Politique

Le Vietnam et la Chine approfondissent leur coopération entre Partis

En visite de travail en Chine, Le Minh Tri, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, s'est entretenu avec Wang Huning. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'approfondir le partenariat stratégique global et d'élargir leur coopération dans les domaines politique, économique, technologique et des échanges entre les peuples.

La rencontre entre les dirigeants vietnamien Le Minh Tri et chinois, Wang Huning. Photo : VNA
La rencontre entre les dirigeants vietnamien Le Minh Tri et chinois, Wang Huning. Photo : VNA

Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en Chine, Le Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti et vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, s'est entretenu avec Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois et président de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Le Minh Tri a exprimé sa reconnaissance pour le précieux soutien apporté par la Chine aux différentes étapes de l'histoire du Vietnam. Il a réaffirmé que le Vietnam considérait le renforcement du partenariat de coopération stratégique global avec la Chine comme une priorité de sa politique étrangère. Il a également souligné la volonté de promouvoir une Communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique à un niveau supérieur dans cette nouvelle période.

Wang Huning a affirmé que la Chine attachait une grande importance à l'amitié avec le Vietnam et considérait ses relations avec le pays comme une priorité de sa diplomatie de voisinage. Pékin est prêt à travailler avec Hanoï afin de porter la communauté d'avenir partagé à un niveau plus élevé, de manière plus concrète et plus efficace.

Évoquant les perspectives de coopération, Le Minh Tri a souligné le rôle stratégique des relations entre les deux Partis dans l'ensemble des relations bilatérales. Il a proposé de mettre en œuvre les consensus conclus au plus haut niveau, d'intensifier les échanges à tous les échelons, de renforcer les mécanismes de coopération entre les Partis et de développer les échanges d'expériences en matière de construction du Parti, d'État de droit socialiste, de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, ainsi que de réforme judiciaire.

Il a également appelé à approfondir la coopération dans le commerce, l'investissement, les infrastructures stratégiques, les chemins de fer et les sciences et technologies, dans un esprit d'efficacité, d'équilibre et de développement durable. Il a proposé d'intensifier les échanges entre les peuples et de préparer avec succès l'Année de la coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027, afin de consolider les bases sociales des relations bilatérales.

Approuvant ces propositions, Wang Huning a plaidé pour un renforcement de la coopération entre les deux Partis, la bonne mise en œuvre des programmes d'échanges de haut niveau, le développement de la coopération théorique et de la formation des cadres, ainsi que la valorisation des mécanismes de dialogue stratégique dans les domaines des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité publique.

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Le Minh Tri, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti et vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Photo : VNA

Il a également proposé d'approfondir la convergence des stratégies de développement, d'accélérer les projets ferroviaires reliant les deux pays et de renforcer les résultats concrets de la coopération dans le commerce, l'investissement, l'intelligence artificielle et l'économie numérique.

Le dirigeant chinois a par ailleurs demandé de mettre en œuvre efficacement des programmes tels que le « Voyage rouge », tout en élargissant la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme, de la santé et la coopération décentralisée.

Les deux parties sont également convenues de renforcer leur coordination sur les questions régionales et internationales, de préserver la paix et la stabilité en mer et de mieux gérer leurs différends sur la base des consensus de haut niveau et du droit international.

Le même jour, Le Minh Tri et la délégation du Parti communiste du Vietnam ont rendu visite aux responsables et au personnel de l'ambassade du Vietnam en Chine. - VNA

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#coopération bilatérale #diplomatie #chemin de fer #intelligence artificielle #communauté d'avenir partagé #Vietnam-Chine
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