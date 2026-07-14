Société

Phu Quôc renforce l’ordre et la sécurité du trafic sur ses voies navigables intérieures

Les exploitants de ports et de terminaux fluviaux doivent effectuer des inspections, des travaux d’entretien et des réparations réguliers afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des installations. Ils sont également tenus de collaborer avec les autorités compétentes et l’Administration des voies navigables intérieures pour vérifier que les navires opérant dans les ports et terminaux respectent toutes les normes de sécurité.

Voilier transportant des touristes au large de l'île de Phu Quôc, dans la province de An Giang. Photo : VNA
Voilier transportant des touristes au large de l'île de Phu Quôc, dans la province de An Giang. Photo : VNA

An Giang (VNA) – La zone spéciale de Phu Quôc, dans la province de An Giang, dans le delta du Mékong, renforce la surveillance du transport fluvial suite au récent naufrage mortel d’une vedette touristique.

Les autorités mettent en place des contrôles de sécurité et des mesures d’application plus strictes pour les ports, les navires et les opérateurs de transport.

Ngô Minh Tri, vice-président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, a déclaré que ces mesures faisaient suite à la dépêche officielle n°47/CD-TTg, émise par le Premier ministre le 11 juillet après l’accident survenu dans la région.

Les exploitants des ports et terminaux fluviaux doivent procéder régulièrement à des inspections, à l’entretien et aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement des installations.

Ils sont également tenus de collaborer avec les autorités compétentes et l’Administration des voies navigables intérieures afin de vérifier que les navires opérant dans les ports et terminaux respectent toutes les normes de sécurité.

Les autorités ont ordonné aux exploitants de transport fluvial et aux propriétaires de navires de s’assurer de la pleine conformité de leurs embarcations avant leur mise en service. Tous les navires doivent être dûment immatriculés et inspectés, et respecter les normes techniques de sécurité et environnementales.

Il est interdit aux exploitants de surcharger la cargaison, de dépasser les limites de tirant d’eau ou de charge admissibles, ou de transporter plus de passagers que le nombre autorisé. Les navires doivent être équipés de gilets de sauvetage et de matériel de sauvetage en nombre suffisant et être amarrés en toute sécurité dans les eaux autorisées.

Les exploitants de transport sont également tenus de respecter toutes les réglementations techniques de sécurité, de s’assurer que leurs équipages possèdent les qualifications professionnelles requises et de suspendre les départs en cas de conditions météorologiques défavorables ou de conditions dangereuses.

La zone spéciale de Phu Quôc renforcera les inspections dans les ports et terminaux passagers, en particulier ceux desservant les bateaux de tourisme, les ferries, les quais communautaires et autres navires assurant des services de transport local.

Le poste de police de la circulation de Phu Quôc a reçu pour instruction d’intensifier les patrouilles le long des voies navigables et dans les zones portuaires et de suspendre immédiatement le service des navires ne respectant pas les normes techniques de sécurité.

Parallèlement, les forces de police locales renforceront leurs patrouilles dans les ports, les terminaux et les zones de mouillage afin de maintenir l’ordre public et de lutter contre les activités criminelles et autres infractions.

Les postes de garde-frontières des ports de Duong Dông et de An Thoi renforceront les contrôles sur les navires et les passagers naviguant dans leurs eaux territoriales. Ils refuseront l’autorisation de départ en cas d’alerte météorologique grave, inspecteront les navires afin de vérifier leur conformité aux réglementations et aux normes de sécurité, contrôleront les documents de voyage des touristes étrangers participant à des excursions maritimes et resteront en alerte pour déployer du personnel et des navires de sauvetage en cas d’urgence.

L’Administration des voies navigables intérieures, en coordination avec les agences compétentes et les autorités locales, intensifiera l’inspection et la sensibilisation du public dans les ports, les terminaux et les zones de mouillage.

Les contrôles porteront principalement sur le respect des règles de sécurité de la navigation, des exigences en matière de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que des réglementations régissant les services de transport de passagers et de marchandises.

Les autorités suspendront l’exploitation des ports, terminaux de passagers et navires ne répondant pas aux normes de sécurité, traiteront et prévendront en temps opportun les actes d’infraction qui entraînent des accidents de la navigation.

