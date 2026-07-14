Vietjet et Vikki Digital Bank deviennent partenaires officiels des compétitions de l’ASEAN United FC

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Vietjet Air et Vikki Digital Bank ont été nommées, le 13 juillet, respectivement compagnie aérienne et banque officielles au Vietnam des quatre compétitions de l'ASEAN United FC : l'ASEAN Hyundai Cup™, l'ASEAN Club Championship Shopee Cup™, l'ASEAN Women's MSIG Cup™ et l'ASEAN U-23 Championship™. Ce partenariat a été conclu par SPORTFIVE, partenaire commercial exclusif de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF).



Vietjet est une compagnie aérienne de nouvelle génération, fondée avec pour ambition de rendre le transport aérien accessible au plus grand nombre. Depuis son premier vol en 2011, elle n'a cessé d'étendre son réseau au Vietnam et à l'international, exploitant aujourd'hui plus de 135 lignes reliant l'Asie du Sud-Est à l'Australie, au Kazakhstan, à l'Inde, à la Chine, au Japon et à la République de Corée. La compagnie prévoit également de développer son réseau vers l'Europe. Avec sa livrée rouge et jaune emblématique, Vietjet est devenue une marque familière pour des millions de voyageurs, contribuant à rapprocher les pays et les communautés tout en favorisant les échanges économiques, culturels et humains.



En tant que compagnie aérienne partenaire officielle des compétitions de l’ASEAN United FC, Vietjet rapprochera les supporters des principales destinations d’Asie du Sud-Est à l’occasion des grands rendez-vous du football régional, à commencer par l’ASEAN Hyundai Cup™ 2026, compétition phare et plus grand événement footballistique de l’ASEAN.

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Pour sa part, Vikki Digital Bank, banque officielle au Vietnam de ces compétitions, proposera des solutions de paiement numérique, des services financiers innovants, ainsi que des offres promotionnelles et des expériences exclusives destinées aux supporters. Elle mettra également en avant sa campagne d’épargne « VIKKI Savings – Win the Signed Golden Ball », dotée de récompenses d’une valeur totale supérieure à 21 milliards de dôngs.



À travers ce partenariat, Vietjet et Vikki Digital Bank ambitionnent d'offrir aux amateurs de football une expérience plus fluide, en associant solutions de voyage et services financiers numériques sur l’un des marchés touristiques les plus dynamiques au monde.



Selon Tô Viêt Thang, vice-président permanent de Vietjet, cette coopération illustre l’engagement de la compagnie à soutenir les grands événements sportifs internationaux et à renforcer les liens entre les peuples, les cultures et les communautés grâce au transport aérien et au sport.



Le vice-président de Vikki Digital Bank, Lê Van Thanh, a souligné que le football rassemble des millions de personnes et que les services bancaires numériques permettent d’offrir aux utilisateurs une expérience à la fois simple, sécurisée et moderne au quotidien.



Le président de l’AFF, Khiev Sameth, s’est félicité de l’arrivée de Vietjet et de Vikki Digital Bank parmi les partenaires officiels de l’ASEAN United FC, estimant que ces deux entreprises contribueront à renforcer les liens entre les associations membres, les clubs, les supporters et les communautés de toute la région.



Pour Seamus O'Brien, président-directeur général de SPORTFIVE Asia, ce partenariat renforcera la visibilité de Vietjet à l’échelle régionale et consolidera le positionnement de Vikki Digital Bank en tant que banque numérique de nouvelle génération au Vietnam, tout en contribuant à promouvoir la connectivité au sein de l’ASEAN.- VNA