturne de la faune ainsi que les visites organisées durant les saisons des papillons et des lucioles.

David Miller, un touriste australien, s'est déclaré impressionné par le respect des normes de conservation durant les visites, notamment lors des opérations de remise en liberté des animaux, organisées de manière à limiter au maximum le stress de la faune.

Selon Do Hong Hai, directeur adjoint du Centre d’éducation et de services environnementaux du Parc national de Cuc Phuong, la forêt peut être considérée comme un « musée vivant ». Le parc développe un tourisme responsable, avec des activités strictement encadrées afin de protéger les espèces menacées et leurs habitats.

Le nombre de visiteurs est limité, les horaires sont réglementés, les véhicules polluants sont restreints et les visiteurs doivent respecter le silence ainsi qu’éviter toute pollution lumineuse lors des observations nocturnes.

Les autorités touristiques de la province de Ninh Binh estiment que le tourisme associé à la conservation de la nature répond à une demande croissante, notamment auprès des habitants des grandes villes. Grâce à des programmes riches en contenus éducatifs, le Parc national de Cuc Phuong contribue à sensibiliser les visiteurs à la protection de la biodiversité tout en démontrant que la préservation de la nature peut également soutenir le développement durable des communautés locales. -VNA