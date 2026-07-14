Politique

Le Vietnam veut coopérer plus avec le Laos dans l’agriculture et l’environnement

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a proposé d’élargir la coopération dans les domaines suivants : agriculture, élevage, sylviculture, irrigation, gestion des ressources en eau, protection de l’environnement, développement des chaînes de valeur de transformation, valorisation des ressources minérales au Laos et promotion du commerce agricole.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc (à droite) serre la main du ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement, Linkham Douangsavanh, à Hanoi, le 14 juillet. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc (à droite) serre la main du ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement, Linkham Douangsavanh, à Hanoi, le 14 juillet. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a reçu mardi 14 juillet à Hanoi le ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement, Linkham Douangsavanh, appelant à un renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs de l’agriculture et de l’environnement et à la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux pays.

Lors de cette réception, Pham Gia Tuc a indiqué que la visite de Linkham Douangsavanh offrait aux ministères de l’Agriculture et de l’Environnement l’occasion de faire le point sur la coopération, notamment sur la mise en œuvre des accords de haut niveau, les résultats de la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos et les conclusions des récentes visites de hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Il a noté que lors de la visite officielle du Premier ministre lao Sonexay Siphandone au Vietnam en juin 2026, les deux parties étaient parvenues à un large consensus sur la coopération dans les domaines relevant de la compétence des deux ministères, définissant ainsi des orientations importantes pour la future collaboration en matière d’agriculture et d’environnement.

Pham Gia Tuc a déclaré que la coopération agricole et environnementale avait toujours joué un rôle clé dans les relations bilatérales, compte tenu de l’importance de ce secteur pour les deux économies et de son lien étroit avec les moyens de subsistance des populations.

Il a souligné l’étroite coopération entre les deux pays en matière de sécurité alimentaire, d’adaptation au changement climatique, de gestion des ressources naturelles, de sylviculture, de géologie et de minéraux, et de protection de l’environnement, affirmant que ces efforts avaient contribué de manière significative au développement de chaque pays et à la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux Partis et les deux États.

Alors que les deux pays renforcent leur cohésion stratégique, le dirigeant vietnamien a exhorté les deux ministères à consolider leur coordination dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, le partage d’expériences en matière d’élaboration de politiques, le soutien à la formation des ressources humaines et le transfert de connaissances scientifiques et technologiques.

Il a également suggéré d’élargir la coopération dans les domaines suivants : culture des plantes, élevage, foresterie, irrigation, gestion des ressources en eau, protection de l’environnement, développement des chaînes de valeur de transformation, augmentation de la valeur des ressources minérales au Laos et promotion du commerce agricole.

Pour sa part, Linkham Douangsavanh a déclaré que son ministère collaborera étroitement avec son homologue vietnamien à la mise en œuvre des programmes de coopération. Les deux parties examineront la coopération menée au cours de la période écoulée et travailleront sur les orientations pour la période 2026-2030, afin de rendre la coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement plus substantielle et efficace, a-t-il indiqué.

Exprimant sa reconnaissance pour le soutien constant apporté par le Parti et le gouvernement vietnamiens au Laos en général, et à son secteur agricole et environnemental en particulier, le ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement a salué les propositions du vice-Premier ministre permanent vietnamien.

Il s’est engagé à continuer de créer des conditions favorables aux investissements des entreprises vietnamiennes au Laos, et a appelé à un soutien continu pour aider les deux ministères à mener à bien les programmes et projets de coopération bilatérale, contribuant ainsi à approfondir l’amitié, la solidarité, la coopération globale et la cohésion stratégique qui unissent le Vietnam et le Laos. – VNA

source
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