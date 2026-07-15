Forte hausse de l'indice de confiance des entreprises européennes au Vietnam

Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a annoncé, le 15 juillet, une forte progression de l’indice de confiance des entreprises (Business Confidence Index – BCI), qui s’est établi à 79,7 points au deuxième trimestre 2026, contre 72,7 points au trimestre précédent.



Les résultats de cette enquête témoignent d’un net redressement de la confiance des entreprises européennes et mettent en évidence l’attractivité ainsi que la capacité de résistance de l’économie vietnamienne dans un contexte international toujours marqué par de nombreuses incertitudes.



Une dynamique de croissance confirmée dans tous les secteurs



Selon EuroCham, cette hausse de sept points reflète une reprise de la confiance des investisseurs. Les entreprises européennes continuent de considérer le Vietnam comme l’un des marchés de croissance les plus prometteurs d’Asie du Sud-Est et restent confiantes dans les perspectives de développement à long terme du pays.



Les résultats de l'enquête montre également que 63 % des entreprises interrogées ont constaté des conditions d’activité favorables au cours du deuxième trimestre, tandis que 69 % prévoient une nouvelle amélioration au trimestre suivant. Cette proportion est supérieure de 11 points à celle relevée il y a trois mois, traduisant une évolution positive des résultats commerciaux, du nombre de nouvelles commandes et de la stabilité de la demande sur le marché vietnamien.



Le président d’EuroCham, Bruno Jaspaert, a déclaré que les résultats du BCI du deuxième trimestre démontraient la forte capacité de reprise de l’économie vietnamienne ainsi que celle des entreprises européennes implantées dans le pays. Il a indiqué que, malgré les nombreuses incertitudes géopolitiques et économiques enregistrées depuis le début de l’année, les entreprises membres d’EuroCham avaient obtenu au Vietnam des résultats supérieurs à leurs propres attentes.



Pour sa part, Xavier Depouilly, directeur général du cabinet DXL Research & Consulting, partenaire de l’enquête, a souligné que la reprise de la confiance concernait l’ensemble des secteurs d’activité. Selon lui, le ralentissement observé au premier trimestre était temporaire, même si le rythme de reprise diffère d’un secteur à l’autre.



Le secteur de l’agriculture et de l’alimentation a enregistré une progression de 5,5 points, tandis que celui du tourisme et de l’hôtellerie a connu une hausse de 8,7 points, portant son indice à 90,4 points, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne générale.



L’étude présente également une analyse par secteur et par taille d’entreprise, offrant une vision plus détaillée de la confiance des entreprises et permettant d’identifier les domaines qui soutiennent la croissance ainsi que les défis restant à relever.



Les résultats du BCI reflètent aussi la situation économique générale du Vietnam. Au cours du premier semestre 2026, le produit intérieur brut (PIB) du pays a progressé de 8,18 %, confirmant sa place parmi les économies les plus dynamiques d’Asie. Par ailleurs, le Vietnam s’est hissé au 27e rang du classement mondial de la compétitivité publié par l’IMD et devrait être reclassé en septembre 2026 par FTSE Russell dans la catégorie des marchés émergents secondaires.



De la croyance à la compétitivité



EuroCham estime que la progression du BCI est liée aux réformes engagées par le gouvernement vietnamien depuis le début de l’année. Celles-ci portent notamment sur l’amélioration des institutions, la simplification de l’administration et le renforcement des politiques destinées à attirer des investissements étrangers de meilleure qualité.



La Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, publiée le 8 juin 2026, vise à déplacer l'accent mis sur l'attraction des investissements étrangers des avantages liés aux coûts de main-d'œuvre et à l'échelle vers la diversification des projets de développement de haute technologie, innovants et durables.



Selon l’enquête, plus de la moitié des entreprises européennes considèrent désormais le Vietnam comme un marché stratégique et une base essentielle pour leurs activités, tandis que 18 % le voient comme un moteur important de leur croissance.



Les entreprises européennes estiment que la poursuite des réformes administratives, une plus grande transparence du système juridique et une application cohérente des politiques publiques permettront de transformer la confiance actuelle en investissements durables. Elles considèrent que ces avancées favoriseront l’innovation, l’expansion des activités et le développement des ressources humaines, renforçant ainsi la compétitivité du Vietnam dans l’attraction des investissements internationaux.



En général, la communauté des entreprises européennes considère que les fondamentaux économiques du Vietnam restent très attractifs, mais les réformes administratives représentent actuellement la meilleure opportunité pour renforcer sa compétitivité et consolider la confiance des investisseurs. Par conséquent, outre la forte reprise de la confiance des entreprises, les résultats de l'enquête indiquent clairement que le Vietnam doit poursuivre l'accélération de ses réformes et lever les obstacles institutionnels et administratifs.



Le président d'EuroCham, Bruno Jaspaert, a indiqué que l'expansion et la complexification des opérations commerciales exigent un cadre juridique adapté. Des réglementations claires, des procédures administratives efficaces et une application rigoureuse sont des facteurs clés pour rassurer les investisseurs et encourager les engagements de capitaux à long terme.



Au premier semestre 2026, le Vietnam a adopté plus de 80 lois et textes modifiés, illustrant l’ampleur des réformes en cours. EuroCham a indiqué qu’elle continuerait à jouer son rôle d’intermédiaire entre les entreprises et les autorités vietnamiennes afin d’accompagner ces réformes et de contribuer à renforcer la confiance des investisseurs.



Réalisé avec le cabinet DXL Research & Consulting, le BCI est devenu, au cours des quinze dernières années, un indicateur de référence permettant d’évaluer l’environnement des affaires et d’éclairer les décisions des autorités comme des investisseurs. -VNA