Politique

Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN pour identifier les martyrs

Dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits », la province de Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN sur les restes des martyrs non identifiés et leurs proches. Les résultats obtenus, supérieurs aux objectifs prévus, ouvrent de nouveaux espoirs pour l’identification des martyrs et le retour de leur identité auprès de leurs familles.

Les équipes chargées de la campagne procèdent au prélèvement d’échantillons ADN auprès des proches de martyrs au point de collecte installé dans la salle du Comité populaire du quartier de Dong Trieu (province de Quang Ninh). Photo : VNA
Les équipes chargées de la campagne procèdent au prélèvement d’échantillons ADN auprès des proches de martyrs au point de collecte installé dans la salle du Comité populaire du quartier de Dong Trieu (province de Quang Ninh). Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) – Dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits » visant à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs, la province de Quang Ninh mobilise l’ensemble de son système politique ainsi que ses forces armées afin d’accélérer le prélèvement d’échantillons ADN sur les restes de martyrs non identifiés et leurs proches. Grâce à une organisation rigoureuse et à une forte mobilisation, la campagne enregistre déjà des résultats encourageants, dépassant les objectifs fixés et redonnant espoir à de nombreuses familles en quête de l’identité de leurs proches tombés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Une course silencieuse contre le temps

Selon le Comité directeur 515 de la province, les opérations de prélèvement d’ADN se poursuivent activement dans l’ensemble des localités. Cette mission constitue une véritable course contre le temps : plus de cinquante ans après la guerre, les restes des martyrs se dégradent progressivement, tandis que leurs proches directs vieillissent et disparaissent.

Face à cette urgence, des équipes mobiles parcourent les zones rurales, les régions reculées, les secteurs frontaliers et insulaires afin de vérifier les informations, compléter les dossiers et recueillir les échantillons biologiques nécessaires.

Dans les centres de prélèvement, le travail se déroule dans une atmosphère à la fois solennelle et empreinte d’émotion. Pour les proches âgés ou à mobilité réduite, les policiers se rendent directement à leur domicile avec du matériel spécialisé afin de réaliser rapidement et en toute sécurité les prélèvements de cellules buccales.

Parallèlement, le Commandement militaire provincial mène les opérations d’exhumation et de prélèvement d’échantillons ADN sur les restes des martyrs dans les cimetières militaires, conformément à des protocoles techniques particulièrement stricts. Chaque étape – de l’exhumation au prélèvement, en passant par le conditionnement et la conservation des échantillons – est réalisée avec le plus grand soin, dans le respect absolu dû aux défunts.

Les équipes sont parfois confrontées à des conditions particulièrement complexes, certains tombeaux ayant été construits il y a plusieurs décennies ou les restes étant fortement dégradés. Malgré ces difficultés, les opérations sont menées avec rigueur afin de garantir la qualité scientifique des échantillons destinés aux analyses génétiques.

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Les différentes générations rendent un hommage solennel aux héros et martyrs tombés pour la Patrie. Photo : VNA



Le prélèvement des échantillons ADN est pratiquement achevé

Au 13 juillet 2026, la Police provinciale avait recensé 4.435 proches de martyrs et identifié 3.574 personnes, appartenant à la lignée maternelle, remplissant les conditions requises pour le prélèvement d’ADN.

Grâce à l’exploitation efficace de la Base de données nationale sur la population, les informations ont pu être vérifiées et actualisées avec précision. Plus de 2.900 échantillons ADN de proches avaient déjà été recueillis. Les opérations se poursuivent dans les dernières localités concernées, avec l'objectif d'atteindre 95 % des prélèvements prévus lors de cette première phase dès le 14 juillet. Les prélèvements concernant les proches résidant hors de la province devraient être achevés avant le 22 juillet.

Dans le même temps, le Commandement militaire provincial poursuit les prélèvements sur les restes des martyrs dans les 18 cimetières militaires de la province. À la date du 13 juillet, les opérations étaient achevées dans 17 cimetières, permettant de recueillir 733 échantillons ADN.

Le dernier site concerné est le cimetière des martyrs de Mong Cai, qui compte 163 sépultures, dont plusieurs ne comportent aucune ou seulement une partie des informations d'identification. Deux équipes spécialisées y ont été déployées afin de conduire les opérations conformément aux procédures en vigueur.

Une fois les prélèvements effectués, les restes sont replacés dans de nouvelles urnes funéraires, les tombes sont entièrement restaurées et l'ensemble des données est numérisé puis intégré au système de gestion électronique. À l'issue des opérations, le nombre total d'échantillons ADN prélevés dans la province devrait atteindre environ 803.

Selon le Comité directeur 515, la province ambitionne d'achever l'ensemble de la campagne avant le 27 juillet 2026, soit bien avant les échéances fixées par les autorités provinciales et la Région militaire. Les échantillons seront ensuite transmis à l'Institut de médecine légale militaire afin d'être comparés à ceux des proches dans le but d'identifier les martyrs. Certaines dépouilles seront également rapatriées conformément aux plans établis.

Au-delà de leur intérêt scientifique pour l'enrichissement de la Banque nationale des données génétiques, ces prélèvements revêtent une profonde portée humaine. Chaque échantillon recueilli représente un nouvel espoir d'identifier un martyr et de lui rendre son nom, afin qu'il puisse enfin retrouver sa famille et sa terre natale.

Les résultats obtenus à Quang Ninh illustrent l'efficacité de la coordination entre les forces militaires, la police et les autorités locales dans la mise en œuvre de la campagne des « 500 jours et nuits ». Au-delà des objectifs atteints avant les délais, cette mobilisation témoigne de la volonté constante du Vietnam d'honorer la mémoire des héros tombés pour la Patrie et de perpétuer la tradition nationale de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté du pays.- VNA

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#restes des martyrs #Quang Ninh
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