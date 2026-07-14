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Plus d’un million de visiteurs au mausolée du Président Hô Chi Minh au premier semestre

Au premier semestre 2026, le mausolée du Président Hô Chi Minh a accueilli plus d'un million de visiteurs, dont plus de 256.000 étrangers. Haut lieu de mémoire nationale, il a également reçu de nombreuses cérémonies officielles de recueillement ainsi que des hautes délégations étrangères.

La garde d'honneur défile devant le mausolée d'Hô Chi Minh. Photo : VNA
La garde d'honneur défile devant le mausolée d'Hô Chi Minh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Plus d’un million de personnes ont visité le mausolée du Président Hô Chi Minh au cours du premier semestre 2026, dont plus de 256.000 visiteurs étrangers. Le site a notamment accueilli de nombreuses cérémonies officielles de recueillement, des visites de hauts dirigeants étrangers et des délégations de niveau ministériel.

Ces chiffres ont été annoncés lors d’une séance de travail tenue le 14 juillet entre le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang et le Haut commandement du mausolée du Président Hô Chi Minh.

Saluant les résultats obtenus par l’unité, Nguyen Truong Thang au Haut commandement de poursuivre le recours aux sciences et aux technologies afin d’assurer la préservation de la dépouille embaumée du Président Hô Chi Minh dans les conditions de sécurité les plus strictes, tout en renforçant la portée politique et culturelle du mausolée dans la nouvelle phase de développement du pays.

Le général de brigade Pham Hai Trung, commandant du Haut Commandement, a indiqué que l’unité avait accompli toutes les missions assignées et imprévues au cours des six premiers mois de l’année, notamment les travaux de conservation, les missions protocolaires ainsi que les opérations de sécurité.

Elle a également coordonné étroitement son action avec les forces concernées afin de garantir une sécurité absolue lors des événements politiques et des cérémonies organisés au mausolée du Président Hô Chi Minh et sur la place Ba Dinh, tout en maintenant les cérémonies solennelles d’hommage au Président Hô Chi Minh, les services commémoratifs en mémoire des héros et martyrs, ainsi que la cérémonie quotidienne de salut au drapeau. - VNA

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