Le 11 juillet, une vedette transportant 36 personnes, dont 32 touristes, trois membres d’équipage et un guide, a chaviré à environ 400 mètres des côtes de Phu Quôc, alors qu’il effectuait la liaison entre l’île Hon May Rut Ngoai et le port de An Thoi. L’accident a fait 15 victimes. – VNA

source
#sécurité du trafic sur les voies navigables intérieures #naufrage d'une vedette à Phu Quôc
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Croissance, réformes et gouvernance : les priorités du second semestre

Lors d’une conférence bilan du deuxième trimestre 2026 le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu, a souligné la nécessité de poursuivre efficacement la mise en œuvre des grandes orientations du Parti, de lever les obstacles institutionnels et de promouvoir une croissance économique à deux chiffres, tout en renforçant la protection sociale, la défense, la sécurité et la construction d’un Parti solide.

Prélèvement d’échantillons biologiques d’ADN auprès des proches des martyrs à Lao Cai, lors de la campagne intensive du 13 au 17 juillet 2026, au service de l’identification des restes des martyrs. Photo: VNA

À Lao Cai, l’espoir de rendre leur identité aux martyrs après plus d’un demi-siècle d’attente

Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits » visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs, la province de Lao Cai a achevé le prélèvement d’échantillons biologiques sur les tombes et lancé une opération de collecte d’ADN auprès de plus de 3.400 proches de martyrs encore sans identité connue. Chaque échantillon représente un nouvel espoir pour les familles qui attendent depuis des décennies de retrouver leurs proches tombés pour la Patrie.

Des échantillons biologiques prélevés sur des tombes de martyrs au cimetière de Pho An, dans le quartier de Tra Cau (province de Quang Ngai). Photo : VNA

À Quang Ngai, la quête de l'identité des martyrs se poursuit

La province de Quang Ngai compte actuellement 127 cimetières de martyrs regroupant 37.689 tombes, dont 15.771 sans aucune information d'identification. Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits », la province prévoit de prélever des échantillons biologiques sur 13.650 tombes et d'achever cette mission en octobre 2026.

Des fidèles participent à une cérémonie religieuse au Saint-Siège caodaïste de Tây Ninh. Photo : VNA

Le Vietnam garantit la liberté de religion à l’ère du numérique

À l’ère de la transformation numérique, le Vietnam poursuit le perfectionnement de son cadre juridique afin de garantir l’exercice de la liberté de croyance et de religion dans le cyberespace. L’adoption de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les croyances et les religions, qui encadre pour la première fois les activités religieuses en ligne, traduit la volonté du pays de concilier protection des droits fondamentaux, innovation technologique et efficacité de la gestion publique.

Les délégués lors d'une cérémonie de lever du drapeau sur la Tour du drapeau de Lung Cu dans la commune de Lung Cu, province de Tuyên Quang, le 13 juillet. Photo: VNA

L’itinéraire «J’aime ma Patrie» atteint la Tour du Drapeau de Lung Cu

Cette année, le voyage a débuté à Nghê An le 16 mai pour célébrer l’anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh, avant de se poursuivre à travers Huê, Tuyên Quang et la Tour du drapeau de Lung Cu, Diên Biên, Khanh Hoa, Cà Mau et Hô Chi Minh-Ville, pour s’achever à Hanoi en octobre.

Cérémonie marquant le 10ᵉ anniversaire de la création de la Société Canada-Vietnam (Canada-Vietnam Society – CVS), organisée le 12 juillet à Ottawa. Photo: VNA

La Société Canada-Vietnam, un pont entre les deux peuples

À l’occasion de son 10e anniversaire, la Société Canada-Vietnam (CVS) réaffirme son rôle de passerelle entre les communautés vietnamienne et canadienne, en favorisant les échanges culturels, éducatifs et économiques, ainsi que les liens d’amitié entre les deux pays.

Le canal Nhieu Lôc - Thi Nghe traverse les quartiers de Nhieu Lôc, Phu Nhuân et Xuân Hoa. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville accélère la reconquête de ses canaux et le relogement de 41 500 foyers

Hô Chi Minh-Ville accélère son programme de réhabilitation des rivières et canaux afin d'améliorer l'environnement, de réduire les risques d'inondation et de créer de nouveaux espaces urbains. Parmi les projets phares figure la rénovation de la rive nord du canal Dôi, destinée à restaurer les surfaces en eau et à soutenir un développement plus durable.

