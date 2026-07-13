Tourisme

Tà Xùa, un joyau du Nord vietnamien en route vers la reconnaissance internationale

Portée par une reconnaissance internationale croissante, Ta Xua entend faire du tourisme un moteur de développement local tout en préservant ses paysages, son identité culturelle et son environnement. La commune de montagne de la province de Son La mise sur un modèle durable plutôt que sur le tourisme de masse.

Réputé des randonneurs comme une destination prisée pour ses paysages nuageux, Tà Xùa est surtout connu pour le sentier dit "Dos de dinosaure". Photo: Vietnam+
Réputé des randonneurs comme une destination prisée pour ses paysages nuageux, Tà Xùa est surtout connu pour le sentier dit "Dos de dinosaure". Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Pour la première fois, Tà Xùa, situées dans les hauts plateaux de Bac Yên, dans la province de Son La (Nord), figure parmi les destinations nommées aux World Travel Awards 2026 dans la catégorie des « Meilleures destinations émergentes d'Asie ». Pour cette commune montagneuse, autrefois classée parmi les régions les plus défavorisées du Vietnam, cette nomination, les World Travel Awards étant souvent considérés comme les « Oscars du tourisme », témoigne de son attractivité grandissante.

Avant cette distinction, la chaîne indienne NDTV avait déjà inscrit Ta Xua parmi les 26 destinations incontournables de 2026, soulignant la beauté de ses paysages encore préservés et son faible niveau de développement touristique.

Située entre 1.500 et 1.800 mètres d'altitude, Tà Xùa séduit les visiteurs par son climat tempéré, sa célèbre mer de nuages, ses théiers centenaires shan tuyet, les maisons traditionnelles des H'Mong, ainsi que son artisanat et sa gastronomie. Le développement du tourisme a créé de nouvelles sources de revenus pour la population locale : de nombreuses familles ont ouvert des hébergements chez l'habitant (homestays), approvisionnent les établissements touristiques en produits agricoles ou exercent comme guides.

Réputé des randonneurs comme une destination prisée pour ses paysages nuageux, Tà Xùa est surtout connu pour le sentier dit "Dos de dinosaure". Ce nom provient de sa silhouette, qui ressemble au dos d’un dinosaure vu d’en haut, entouré de magnifiques rizières en terrasses.

La meilleure période, pour partir à la "chasse des nuages" à Tà Xùa est d’octobre à avril, mais seules les personnes chanceuses pourront profiter du "paradis des nuages", car ce phénomène se produit en fonction de facteurs climatiques, tels que la différence température entre le jour et la nuit.

En 2025, la commune a accueilli près de 130.000 visiteurs, dont plus de 3.000 étrangers, générant environ 75 milliards de dongs de recettes touristiques. Elle compte aujourd'hui 88 hébergements communautaires, capables d'accueillir quelque 1.500 visiteurs par jour. Au premier semestre 2026, environ 56.000 touristes ont visité Tà Xùa, pour des recettes estimées à 54 milliards de dongs. Le développement du tourisme a également contribué à réduire le taux de pauvreté dans cette commune où les H'Mong représentent près de 100 % de la population.

Les autorités locales estiment toutefois que cette croissance doit s'accompagner d'une gestion plus rigoureuse de la destination. Les infrastructures demeurent insuffisantes, la pression foncière et immobilière liée aux projets touristiques s'accentue, tandis que la formation des ressources humaines et la valorisation des produits culturels doivent encore être renforcées.

Les professionnels du secteur recommandent un développement respectueux des paysages et de l'identité locale, ainsi qu'une sélection rigoureuse des projets d'investissement afin d'éviter une urbanisation excessive. Les autorités renforcent ainsi la gestion du tourisme, améliorent la qualité des services, valorisent les produits culturels et élaborent un règlement destiné aux établissements d'hébergement et aux prestataires touristiques.

La commune ambitionne d'accueillir 120.000 visiteurs et de générer 120 milliards de dôngs de recettes touristiques en 2026. À plus long terme, elle entend faire de « Tà Xùa, mer de nuages, nature grandiose et culture h'mong » une marque touristique emblématique du Nord-Ouest vietnamien.

Pour les experts, cette reconnaissance internationale constitue une formidable opportunité. Le principal défi sera toutefois de préserver l'authenticité de Ta Xua. La destination gagnera à privilégier la qualité de l'expérience, la protection de son environnement et la sauvegarde de son patrimoine culturel plutôt qu'à céder aux sirènes du tourisme de masse.-VNA

#Tà Xùa
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