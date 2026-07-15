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Culture : quatre lacunes à combler et trois transitions à engager

En identifiant « quatre lacunes » et en appelant à engager « trois grandes transitions », le dirigeant To Lam fixe une nouvelle orientation stratégique pour le développement de la culture vietnamienne.

Des artistes interprètent des extraits de célèbres opéras rénovés (cai luong) lors de la cérémonie d'ouverture du Concours national des jeunes talents du cai luong 2026. Photo : VNA
Des artistes interprètent des extraits de célèbres opéras rénovés (cai luong) lors de la cérémonie d'ouverture du Concours national des jeunes talents du cai luong 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les orientations données par le secrétaire général du Parti et président de l'État, To Lam, lors de la deuxième réunion du Comité central de pilotage pour le développement de la culture vietnamienne, tenue le 13 juillet, ne se contentent pas d'identifier les blocages dans la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW. Elles définissent également des orientations stratégiques pour le développement de la culture dans la nouvelle période.

Selon des artistes et des chercheurs, cette intervention allie vision stratégique et sens de l'action, tout en donnant un nouvel élan afin que la culture devienne véritablement le socle spirituel, une ressource endogène et un moteur du développement national.

Six mois après le lancement de la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, malgré les premiers résultats obtenus, To Lam a mis en évidence « quatre lacunes » qu'il convient d'identifier et de combler rapidement, tout en appelant à engager « trois grandes transitions » pour permettre à la culture de répondre pleinement aux exigences de la nouvelle période.

Les « quatre lacunes » mises en évidence par le secrétaire général du Parti et président de l'État concernent principalement le rayonnement de la culture vietnamienne dans l'espace numérique, la valorisation du patrimoine culturel, la capacité de créer des produits culturels compétitifs ainsi que le développement encore insuffisant des industries culturelles.

Les « trois grandes transitions » définies par To Lam consistent à faire passer la culture du statut de simple secteur à celui de socle spirituel, de pilier et de nouveau moteur de croissance ; à développer la culture à la fois dans l'espace réel et dans l'espace numérique, en considérant la maîtrise des données, des plateformes et des contenus comme un élément de la souveraineté nationale ; enfin, à passer d'une logique principalement axée sur la préservation à une approche associant étroitement préservation et création.

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Des artistes se produisent dans l'espace d'exposition du Département des arts du spectacle à la Foire d'automne 2025. Photo : VNA


La présidente de l'Association des artistes photographes du Vietnam, Tran Thi Thu Dong, a souligné que ces orientations revêtent une importance majeure, car elles définissent à la fois une vision et des actions concrètes, insufflant une nouvelle dynamique à la mise en œuvre effective de la Résolution n°80.

Pour le docteur Dang Vu Canh Linh, vice-directeur de l'Institut de formation, de perfectionnement des cadres et de recherche scientifique relevant du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, l'identification des « quatre lacunes » et l'appel à mettre en œuvre les « trois grandes transitions » constituent une orientation essentielle pour forger une vision stratégique et promouvoir le développement de la culture vietnamienne.

Selon lui, l'intervention ne se limite pas à réaffirmer le rôle de la culture, mais met directement en lumière les obstacles structurels qui freinent sa transformation en ressource endogène, en levier d'influence et en moteur du développement du pays.

Dans son intervention, le secrétaire général du Parti et président de l'État a formulé des exigences très précises concernant la mise en œuvre. Il ne s'est pas contenté de fixer des objectifs généraux, mais a également précisé les organismes responsables, les tâches à accomplir, les résultats attendus ainsi que les échéances pour la présentation des rapports.

Les artistes et les chercheurs en culture estiment que si ces orientations sont appliquées de manière résolue et coordonnée, avec la participation de l'ensemble du système politique, des entreprises et de la communauté créative, la culture vietnamienne connaîtra un nouvel essor et deviendra véritablement le socle spirituel et l'un des moteurs d'un développement durable du pays dans la nouvelle ère. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80
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