Les victimes du naufrage reçoivent des soins médicaux dans un hôpital sur l'île de Phu Quôc. Photo : VNA

La dernière victime du naufrage à Phu Quôc transférée à l’hôpital Cho Rây

Avant d’autoriser le transfert, les spécialistes de l’hôpital Cho Rây ont collaboré étroitement avec les médecins locaux pour évaluer l’état du patient. Ils ont également pratiqué une intervention coronarienne complexe de plus de deux heures, au cours de laquelle deux stents ont été posés avec succès afin de rétablir la circulation sanguine dans les artères coronaires gravement endommagées. Les signes vitaux du patient se sont stabilisés après l’intervention, rendant possible son transport par avion.

L'ancien siège du Comité provincial du Front de la Patrie et des organisations de masse de Bac Lieu devrait être transféré au Centre provincial de développement foncier en vue d'une vente aux enchères ou d'un attrait pour les investisseurs. Photo : VNA

L’utilisation efficace des excédents de biens publics devient urgente

Selon le ministère des Finances, plus de 11.000 terrains et biens immobiliers publics à travers le pays ont été récupérés ou transférés aux collectivités locales, mais n’ont pas encore été remis en service. Ce patrimoine comprend des immeubles de bureaux, des infrastructures de services publics et de nombreux terrains situés dans des zones urbaines et résidentielles de premier choix.

Le personnel médical prélève des échantillons d'ADN auprès des familles de soldats tombés au combat dans la commune de Yen Lac, province de Phu Tho. Photo : VNA

Identification des martyrs au Vietnam : les technologies génétiques de pointe pour restituer leur identité

Au Centre d'expertise ADN de l'Institut de biotechnologie, à Hanoï, les technologies de séquençage génétique de nouvelle génération ouvrent de nouvelles perspectives pour l'identification des soldats morts pour la Patrie restés non identifiés. En associant analyses ADN et constitution d'une base nationale de données génétiques, les chercheurs nourrissent l'espoir d'apporter, des décennies après la guerre, des réponses aux familles toujours en quête de leurs proches.

Des objets découverts dans la grotte de Da Sap. Photo : VNA

À la recherche des martyrs de la grotte de Da Sap

Plus de cinquante ans après l'effondrement de la grotte de Da Sap, provoqué par un bombardement pendant la guerre, les autorités de Da Nang ont officiellement lancé les opérations de recherche et de rapatriement des dépouilles des soldats morts au combat. Cette mission, à la fois complexe et hautement symbolique, témoigne de la reconnaissance de la nation envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance.

Les médecins de l’Hôpital Cho Rây, en coordination avec ceux de l’Hôpital Mat Troi Phu Quoc, prodiguent des soins intensifs aux victimes de l’accident de naufrage du canot à Phu Quôc. Photo: VNA

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères mobilisé en faveur des victimes de l’accident de bateau à Phu Quôc

À la suite de l’accident d’un canot touristique survenu le 11 juillet à Phu Quôc, dans la province d’An Giang, le ministère vietnamien des Affaires étrangères coordonne étroitement avec les autorités locales, les organismes compétents et les représentations diplomatiques indiennes au Vietnam les mesures d’assistance aux victimes, de protection consulaire et de rapatriement des dépouilles des touristes décédés.

Un ferry à passagers à grande vitesse. Photo d'illustration: VNA

Les mesures de sécurité des ferries se renforcent après le naufrage à Phu Quôc

L’Administration maritime et fluviale du Vietnam, le Registre du Vietnam et le Département provincial de la construction ont reçu pour instruction de se coordonner avec les garde-frontières, les garde-côtes, la sécurité publique et les autorités locales afin de déterminer les causes de l’accident, d’en gérer les conséquences, d’identifier et de corriger toute défaillance de la gestion de l’État, d’apporter un soutien aux victimes et à leurs familles et de rendre compte régulièrement de l’avancement de l’enquête.