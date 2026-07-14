To Lam veut faire de l'industrie maritime un pilier de la puissance maritime du Vietnam

Hanoï (VNA) – Dans l'après-midi du 14 juillet, à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président To Lam a présidé une réunion consacrée au développement de l'industrie maritime nationale.



Il a souligné que l'industrie maritime devait occuper la place qui lui revient dans la stratégie visant à faire du Vietnam une grande puissance maritime. Il a appelé à développer l'industrie de la construction navale selon une approche fondée sur un écosystème industriel intégré, plutôt qu'en multipliant des usines, des projets locaux ou des gammes de produits isolés.



Il a précisé que l'État devait jouer un rôle de catalyseur du développement en définissant les orientations stratégiques, en perfectionnant le cadre institutionnel, en organisant le marché et en garantissant les capacités essentielles. Les entreprises, quant à elles, doivent assurer les investissements, la production, l'innovation, la compétitivité et assumer la responsabilité de leurs performances. Le développement devra être sélectif, ciblé et fondé sur les besoins réels ainsi que sur les avantages comparatifs du Vietnam, sans investissements dispersés ni redondants, et sans sacrifier la qualité, la sécurité ou l'environnement au profit d'une croissance de court terme.



Le secrétaire général a également insisté sur le fait que la coopération internationale, l'attraction des investissements étrangers et le développement d'une industrie de défense à double usage devaient contribuer au renforcement de l'autonomie nationale. Les ressources internationales doivent favoriser le transfert de technologies, l'amélioration de la gouvernance, le développement des fournisseurs locaux, la formation des ressources humaines et l'élargissement des marchés.



À court terme, il a demandé de lever les obstacles au développement du marché, de mieux exploiter les capacités existantes et de résoudre les principaux blocages.



Il a chargé le Comité du Parti auprès du gouvernement de diriger l'élaboration rapide d'un Programme national de développement de l'industrie maritime et de la mécanique marine à l'horizon 2035, avec une vision jusqu'en 2050. Ce programme devra définir clairement les objectifs, les priorités, le calendrier et les ressources, tout en étant articulé avec les stratégies relatives à la flotte nationale, au transport fluvial, aux ports, à la logistique, aux énergies marines ainsi qu'à la défense et à la sécurité.



Il a également demandé d'étudier et de perfectionner les mécanismes de financement, de crédit, de garantie et d'assurance adaptés aux spécificités de l'industrie navale, caractérisée par des contrats de grande ampleur, des cycles longs et des risques élevés.



Le marché intérieur devra être réorganisé afin de mieux relier les besoins de développement de la flotte marchande, des voies navigables intérieures, des navires de service public, des activités offshore et de la défense aux capacités industrielles nationales, dans le respect des principes de concurrence, de qualité et d'efficacité.



Le dirigeant a en outre insisté sur la nécessité de régler les dossiers en suspens dans le respect de la loi, en garantissant les droits et intérêts légitimes de l'État, des créanciers, des travailleurs et des autres parties concernées, tout en assurant la discipline, la transparence et la préservation des actifs publics.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam préside une réunion consacrée au développement de l'industrie maritime nationale. Photo : VNA

À plus long terme, il a appelé à passer du simple maintien des capacités de production à la construction d'un écosystème maritime et fluvial moderne, vert, numérique, autonome et compétitif à l'échelle internationale.



Il a plaidé pour le développement coordonné des industries auxiliaires, de la conception, de la recherche scientifique et technologique, de la certification, de la normalisation, des bases de données et des ressources humaines hautement qualifiées. Il a également préconisé une nouvelle approche en matière d'attraction des IDE, de création de coentreprises, de développement des fournisseurs et des exportations, ainsi que la mise en place de plusieurs pôles industriels maritimes et fluviaux spécialisés selon les avantages de chaque région.



To Lam a affirmé que le développement de l'industrie maritime nationale devait reposer sur une vision écosystémique, des priorités clairement définies et une mise en œuvre rigoureuse, avec une répartition appropriée des rôles entre l'État, les entreprises et les partenaires internationaux. Il a insisté sur la nécessité de résoudre définitivement les difficultés existantes et de restructurer le marché afin de favoriser les entreprises réellement compétitives.



Ces orientations devront se traduire concrètement par des programmes, des produits, des technologies, des entreprises, des emplois et un renforcement des capacités nationales, a-t-il conclu. - VNA