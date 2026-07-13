Culture-Sports

Les tours de Duong Long, le plus haut ensemble de tours cham en briques d'Asie du Sud-Est, font peau neuve

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Gia Lai a lancé, à la fin de l'année 2025, un vaste chantier de restauration des tours de Duong Long doté d'un budget de plus de 90 milliards de dôngs (environ 3,4 millions de dollars). Prévus sur dix mois, les travaux sont aujourd'hui réalisés à environ 40 %.

Les tours Duong Long sont édifiées par les Chams entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Photo: nhandan.vn
Les tours Duong Long sont édifiées par les Chams entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Photo: nhandan.vn

Gia Lai (VNA) - Situées dans la province de Gia Lai, les tours de Duong Long font actuellement l'objet d'un vaste programme de restauration.

Également connu sous les noms d'An Chanh, de Binh An ou de tour Nga, cet ensemble est classé site national exceptionnel. Édifié par les Chams entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, il est situé dans la commune de Binh An, dans la province de Gia Lai, et comprend trois tours, dont la tour centrale, haute d'environ 39 mètres, est considérée par le Département du patrimoine culturel comme la plus haute tour en briques d'Asie du Sud-Est.

Après plus de huit siècles d'exposition aux intempéries, à l'érosion du temps et à l'envahissement de la végétation, l'édifice présentait d'importants signes de dégradation. Afin d'assurer sa préservation, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a lancé, à la fin de l'année 2025, un vaste chantier de restauration doté d'un budget de plus de 90 milliards de dôngs (environ 3,4 millions de dollars). Prévus sur dix mois, les travaux sont aujourd'hui réalisés à environ 40 %.

Avant le lancement des travaux, l'ensemble du complexe a fait l'objet de relevés et d'une documentation détaillée afin de garantir que chaque intervention respecte les principes de conservation du patrimoine. Quelque 340 000 briques ont été spécialement fabriquées pour reproduire la composition, la couleur et la texture des matériaux d'origine. Chacune porte le millésime "2026", afin de la distinguer des éléments d'origine, conformément aux exigences de transparence en matière de conservation. Les briques anciennes endommagées ont, quant à elles, été réduites en poudre puis mélangées à de la chaux pour fabriquer le mortier, contribuant ainsi à préserver l'homogénéité de la structure.

Les restaurateurs privilégient des techniques traditionnelles et des matériaux compatibles avec la maçonnerie ancienne. Le mortier est préparé à partir de briques anciennes réduites en poudre et de chaux, tandis que la résine du Dipterocarpus alatus est utilisée comme liant naturel.

Une approche de restauration prudente a été adoptée pour les sculptures sur pierre : les ornements ne sont reconstitués que lorsque des preuves historiques formelles existent, les sections lacunaires sans références fiables étant simplement remplacées par des blocs de pierre sobres afin d'éviter toute interprétation artistique erronée. -VNA

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