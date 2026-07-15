Économie

Hô Chi Minh-Ville vise des IDE de haute qualité pour stimuler le développement durable

Avec 21.351 projets d’IDE valides, représentant un investissement total de 146,8 milliards de dollars, Hô Chi Minh-Ville demeure la première ville du Vietnam en termes d’investissements étrangers. La mégapole du Sud a enregistré près de 7,5 milliards de dollars d’IDE enregistrés au premier semestre 2026, atteignant plus de 68% de l’objectif annuel.

Un coin de l'usine chimique Hyosung, un projet à capitaux sud-coréens dans le quartier de Tân Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Un coin de l'usine chimique Hyosung, un projet à capitaux sud-coréens dans le quartier de Tân Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Conformément à la résolution n°10-NQ/TW du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, Hô Chi Minh-Ville redéfinit sa stratégie d’attraction des investissements directs étrangers (IDE).

L’objectif consiste à dépasser la simple recherche d’IDE à tout prix et de privilégier la création de partenariats de qualité et durables, tout en offrant les meilleures conditions d’investissement possibles et en renforçant le contrôle des projets de faible qualité. Il s’agit d’orienter les capitaux vers une croissance verte, la transformation numérique et le développement durable.

Avec 21.351 projets d’IDE valides, représentant un investissement total de 146,8 milliards de dollars, Hô Chi Minh-Ville demeure la première ville du Vietnam en termes d’investissements étrangers. La mégapole du Sud a enregistré près de 7,5 milliards de dollars d’IDE enregistrés au premier semestre 2026, atteignant plus de 68% de l’objectif annuel.

Les investissements se sont concentrés sur cinq secteurs clés, l’immobilier attirant la part la plus importante, avec plus de 3 milliards de dollars, suivi par le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (près de 2 milliards de dollars), le secteur des technologies de l’information et de la communication (près de 733 millions de dollars), la production et la transformation (plus de 602 millions de dollars) et les activités professionnelles, scientifiques et techniques (près de 534 millions de dollars).

Ces résultats impressionnants soulignent l’attractivité intrinsèque de cette locomotive économique du pays. Toutefois, conformément à la vision stratégique de la résolution n° 10-NQ/TW, les dirigeants de la ville insistent sur le fait que le succès ne sera plus mesuré principalement par la valeur des investissements enregistrés. L’accent sera désormais mis sur la teneur technologique des projets, leur capacité d’innovation, le renforcement de leurs liens avec les entreprises locales et leur contribution concrète à l’économie.

Conformément à la nouvelle approche du Comité populaire municipal, les partenariats de nouvelle génération avec les investisseurs étrangers reposeront sur le principe du bénéfice mutuel. La ville s’engage à favoriser un écosystème propice en fournissant des infrastructures de qualité et une main-d’œuvre qualifiée. En contrepartie, les entreprises à capitaux étrangers sont tenues de réaliser des investissements substantiels, d’opérer de manière transparente et responsable, et de s’intégrer plus étroitement aux entreprises locales au lieu de fonctionner de manière isolée.

Les projets utilisant des technologies obsolètes, s’appuyant sur une main-d’œuvre à bas coût, engendrant une pollution environnementale ou ne respectant pas les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) seront fermement rejetés ou progressivement abandonnés au profit d’investissements de meilleure qualité.

La ville compte également sur les investisseurs étrangers pour accroître les transferts de technologie, soutenir les chaînes d’approvisionnement locales et les industries connexes, et créer des emplois dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), la finance et la gouvernance environnementale, tout en contribuant au développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Kulachet Dharachandra, directeur général de la Sarl pétrochimique de Long Son (LSP), s’est félicité de la résolution et des efforts déployés par la ville pour sa mise en œuvre, qualifiant cette orientation politique de signal positif pour le Vietnam. Il a indiqué que LSP avait introduit l’une des technologies pétrochimiques les plus avancées du pays et continuait d’investir dans le développement des compétences de la main-d’œuvre, l’efficacité opérationnelle, la sécurité et les capacités des fournisseurs, dans le but de bâtir un écosystème industriel plus solide au Vietnam.

Afin de renforcer la confiance des investisseurs, Hô Chi Minh-Ville traduit la résolution en programmes d’action concrets. L’ensemble du système politique met en œuvre ces actions selon le principe des « six claires» en termes de tâches, organismes chefs de file, coordination, échéances, résultats et redevabilité.

Parallèlement aux réformes administratives et à la transformation numérique visant à fluidifier les procédures foncières, d’urbanisme et de construction, Hô Chi Minh-Ville poursuit une stratégie d’investissement public pour mobiliser des capitaux privés. Des ressources sont investies dans les transports, la logistique, les infrastructures numériques, l’énergie et le développement foncier afin d’attirer des investissements de qualité dans le Centre financier international du Vietnam, la zone franche, les écosystèmes des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle, les centres de données et les industries biomédicales.

Dans le cadre de son objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres du PIB régional entre 2026 et 2030, la ville vise à mobiliser 1,24 billiards de dôngs (47,2 milliards de dollars) d’investissements sociaux cette année, dont 263,6 billions de de dôngs (soit 21,2 % du total) provenant des investissements directs étrangers (IDE).

Selon Hoàng Vu Thanh, directeur du Département des finances de la ville, attirer de nouveaux investissements enregistrés n’est qu’une première étape. Un décaissement plus rapide des capitaux, des délais de mise en œuvre des projets plus courts et une demande d’investissement plus forte seront déterminants pour atteindre les objectifs de croissance de la ville. Il a appelé les investisseurs étrangers à démontrer leur engagement à long terme par des décaissements substantiels et effectués en temps voulu. – VNA

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