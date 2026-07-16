Économie

Le Vietnam, nouveau maillon stratégique des technologies de l’IA en Asie

Porté par l’essor de l’intelligence artificielle (IA), le Vietnam s’impose progressivement comme un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement asiatique en équipements liés à l’IA. Selon des experts de HSBC, cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de croissance, tout en posant de nouveaux défis dans un contexte mondial incertain.

Espace d'exposition et de présentation des produits lors de l'AI Day 2026. Photo : VNA
Espace d'exposition et de présentation des produits lors de l'AI Day 2026. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) redessine non seulement la course technologique mondiale, mais aussi le paysage commercial asiatique. Dans ce contexte, le Vietnam s'impose comme l'un des principaux bénéficiaires de la région, renforçant progressivement son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en matériel d'IA.

Selon HSBC Global Investment Research, les échanges intra-asiatiques de produits liés à l’IA – notamment les semi-conducteurs, les composants électroniques et les équipements informatiques – ont atteint près de 2.000 milliards de dollars en 2025, soit le double de leur niveau d’avant la pandémie. Ces produits représentent désormais 35 % des exportations de la région, contre 19 % il y a dix ans.

HSBC estime que le Vietnam est l’économie ayant enregistré la progression la plus rapide dans cette chaîne de valeur. Sa part dans le commerce mondial des équipements liés à l’IA est passée de 1,2 % en 2015 à 12,4 % en 2025, soit la plus forte progression mondiale sur cette période.

Cette évolution se reflète également dans les échanges commerciaux régionaux. Au premier trimestre 2026, Taïwan (Chine) a enregistré, pour la première fois, un déficit commercial trimestriel vis-à-vis du Vietnam, tandis que ses importations en provenance du Vietnam ont bondi de 173 % sur un an, principalement dans les secteurs des machines, des équipements électriques et de l’électronique grand public. Les exportations sud-coréennes vers le Vietnam ont également affiché leur plus forte progression en Asie du Sud-Est, illustrant le renforcement des liens dans la fabrication de composants électroniques et d’équipements destinés aux serveurs d’IA.

Selon Tim Evans, directeur général de HSBC Vietnam, le Vietnam évolue progressivement d’une plateforme d’assemblage à faible coût vers un acteur stratégique des chaînes d’approvisionnement régionales. Le pays importe des composants à forte valeur ajoutée en provenance de la République de Corée et de Taïwan (Chine), développe ses capacités de production, puis réexporte des produits finis ou semi-finis vers les marchés asiatiques et internationaux.

Les experts ont souligné que cette dynamique est soutenue par la stratégie nationale de développement des semi-conducteurs, les investissements croissants des grands groupes technologiques dans les activités d’assemblage, de conditionnement et de test, ainsi que par les efforts visant à former des dizaines de milliers d’ingénieurs d’ici 2030.

HSBC relève également que le Vietnam dispose d’atouts pour devenir non seulement un centre de production de matériels liés à l’IA, mais aussi un marché en croissance pour les services utilisant cette technologie, grâce à une population jeune, à une forte adoption du numérique et au développement de son écosystème entrepreneurial.

Les analystes avertissent toutefois qu’une intégration plus profonde dans les chaînes d’approvisionnement de l’IA expose également le Vietnam aux fluctuations de la demande mondiale, aux évolutions des politiques commerciales et des contrôles à l’exportation, ainsi qu’à la volatilité du marché des semi-conducteurs. À plus long terme, ils estiment néanmoins que la diversification des chaînes d’approvisionnement en Asie et les accords commerciaux, tels que le RCEP et le CPTPP, continueront d’offrir au Vietnam de nouvelles opportunités pour renforcer sa place dans les chaînes de valeur technologiques. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #IA #Vietnam #intelligence artificielle
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