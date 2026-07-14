À Lao Cai, l’espoir de rendre leur identité aux martyrs après plus d’un demi-siècle d’attente

Lao Cai (VNA) - Plus d’un demi-siècle après la disparition de nombreux combattants, la quête de leur identité se poursuit avec détermination à Lao Cai. À travers la « Campagne des 500 jours et nuits » consacrée à la recherche, au regroupement et à l’identification des restes des martyrs, la province mobilise toutes ses forces afin d’aider les familles à retrouver leurs proches disparus et de perpétuer la tradition nationale de gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Depuis le 13 juillet, la province a lancé une opération de grande ampleur de prélèvement d’échantillons biologiques destinés aux analyses ADN auprès des proches de martyrs non identifiés, afin de faciliter l’identification des restes des martyrs. Les prélèvements sont réalisés dans sept sites situés dans les communes et quartiers de Lao Cai, Yên Bai, Nghia Lô, Van Ban, Bao Yên, Dông Cuông et Khanh Hoa.

Au siège du Commandement militaire du quartier de Lao Cai, l’un des centres de prélèvement, de nombreux habitants se sont présentés dès le matin pour fournir leurs informations et effectuer les prélèvements, avec l’espoir de contribuer à l’identification de leurs proches disparus. Parmi eux figurent des personnes âgées, d’anciens combattants blessés et des familles qui, depuis plusieurs décennies, entretiennent le souvenir d’un père, d’un frère ou d’un proche tombé au champ d’honneur.

« Depuis que nous avons reçu l’avis de décès de mon frère en 1973, notre famille n’a qu’un seul souhait : le retrouver pour qu’il repose dans sa terre natale », confie Dao Van Dung (né en 1961), dont le frère aîné est tombé au combat sur le front du Sud en 1970.

« J’espère que le prélèvement d’échantillons biologiques pour les analyses ADN, dans le cadre de la campagne des "500 jours et nuits", aidera notre famille et celles des autres martyrs à retrouver leurs proches », a-t-il ajouté.

Une autre famille, celle de Nguyên Thi Tiêp, domiciliée dans le quartier de Lao Cai, nourrit le même espoir. Son frère unique Nguyên Van Chiêu, né en 1930, s’était engagé dans l’armée en 1950 et est mort en 1953 à Lai Châu. Sans souvenir matériel ni tombe connue, il n’a laissé à sa famille qu’un dernier message avant son départ : « Quoi qu’il m’arrive, maman et ma sœur, à la maison, vous avez le Parti et l’État à vos côtés. Ne vous inquiétez pas ».

Après des années de recherches dans les cimetières de Lai Châu, la famille n’a jamais retrouvé sa trace. « Pendant toutes ces années, nous avons gardé l’espoir de retrouver mon frère. Aujourd’hui, grâce à l’attention portée par l’État et à cette campagne de prélèvements, nous espérons pouvoir bientôt l’accueillir parmi les siens », a-t-elle confié avec émotion.

Selon le plan établi, le prélèvement d’ADN se déroule du 13 au 17 juillet et concerne environ 3.434 proches maternels encore en vie de martyrs dont l’identité reste inconnue. Afin d’en assurer le bon déroulement, les autorités ont aménagé des espaces distincts dédiés à l’accueil, à la vérification des informations et aux prélèvements.

Pour les personnes âgées ou ne pouvant pas se déplacer, la Police provinciale de Lào Cai a également mis en place des équipes mobiles chargées de se rendre directement à leur domicile. Toutes les étapes sont réalisées selon les procédures professionnelles afin de garantir la précision des échantillons et de faciliter les démarches des familles.

Le sous-colonel Lê Tiên Manh, de la Police provinciale de Lao Cai, a indiqué qu’avant chaque prélèvement, les forces compétentes vérifiaient les listes afin de recueillir les échantillons auprès des membres de la lignée maternelle des martyrs. Les informations sont intégrées à la Base nationale de données sur la population, garantissant leur exactitude et leur actualisation.

Le processus complet, de l’accueil à la vérification par carte d’identité citoyenne jusqu’au prélèvement sanguin, ne prend en moyenne qu’une dizaine de minutes par personne.

Par ailleurs, le Commandement militaire de la province de Lào Cai a annoncé, le 14 juillet, l’achèvement des prélèvements effectués sur les tombes de martyrs non identifiés de la province. Au total, des échantillons ont été recueillis sur 821 sépultures en vue des analyses génétiques.

Ces prélèvements constituent une étape essentielle pour les organismes spécialisés, qui pourront comparer les profils ADN des sépultures avec ceux des proches des martyrs afin de restituer leur identité à ceux dont les familles attendent le retour depuis plus d’un demi-siècle. Chaque échantillon recueilli représente ainsi une nouvelle lueur d’espoir dans cette mission à la fois scientifique, humaine et mémorielle.-VNA

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