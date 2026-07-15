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Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu rend visite au Centre de soin aux invalides de guerre de Nghe An

Le centre prend en charge 83 invalides et malades de guerre, 18 proches de personnes ayant rendu service à la révolution et cinq cadres retraités des provinces de Nghe An et Ha Tinh.n

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu offre des cadeaux aux combattants au Centre de soin d'invalides de guerre de Nghe An. Photo : VNA
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu offre des cadeaux aux combattants au Centre de soin d'invalides de guerre de Nghe An. Photo : VNA

Nghe An (VNA) - À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie, le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, Tran Cam Tu, à la tête d'une délégation du ressort central, s’est rendu dans la matinée du 15 juillet au Centre de soin aux invalides de guerre de Nghe An.

Fondé le 1er août 2025 suite à la fusion de deux unités cumulant plus de 50 ans d'expérience, cet établissement a pour mission politique majeure d'accueillir, traiter et assurer la réadaptation fonctionnelle des invalides et malades de guerre présentant un taux d’incapacité de travail de 81 % ou plus. Depuis des décennies, des milliers de combattants y ont été soignés.

Actuellement, le centre prend en charge 83 invalides et malades de guerre, 18 proches de personnes ayant rendu service à la révolution et cinq cadres retraités des provinces de Nghe An et Ha Tinh. Parmi eux, 50 souffrent de traumatismes extrêmement graves, notamment des lésions de la colonne vertébrale provoquant une paraplégie et imposant l’usage permanent de fauteuils roulants. D'autres présentent des amputations multiples, des cécités totales ou des traumatismes crâniens sévères. Par ailleurs, 33 malades de guerre sont atteints de pathologies psychiatriques lourdes avec perte d'autonomie comportementale, tandis que les proches de contributeurs et les retraités souffrent de divers handicaps mentaux.

Lors de ses échanges, Tran Cam Tu a exprimé, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, sa gratitude infinie envers ces héros qui ont sacrifié leur jeunesse et leur santé pour l’indépendance nationale. Il a souligné que, malgré leurs souffrances physiques, ils conservent une volonté inébranlable et un optimisme remarquable, constituant ainsi des exemples pour les jeunes générations. Il a rappelé que l’œuvre de gratitude est une tradition nationale immuable et une priorité absolue du Parti, exigeant une responsabilité collective de chaque instance, organisation et habitant pour garantir aux bénéficiaires des conditions de vie dignes et sans cesse améliorées.

Très ému par la disparition récente de deux invalides au centre, il a exhorté les autorités de Nghe An à coordonner avec le ministère de l’Intérieur les procédures de reconnaissance posthume du titre de martyr, en hommage à leur dévouement silencieux.

Évoquant la Campagne des "500 jours et nuits" pour la recherche et l’identification des restes de martyrs, il a qualifié cet effort de devoir sacré, matérialisant les instructions du secrétaire général et président de la République, To Lam.

Saluant le dévouement du personnel, il a demandé au ministère de l’Intérieur et à la province de lever les obstacles administratifs pour parfaire l'application des politiques sociales.

Au nom de ses camarades, l’invalide Pham Trong Song a exprimé sa vive émotion et sa gratitude pour ces attentions précieuses émanant des dirigeants, des ministères, de la 4e Zone militaire et de la province de Nghe An. - VNA

#Centre de soin d'invalides de guerre de Nghe An #invalides de guerre #Tran Cam Tu
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