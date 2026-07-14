Économie

Hanoï appelée à ajuster son scénario de croissance

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Dô Van Chiên, a appelé Hanoï à ajuster d’urgence son scénario de croissance aux réalités du terrain afin d’atteindre son objectif de 11 % en 2026, tout en renforçant l’efficacité de la gouvernance et de l’action publique.

Lors de la réunion. Photo : VNA
Lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Dô Van Chiên, a appelé les délégués à faire preuve d’un sens élevé des responsabilités afin de garantir l’efficacité des décisions adoptées, lors de l’ouverture, le 14 juillet au matin, de la 5e session du Conseil populaire de Hanoï (17e législature). Il a rappelé un principe directeur : « Toute délibération doit déboucher sur une décision, toute décision sur une action résolue, et toute action doit servir au mieux les intérêts du pays et de la population. » Cette session ordinaire de mi-année, qui couvre la période 2026-2031, examine 51 dossiers, dont 16 rapports et 35 projets de résolution, portant notamment sur le développement socio-économique, la gestion urbaine, l’éducation, la santé, les sciences, les technologies et la protection de l’environnement de la capitale.

Dô Van Chiên a salué le rôle moteur de Hanoï, qui a enregistré au premier semestre 2026 une croissance de 8,22 % de son produit intérieur brut régional (GRDP), tout en réalisant des progrès dans le développement des infrastructures de transport, la prévention des inondations et l’amélioration du bien-être social.

La capitale a également organisé avec succès les élections des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires, avec un taux de participation de 99,57 %. Elle poursuit parallèlement la modernisation du fonctionnement de son Conseil populaire grâce au « Conseil populaire numérique », qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et un système centralisé de gestion des données. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la Capitale (2026), le Conseil populaire municipal a adopté plusieurs résolutions visant à lever les principaux obstacles liés à l’aménagement urbain, au financement, à la réinstallation des populations et à la mobilisation des ressources en faveur du développement.

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Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Dô Van Chiên, s'exprime lors de la réunion. Photo : VNA



Pour atteindre l’objectif de croissance de 11 % fixé pour 2026, Hanoï doit ajuster d’urgence son scénario de croissance aux réalités du terrain et mobiliser efficacement l’ensemble des ressources disponibles.

Selon le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, les résultats obtenus, notamment en matière de recettes budgétaires et d’investissements, constitueront désormais des critères essentiels pour évaluer les performances des cadres et des responsables. Il a également appelé à renforcer une gouvernance fondée sur les données, permettant de suivre en temps réel la mise en œuvre des politiques publiques et de détecter rapidement les risques susceptibles d’entraver leur exécution.

La présidente du Conseil populaire municipal, Phung Thi Hong Ha, a indiqué que, malgré des recettes budgétaires représentant 63,2 % des prévisions annuelles et des investissements directs étrangers (IDE) atteignant 3,23 milliards de dollars, la capitale doit poursuivre ses efforts pour relever les défis qui subsistent.

Parmi les principaux textes examinés figurent des politiques de soutien aux repas scolaires pour l’année scolaire 2026-2027, le développement des services de prise en charge des personnes âgées ainsi que le financement des groupes communautaires chargés d’accompagner la transformation numérique.

Le Conseil populaire examine également l’ajustement du projet de traitement des eaux usées de Yen Xa ainsi que les mesures d’assainissement du bassin de la rivière Nhue. Les séances de questions-réponses portent principalement sur la sécurité alimentaire dans les établissements scolaires et les solutions destinées à lutter contre les inondations urbaines récurrentes.

En conclusion, Phung Thi Hong Ha a souligné que « la véritable valeur d’une résolution ne se mesure pas au moment de son adoption, mais aux changements concrets qu’elle apporte dans la vie des citoyens et des entreprises ». -VNA

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