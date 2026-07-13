Tourisme

Le DIFF 2026 attire plus de 2,72 millions de visiteurs à Da Nang

Porté par le succès du Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2026, le tourisme de la ville a enregistré une forte progression avec plus de 2,72 millions de visiteurs, soit une hausse de près de 45 % par rapport à l'édition précédente. L'événement a également stimulé l'activité hôtelière et le trafic aérien.

Feu d'artifice de l'équipe portugaise lors de la dernière soirée du DIFF 2026, le 11 juillet 2026. L'équipe portugaise a remporté le championnat lors de l'édition 2026. Photo : VNA
Feu d'artifice de l'équipe portugaise lors de la dernière soirée du DIFF 2026, le 11 juillet 2026. L'équipe portugaise a remporté le championnat lors de l'édition 2026. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Selon le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la ville de Da Nang, plus de 2,72 millions de visiteurs ont été accueillis durant le Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2026, organisé du 30 mai au 11 juillet sous le thème "Da Nang - Horizons unis".

Ce chiffre représente une hausse de près de 45 % par rapport à l'édition 2025. Les six soirées du festival ont attiré, à elles seules, 688 500 visiteurs. Lors de la finale, le taux d'occupation des hôtels situés dans les quartiers centraux de Hai Châu, Hoa Cuong, An Hai, Son Tra et Ngu Hanh Son a atteint entre 95 % et 98 %, un niveau record enregistré pour la quatrième année consécutive depuis 2023.

Selon l’aéroport international de Da Nang, l’aéroport de Chu Lai, la société par actions exploitant le terminal international de Da Nang et les compagnies aériennes, plus de 1 900 vols domestiques et internationaux ont desservi la ville pendant les six soirées du festival (en comptant les jours précédant chaque spectacle), soit une progression de 7 % par rapport à 2025. La fréquence moyenne a atteint 163 vols par jour, contre 152 un an plus tôt.

Le 11 juillet, soir de la finale, les établissements d’hébergement ont accueilli 131 000 visiteurs, en hausse de 16 % sur un an. Parmi eux, 52 400 visiteurs internationaux (+27 %) et 78 600 visiteurs nationaux (+10 %). Le taux d’occupation moyen des hébergements de la ville s’est établi à 85 %, soit une augmentation de 6,3 points par rapport à la même période de 2025.

Les 10 et 11 juillet, 365 vols domestiques et internationaux sont arrivés à Da Nang, en hausse de 8 % sur un an. La fréquence moyenne s’est élevée à 183 vols par jour, soit 16 vols quotidiens de plus qu’en 2025. -VNA

#DIFF 2026 #Da Nang
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