Phu Quôc renforce l’ordre et la sécurité du trafic sur ses voies navigables intérieures

An Giang (VNA) – La zone spéciale de Phu Quôc, dans la province de An Giang, dans le delta du Mékong, renforce la surveillance du transport fluvial suite au récent naufrage mortel d’une vedette touristique.



Les autorités mettent en place des contrôles de sécurité et des mesures d’application plus strictes pour les ports, les navires et les opérateurs de transport.



Ngô Minh Tri, vice-président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, a déclaré que ces mesures faisaient suite à la dépêche officielle n°47/CD-TTg, émise par le Premier ministre le 11 juillet après l’accident survenu dans la région.



Les exploitants des ports et terminaux fluviaux doivent procéder régulièrement à des inspections, à l’entretien et aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement des installations.



Ils sont également tenus de collaborer avec les autorités compétentes et l’Administration des voies navigables intérieures afin de vérifier que les navires opérant dans les ports et terminaux respectent toutes les normes de sécurité.



Les autorités ont ordonné aux exploitants de transport fluvial et aux propriétaires de navires de s’assurer de la pleine conformité de leurs embarcations avant leur mise en service. Tous les navires doivent être dûment immatriculés et inspectés, et respecter les normes techniques de sécurité et environnementales.



Il est interdit aux exploitants de surcharger la cargaison, de dépasser les limites de tirant d’eau ou de charge admissibles, ou de transporter plus de passagers que le nombre autorisé. Les navires doivent être équipés de gilets de sauvetage et de matériel de sauvetage en nombre suffisant et être amarrés en toute sécurité dans les eaux autorisées.



Les exploitants de transport sont également tenus de respecter toutes les réglementations techniques de sécurité, de s’assurer que leurs équipages possèdent les qualifications professionnelles requises et de suspendre les départs en cas de conditions météorologiques défavorables ou de conditions dangereuses.



La zone spéciale de Phu Quôc renforcera les inspections dans les ports et terminaux passagers, en particulier ceux desservant les bateaux de tourisme, les ferries, les quais communautaires et autres navires assurant des services de transport local.



Le poste de police de la circulation de Phu Quôc a reçu pour instruction d’intensifier les patrouilles le long des voies navigables et dans les zones portuaires et de suspendre immédiatement le service des navires ne respectant pas les normes techniques de sécurité.



Parallèlement, les forces de police locales renforceront leurs patrouilles dans les ports, les terminaux et les zones de mouillage afin de maintenir l’ordre public et de lutter contre les activités criminelles et autres infractions.



Les postes de garde-frontières des ports de Duong Dông et de An Thoi renforceront les contrôles sur les navires et les passagers naviguant dans leurs eaux territoriales. Ils refuseront l’autorisation de départ en cas d’alerte météorologique grave, inspecteront les navires afin de vérifier leur conformité aux réglementations et aux normes de sécurité, contrôleront les documents de voyage des touristes étrangers participant à des excursions maritimes et resteront en alerte pour déployer du personnel et des navires de sauvetage en cas d’urgence.



L’Administration des voies navigables intérieures, en coordination avec les agences compétentes et les autorités locales, intensifiera l’inspection et la sensibilisation du public dans les ports, les terminaux et les zones de mouillage.



Les contrôles porteront principalement sur le respect des règles de sécurité de la navigation, des exigences en matière de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que des réglementations régissant les services de transport de passagers et de marchandises.



Les autorités suspendront l’exploitation des ports, terminaux de passagers et navires ne répondant pas aux normes de sécurité, traiteront et prévendront en temps opportun les actes d’infraction qui entraînent des accidents de la navigation.



Le 11 juillet, une vedette transportant 36 personnes, dont 32 touristes, trois membres d’équipage et un guide, a chaviré à environ 400 mètres des côtes de Phu Quôc, alors qu’il effectuait la liaison entre l’île Hon May Rut Ngoai et le port de An Thoi. L’accident a fait 15 victimes. – VNA



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