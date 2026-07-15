À Bac Ninh, le dirigeant To Lam appelle à mieux prendre soin des personnes méritoires

Bac Ninh (VNA) – À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947-27 juillet 2026), le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, s'est rendu le 15 juillet au Centre de soins pour anciens militaires blessés de Thuan Thanh, dans la province de Bac Ninh.



Le dirigeant To Lam a souligné que si la guerre appartient désormais au passé, le combat contre les blessures, la maladie et le poids des années se poursuit chaque jour. Il a salué les pensionnaires du Centre, qui continuent d'incarner les qualités des soldats de l'Oncle Hô et demeurent un exemple de courage et de patriotisme pour les jeunes générations.



À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a exprimé sa profonde gratitude aux Mères héroïnes vietnamiennes, aux anciens militaires blessés ou atteints de graves séquelles, aux familles de martyrs ainsi qu'à l'ensemble des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution pour leurs immenses sacrifices au service de l'indépendance, de la liberté du pays et de la paix d'aujourd'hui.



Le dirigeant a rappelé que la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie est non seulement un moment de mémoire et de reconnaissance, mais aussi l'occasion d'évaluer la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation.

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, et des anciens militaires blessés ou atteints de graves séquelles et leur remet des cadeaux. Photo : VNA



Il a souligné que la force d'un pays ne se mesure pas seulement à son économie, à sa défense ou à son statut international, mais aussi à la manière dont il honore son histoire, prend soin de ceux qui ont contribué à la nation et demeure fidèle à ceux qui se sont sacrifiés. Plus le pays se développe, mieux les personnes ayant rendu des services méritoires à la nation et leurs familles doivent être prises en charge.



Dans cet esprit, To Lam a demandé au ministère de l'Intérieur et aux autorités locales de poursuivre l'examen et l'application rapide et complète des politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation et de leurs proches.



Concernant le Centre de soins pour anciens militaires blessés de Thuan Thanh, il a demandé au ministère de l'Intérieur, en coordination avec le ministère de la Santé, la province de Bac Ninh et les organismes concernés, de renforcer la qualité des soins, des infrastructures et des équipements afin de répondre aux besoins spécifiques des pensionnaires.



To Lam a enfin souhaité aux pensionnaires du Centre une bonne santé, un moral toujours optimiste et de continuer à servir d'exemple aux générations futures.



À cette occasion, To Lam ainsi que des représentants des autorités centrales et de la province de Bac Ninh ont remis des cadeaux aux pensionnaires du Centre de Thuan Thanh, ainsi qu'à son personnel. -VNA