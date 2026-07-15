Multimedia

Infographies

La résolution 57 génère des progrès rapides en matière de science, de technologie et de transformation numérique

Dans le cadre de la mise en œuvre continue et dynamique des tâches prévues par la résolution n° 57-NQ/TW, adoptée par le Politburo le 22 décembre 2024, sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, le ministère des Sciences et de la Technologie a obtenu des résultats positifs dans de nombreux domaines en mai 2026.

2026-6-11-nghi-quyet-57-ruby.jpg
#résolution 57
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Transformation numérique

Voir plus

Le PMI atteint 51,8 points en juin 2026

Le PMI atteint 51,8 points en juin 2026

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien a atteint 51,8 en juin, indiquant une croissance soutenue, bien qu'en légère baisse par rapport à mai (52,8 points).

Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère

Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère

Le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution n° 158/NQ-CP approuvant le Programme d’action destiné à mettre en œuvre la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 17 mars 2026, sur la construction et le développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère. L’objectif de ce programme est de bâtir et de développer la capitale en plaçant l’être humain au centre du processus de développement, à la fois comme acteur, finalité et moteur de la croissance. La qualité de vie et le bonheur de la population constituent les principaux critères d’évaluation. L’innovation, la transition écologique, la transformation numérique et le développement de l’économie circulaire sont identifiés comme les moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de Hanoï dans la nouvelle ère.

Plan d'action du gouvernement pour la construction et le développement de la capitale dans la nouvelle ère

Plan d'action du gouvernement pour la construction et le développement de la capitale dans la nouvelle ère

Le gouvernement a promulgué la résolution n° 158/NQ-CP approuvant le plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution n° 02-NQ/TW du 17 mars 2026 du Bureau politique relative à la construction et au développement de Hanoï à l'ère nouvelle. Ce plan vise à placer l'être humain au cœur du développement de la capitale, comme acteur, objectif et moteur de celui-ci, en faisant de la qualité de vie et du bien-être de la population les principaux critères d'évaluation. Il fait de l'innovation, de la transition verte, de la transformation numérique et de l'économie circulaire les principaux leviers d'une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de la capitale.

Nouvelles mesures en faveur de la santé des personnes âgées au Vietnam

Nouvelles mesures en faveur de la santé des personnes âgées au Vietnam

À partir de 2026, les personnes âgées bénéficient gratuitement d'un bilan de santé périodique ou d'un examen de dépistage au moins une fois par an. Elles disposeront également d'un dossier individuel de suivi de leur état de santé, conformément à la décision n° 1116/QD-TTg du Premier ministre, signée le 22 juin 2026.

Campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés et non identifiées

Campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés et non identifiées

Le matin du 24 juin 2026, une cérémonie s'est tenue au siège du ministère de la Sécurité publique pour lancer une campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des martyrs non identifiés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de 500 jours visant à intensifier la recherche, le recueil et l'identification des restes des martyrs, en amont du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2027).

Chaque cadre de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh doit être une source d'inspiration

Chaque cadre de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh doit être une source d'inspiration

Une nation qui veut se développer rapidement, durablement et de manière autonome, tout en s'intégrant avec succès au monde, doit disposer d'une jeunesse dotée d'une solide expertise, de compétences affirmées, d'une riche culture, d'une volonté inébranlable et d'un sens aigu des responsabilités sociales, a souligné le secrétaire général et président de la République To Lam.

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Consécration pour le patrimoine naturel : le 27 avril à Paris, l'UNESCO a mis à l'honneur de nouveaux sanctuaires géologiques tout en renouvelant sa confiance à 44 sites d'exception. Lors de cette cérémonie, le joyau vietnamien de Non Nuoc Cao Bang a vu son statut de Géoparc mondial brillamment confirmé.

Pour une civilisation écologique, un Vietnam vert et un océan pacifique et durable

Pour une civilisation écologique, un Vietnam vert et un océan pacifique et durable

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin) et de la Journée mondiale de l’océan (8 juin), nous sommes invités à réfléchir plus profondément à une question majeure de notre époque : la relation entre l’homme et la nature connaît de profondes mutations, qui exigent une nouvelle approche du développement, de la responsabilité et de l’action.

Le Festival international de feux d’artifice de Da Nang 2026

Le Festival international de feux d’artifice de Da Nang 2026

Le Festival international de feux d’artifice de Da Nang 2026 se déroule du 30 mai au 11 juillet. Cette édition réunit plusieurs des meilleures équipes pyrotechniques mondiales pour des spectacles thématiques, offrant une série de soirées artistiques lumineuses s’étendant sur plus d’un mois.