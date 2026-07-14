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Le Huê Wonderverse Fest célèbre la musique, le patrimoine et la technologie

Sous le thème «Éveil de la ville», le festival propose une expérience inédite où le patrimoine s’exprime à travers la musique, l’art et les technologies de performance modernes, tout en le positionnant comme moteur de créativité, de tourisme et d’économie culturelle.

Le Huê Wonderverse Fest 2026 se tiendra du 30 août au 1er septembre sur la place Hà Huy Tâp à Huê. Photo : organisateurs
Le Huê Wonderverse Fest 2026 se tiendra du 30 août au 1er septembre sur la place Hà Huy Tâp à Huê. Photo : organisateurs

Hanoi (VNA) – Le Huê Wonderverse Fest 2026, festival international de culture, de musique et de technologie, se tiendra sur la place Hà Huy Tâp à Huê du 30 août au 1er septembre, a annoncé Trân Huu Thuy Giang, vice-présidente du Comité populaire municipal de Huê, lors d’une conférence de presse le 13 juillet.

Coorganisé par le Comité d’organisation du Festival de Huê et Beyond Communication JSC, cet événement s’annonce comme l’un des plus importants du genre jamais organisé dans l’ancienne capitale impériale.

Sous le thème «Éveil de la ville», le festival propose une expérience inédite où le patrimoine s’exprime à travers la musique, l’art et les technologies de performance modernes, tout en le positionnant comme moteur de créativité, de tourisme et d’économie culturelle.

Parmi les temps forts du festival figure une scène multisensorielle équipée d’écrans LED, de mapping visuel, de médias interactifs, de lasers et d’autres effets visuels, créant ainsi une expérience immersive qui relie le patrimoine culturel de Hué à la créativité contemporaine.

Le festival présentera également Long Ma (le Cheval Dragon), sa mascotte officielle inspirée du cheval-dragon mythique de la tradition culturelle de Huê.

Réinventé grâce à l’art numérique et aux technologies de performance contemporaines, Long Ma symbolisera le lien entre l’héritage historique de l’ancienne capitale impériale et la créativité des jeunes générations, tout en devenant un élément de l’identité visuelle du festival pour les éditions futures.

Le point d’orgue du festival sera constitué de deux soirées de concerts exceptionnels. La première soirée, «Éveil du patrimoine», célébrera l’identité et l’esprit vietnamiens à travers les performances d’artistes vietnamiens de renom issus de différentes générations.

La seconde soirée, «Intégration du patrimoine », réunira des DJ vietnamiens reconnus sur les plus grandes scènes EDM internationales et des artistes internationaux, offrant ainsi une expérience de musique électronique de calibre mondial et connectant Hué au monde entier.

L’entrée au Huê Wonderverse Fest 2026 sera gratuite. Le festival devrait attirer plus de 500.000 visiteurs et toucher des millions de personnes grâce aux médias nationaux et internationaux.

Le Huê Wonderverse Fest se veut être un rendez-vous annuel qui contribuera à promouvoir les industries culturelles, l’économie créative et le tourisme, tout en faisant rayonner Huê comme destination touristique internationale. – VNA

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#Huê Wonderverse Fest 2026
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