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La ville de Hue présente au public de précieux trésors de la Cour impériale

Réunissant plus de 100 objets d’exception issus de collections privées et du Musée des antiquités royales de Hue, l’exposition « Héritage impérial – L’excellence réunie » met en lumière le raffinement artistique et le patrimoine de la dynastie des Nguyen. Elle se tient jusqu’au 9 octobre au palais Long An, dans l’ancienne cité impériale de Hue.

L’exposition rassemble plus de 100 objets et ensembles d’objets datant de la dynastie des Nguyen, issus de 23 collections privées. Photo: VNA
L’exposition rassemble plus de 100 objets et ensembles d’objets datant de la dynastie des Nguyen, issus de 23 collections privées. Photo: VNA

Hue (VNA) - Le Centre de conservation des monuments de Hue, en collaboration avec le Musée des antiquités royales de Hue et l’Association des antiquaires de Ho Chi Minh-Ville, a inauguré, le 10 juillet au palais Long An, l’exposition intitulée « Héritage impérial – L’excellence réunie ».

L’exposition rassemble plus de 100 objets et ensembles d’objets datant de la dynastie des Nguyen, issus de 23 collections privées. Réalisées en or, en argent, en émail cloisonné, en bronze, en céramique, en textile ou en bois, ces pièces sont présentées autour de quatre thèmes : le pouvoir impérial, les rites de cour, l’excellence de l’artisanat et des beaux-arts, et la permanence de l’héritage royal.

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Les pièces sont présentées autour de quatre thèmes : le pouvoir impérial, les rites de cour, l’excellence de l’artisanat et des beaux-arts, et la permanence de l’héritage royal. Photo. VNA

Selon Hoang Viet Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Hue, cette exposition met à l’honneur de précieuses antiquités réunies par des collectionneurs privés et les collections du Musée des antiquités royales de Hue. Elle constitue également un espace d’échanges entre passionnés et offre au public un regard inédit sur le patrimoine de la Cour impériale.

À cette occasion, plusieurs collectionneurs ont fait don au Centre de conservation des monuments de Hue, dont un plat en émail cloisonné, un édit royal de l’empereur Thanh Thai, un coffret en bois destiné à conserver les édits impériaux, ainsi qu’un ensemble de mémoriaux de l’époque de Duy Tan relatifs à la restauration d’ouvrages de la dynastie des Nguyen. Ces acquisitions viendront enrichir les collections du musée et soutenir les activités de recherche, de conservation et de valorisation du patrimoine.

L’exposition se tient jusqu’au 9 octobre. -VNA

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