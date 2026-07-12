Tourisme

Au Vietnam, le voyage et la gastronomie s’entrelacent et séduisent

Susmita Baral, journaliste américaine forte d’une décennie d’expérience dans le domaine gastronomique, a participé à un voyage d’études culinaires au Vietnam, reliant Hanoi à la baie de Ha Long et à Hô Chi Minh-Ville.

Touristes explorant la grotte Luôn dans la baie de Ha Long. Photo: VNA
Touristes explorant la grotte Luôn dans la baie de Ha Long. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Travel + Leisure, l’un des plus grands magazines de voyage au monde, a publié le 9 juillet un article dans lequel sa rédactrice senior, Susmita Baral, partage ses expériences mémorables de voyage et de découverte culinaire au Vietnam.

Susmita Baral, journaliste américaine forte d’une décennie d’expérience dans le domaine gastronomique, a participé à un voyage d’études culinaires au Vietnam, reliant Hanoi à la baie de Ha Long et à Hô Chi Minh-Ville.

Bien qu’ayant déjà goûté à la cuisine vietnamienne à travers les États-Unis, Susmita Baral s’est dite profondément impressionnée par la manière dont chaque plat vietnamien reflétait l’histoire, l’identité régionale et les traditions familiales transmises de génération en génération.

À Hanoi, la journaliste a été immédiatement séduite par les arômes des bouillons mijotés qui s’échappaient des échoppes. Elle a dégusté du bun cha (vermicelles de riz au porc grillé) et d’autres spécialités du Nord, constatant que chaque plat offrait un aperçu de la culture et de l’histoire de la capitale.

Elle était particulièrement fascinée par le fameux café aux œufs de Hanoi, préparé en fouettant des jaunes d’œufs avec du sucre et du lait concentré jusqu’à obtenir une mousse onctueuse. Créée à une époque où le lait frais était rare, cette boisson était, à ses yeux, une petite leçon d’ingéniosité et de créativité à Hanoï.

Summita Baral a également exploré la capitale en cyclo-pousse, assisté à un spectacle traditionnel de marionnettes sur l’eau et dégusté des banh cuôn (crêpes de riz à la vapeur roulées) fraîchement préparés. La visite du mausolée et de la maison sur pilotis du président Hô Chi Minh, de la pagode au Pilier unique et de la prison de Hoa Lo lui a permis d’approfondir sa connaissance de l’histoire du Vietnam.

Depuis Hanoi, le rythme changea radicalement dans la baie de Ha Long. Un vol en hydravion au-dessus de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO lui offrit une vue imprenable sur ses vastes eaux turquoise et les milliers d’îles calcaires qui émergent de la mer.

Dans un article pour Travel + Leisure, la rédactrice senior a souligné l’ingéniosité des communautés locales, décrivant des femmes ramant à bord de petites embarcations le long des paquebots de croisière pour vendre des en-cas, des fruits frais et des produits de première nécessité. Souvent comparées à « Uber Eats sur l’eau », ces embarcations accostent les navires de croisière et proposent leurs marchandises en échange d’argent.

Un autre moment fort fut une excursion en bateau traditionnel vietnamien à travers les formations calcaires enveloppées de brume de la baie de Ha Long. Alors que le brouillard masquait peu à peu les îles imposantes, cette paisible traversée offrit une manière mémorable d’admirer l’un des paysages les plus spectaculaires du Vietnam.

Dans la trépidante Hô Chi Minh-Ville, Susmita Baral a observé le quotidien de la ville à travers des cours de danse matinaux et des parties de badminton dans les parcs. Elle a participé à une visite gastronomique de restaurants locaux populaires, goûté à des plats emblématiques comme le phở et le bánh mì (baguette vietnamienne), puis exploré les rues animées et les ruelles étroites à bord d’une Vespa vintage, s’arrêtant aux échoppes de bord de route pour déguster des spécialités locales.

En repensant à ce voyage, la journaliste a confié avoir réalisé que chaque bol de nouilles, chaque tasse de café et chaque repas au Vietnam lui offrait un aperçu plus profond des traditions qui les avaient façonnés.

« Dans quelques années, je ne me souviendrai peut-être pas de chaque plat que j’ai goûté, mais je me souviendrai des conversations, des histoires et des personnes qui se sont chargées de chacun d’eux », a-t-elle écrit. – VNA

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#Travel + Leisure #le voyage et la gastronomie au Vietnam #cuisine vietnamienne #baie de Ha Long
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