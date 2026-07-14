Tourisme

Lam Dong renouvelle son offre touristique pour dynamiser la saison estivale 2026

Au-delà de Da Lat, Lam Dong s'appuie désormais sur un espace touristique diversifié associant hauts plateaux, forêts et zones côtières, avec des destinations telles que Mui Ne, l'île de Phu Quy ou le Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong.

Le littoral de la province de Lam Dong demeure une destination prisée des touristes durant la saison estivale. Photo : VNA
Le littoral de la province de Lam Dong demeure une destination prisée des touristes durant la saison estivale. Photo : VNA

Lam Dong (VNA) – Au cœur de la haute saison touristique de l'été 2026, la province de Lam Dong, et plus particulièrement Da Lat, connaît une forte affluence touristique, favorisée par un climat tempéré et la beauté de ses paysages naturels.

Profitant d'un espace de développement élargi à la suite des réorganisations administratives, la province multiplie les programmes de promotion et diversifie son offre touristique afin de renforcer son attractivité et de stimuler la croissance du secteur.

En ce milieu du mois de juillet, l'effervescence est palpable autour du lac Xuan Huong et de la place Lam Vien, où les visiteurs se succèdent du matin au soir pour admirer les sites emblématiques de la ville ou participer aux animations de rue.

Au-delà de Da Lat, Lam Dong s'appuie désormais sur un espace touristique diversifié associant hauts plateaux, forêts et zones côtières, avec des destinations telles que Mui Ne, l'île de Phu Quy ou le Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong. Cette dynamique se traduit par près de 12 millions de visiteurs accueillis au premier semestre 2026, soit une hausse de 18 % sur un an. Le nombre de visiteurs étrangers a progressé de 18,6 %, atteignant 825.000, tandis que les recettes touristiques ont dépassé 33.310 milliards de dôngs.

Pour maintenir cette dynamique, les autorités locales déploient un programme de promotion mis en œuvre à travers une série d'événements culturels d'envergure, ainsi que la réouverture de l'aéroport international de Lien Khuong, prévue le 19 août. Le XIe Festival des Fleurs de Da Lat, prévu en décembre, devrait constituer le point d'orgue de cette stratégie.

Parallèlement, la province encourage les opérateurs de transport et d'hébergement à proposer des réductions de 20 % à 30 % aux voyageurs empruntant la voie routière, tout en garantissant la qualité des services.

Forte de ces atouts et de son nouvel espace de développement après la fusion administrative, Lam Dong ambitionne d'accueillir 25,8 millions de visiteurs sur l'ensemble de l'année 2026, contribuant ainsi à l'objectif d'une croissance à deux chiffres. -VNA

#saison touristique de l'été #Lam Dong #Da Lat Lam Dong
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