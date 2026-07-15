La résolution 57 génère des progrès rapides en matière de science, de technologie et de transformation numérique

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Le commerce extérieur du Vietnam en hausse de plus de 27% au premier semestre
Le commerce extérieur du Vietnam a atteint 549,69 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse de 27,1% en glissement annuel. Le pays a affiché un excédent commercial de 16,65 milliards de dollars.
Premier semestre 2026 : cinq produits d’exportation dépassent 10 milliards de dollars
Au cours de cette période, 29 produits ont enregistré plus d’un milliard de dollars d’exportations, représentant 92,1 % des exportations totales. Parmi eux, cinq ont dépassé les 10 milliards de dollars, soit 62,6 % du total.
Le nombre de touristes internationaux au Vietnam en hausse de 14,9 % au premier semestre
Au cours du premier semestre de 2026, le Vietnam a accueilli 12,3 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 14,9 % sur un an.
Le PMI atteint 51,8 points en juin 2026
L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien a atteint 51,8 en juin, indiquant une croissance soutenue, bien qu'en légère baisse par rapport à mai (52,8 points).
Hanoï participe aux frais de traitement de la myopie pour les 18-35 ans
Depuis le 1er juillet 2026, Hanoï soutient les coûts de traitement de la myopie à partir de 3 dioptries, offrant aux jeunes plus de possibilités de soins de la vue.
Le PIB du Vietnam progresse de 8,18 % au premiser semestre malgré les incertitudes mondiales
Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,18 % au premier semestre par rapport à la même période de l’année dernière, a annoncé le 3 juillet l’Office national des statistiques.
Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère
Le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution n° 158/NQ-CP approuvant le Programme d’action destiné à mettre en œuvre la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 17 mars 2026, sur la construction et le développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère. L’objectif de ce programme est de bâtir et de développer la capitale en plaçant l’être humain au centre du processus de développement, à la fois comme acteur, finalité et moteur de la croissance. La qualité de vie et le bonheur de la population constituent les principaux critères d’évaluation. L’innovation, la transition écologique, la transformation numérique et le développement de l’économie circulaire sont identifiés comme les moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de Hanoï dans la nouvelle ère.
Plan d'action du gouvernement pour la construction et le développement de la capitale dans la nouvelle ère
Le gouvernement a promulgué la résolution n° 158/NQ-CP approuvant le plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution n° 02-NQ/TW du 17 mars 2026 du Bureau politique relative à la construction et au développement de Hanoï à l'ère nouvelle. Ce plan vise à placer l'être humain au cœur du développement de la capitale, comme acteur, objectif et moteur de celui-ci, en faisant de la qualité de vie et du bien-être de la population les principaux critères d'évaluation. Il fait de l'innovation, de la transition verte, de la transformation numérique et de l'économie circulaire les principaux leviers d'une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de la capitale.
Nouvelles mesures en faveur de la santé des personnes âgées au Vietnam
À partir de 2026, les personnes âgées bénéficient gratuitement d'un bilan de santé périodique ou d'un examen de dépistage au moins une fois par an. Elles disposeront également d'un dossier individuel de suivi de leur état de santé, conformément à la décision n° 1116/QD-TTg du Premier ministre, signée le 22 juin 2026.
Quy Nhon parmi les 25 meilleures destinations au monde en 2026
Le guide de voyage de renommée mondiale Lonely Planet a classé Quy Nhon, située dans la province de Gia Lai (Centre), parmi les 25 meilleures destinations de 2026.
Campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés et non identifiées
Le matin du 24 juin 2026, une cérémonie s'est tenue au siège du ministère de la Sécurité publique pour lancer une campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des martyrs non identifiés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de 500 jours visant à intensifier la recherche, le recueil et l'identification des restes des martyrs, en amont du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2027).
Chaque cadre de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh doit être une source d'inspiration
Une nation qui veut se développer rapidement, durablement et de manière autonome, tout en s'intégrant avec succès au monde, doit disposer d'une jeunesse dotée d'une solide expertise, de compétences affirmées, d'une riche culture, d'une volonté inébranlable et d'un sens aigu des responsabilités sociales, a souligné le secrétaire général et président de la République To Lam.
Le Parti, l’État et le peuple placent une grande confiance dans la jeune génération vietnamienne
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a affirmé que le Parti, l’État et le peuple plaçaient une grande confiance dans la jeune génération lors du 13e Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour le mandat 2026-2031.
Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang
Consécration pour le patrimoine naturel : le 27 avril à Paris, l'UNESCO a mis à l'honneur de nouveaux sanctuaires géologiques tout en renouvelant sa confiance à 44 sites d'exception. Lors de cette cérémonie, le joyau vietnamien de Non Nuoc Cao Bang a vu son statut de Géoparc mondial brillamment confirmé.
Pour une civilisation écologique, un Vietnam vert et un océan pacifique et durable
À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin) et de la Journée mondiale de l’océan (8 juin), nous sommes invités à réfléchir plus profondément à une question majeure de notre époque : la relation entre l’homme et la nature connaît de profondes mutations, qui exigent une nouvelle approche du développement, de la responsabilité et de l’action.
20 secteurs stratégiques en matière de technologie, d'innovation et de développement scientifique
Selon la décision n° 808/QD-TTg du 8 mai 2026, le Premier ministre a confié à 10 ministères et agences centrales la tâche de mettre en œuvre 20 tâches stratégiques en matière de technologie, d'innovation et de développement scientifique et technologique.
La presse vietnamienne : fidèle, créative et responsable dans la nouvelle ère
La presse vietnamienne : fidèle, créative et responsable dans la nouvelle ère
Le Festival international de feux d’artifice de Da Nang 2026
Le Festival international de feux d’artifice de Da Nang 2026 se déroule du 30 mai au 11 juillet. Cette édition réunit plusieurs des meilleures équipes pyrotechniques mondiales pour des spectacles thématiques, offrant une série de soirées artistiques lumineuses s’étendant sur plus d’un mois.
Le Vietnam accueille plus de 10 millions de touristes internationaux en cinq premiers mois de 2026
Selon les statistiques de l'Autorité nationale du tourisme, le nombre de touristes internationaux au Vietnam en mai est estimé à près de 1,8 million de personnes, soit une augmentation de 16,5% sur un an. Au cours des 5 premiers mois de l'année, il a atteint 10,6 millions de personnes.
Le Vietnam investit 794,6 millions de dollars à l'étranger en cinq mois
Les investissements vietnamiens à l'étranger (capital nouvellement accordé et ajusté) ont atteint 794,6 millions de dollars américains au cours des cinq premiers mois de 2026, soit 2,5 fois plus qu'à la même période l'année précédente.