Politique

Le Vietnam et l'Indonésie renforcent leur Partenariat stratégique global

Les deux pays ont signé un Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie pour la période 2026-2030.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (à gauche), et son homologue indonésien, Sugiono. Photo : VNA
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (à gauche), et son homologue indonésien, Sugiono. Photo : VNA

Jakarta (VNA) – À l'invitation de son homologue indonésien, Sugiono, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a effectué une visite officielle en Indonésie le 14 juillet.

À cette occasion, il a coprésidé la 6e réunion de la Commission de coopération bilatérale Vietnam-Indonésie et signé, avec son homologue indonésien Sugiono, au nom des deux gouvernements, le Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie pour la période 2026-2030.

Les deux ministres se sont félicités des développements très positifs de l'amitié traditionnelle entre les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 70 ans, en particulier depuis l'élévation de leurs relations au rang de Partenariat stratégique global en mars 2025.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 17,2 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2024. Les deux parties se sont déclarées confiantes dans l'atteinte de l'objectif de 18 milliards de dollars d'ici 2028.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que la coordination dans la lutte contre la criminalité transfrontalière...

Les deux pays entendent également renforcer leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de l’aquaculture, de l'éducation, du tourisme, des échanges entre les peuples, tout en favorisant la connectivité aérienne.

Les deux ministres ont salué la signature du Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie 2026-2030, qu'ils ont qualifié de nouveau jalon définissant des orientations stratégiques de coopération, notamment dans des domaines tels que les hautes technologies, l'innovation, l'énergie et les paiements transfrontaliers.

vnanet-uy-vien-bo-chinh-tri-bo-truong-ngoai-giao-le-hoai-trung-trai-va-bo-truong-ngoai-giao-indonesia-sugiono-ky-ket-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-anh-pv-tai-indone.jpg
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (à gauche) et son homologue indonésien, Sugiono, signent le Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie pour 2026-2030. Photo : VNA

Les deux ministres ont également échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils se sont engagés à poursuivre leur soutien mutuel dans les organisations et forums multilatéraux et régionaux, à renforcer la solidarité et le rôle central de l'ASEAN, ainsi qu'à intensifier la coordination avec les autres pays de l'ASEAN et la Chine afin de parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Indonésie #Partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie Indonésie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh (gauche) et le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Étienne Ranaivoson. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec la France

À l'occasion de la Fête nationale française, les responsables de Hô Chi Minh-Ville et de la France ont réaffirmé leur volonté de renforcer une coopération concrète dans les domaines économique, culturel, éducatif et technologique, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

À l'occasion de la célébration du 237e anniversaire de la Fête nationale de la République française (14/7/1789-14/7/2026), le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, a envoyé ses félicitations au président français Emmanuel Macron.

Les équipes chargées de la campagne procèdent au prélèvement d’échantillons ADN auprès des proches de martyrs au point de collecte installé dans la salle du Comité populaire du quartier de Dong Trieu (province de Quang Ninh). Photo : VNA

Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN pour identifier les martyrs

Dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits », la province de Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN sur les restes des martyrs non identifiés et leurs proches. Les résultats obtenus, supérieurs aux objectifs prévus, ouvrent de nouveaux espoirs pour l’identification des martyrs et le retour de leur identité auprès de leurs familles.

Améliorer les compétences et créer des opportunités de développement pour les travailleurs. (Photo : VNA)

📝Édito: Ne pas gaspiller le temps, ne pas laisser passer les opportunités de développement

Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des affaires intérieures, a souligné que « la lutte contre le gaspillage ne doit pas se limiter aux ressources financières et aux biens publics, mais doit également accorder une attention particulière au gaspillage du temps et des opportunités de développement »

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh (gauche) et Abdelkrim Benmbarek, secrétaire général du FLN, parti au pouvoir en Algérie. Photo: VNA

Le Vietnam chérit ses liens avec l'Algérie

En recevant l'ambassadeur du Vietnam, les dirigeants du Front de libération nationale (Algérie) ont réaffirmé leur volonté de développer les relations entre les deux Partis et la coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s'exprime lors de la deuxième réunion du comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne, à Hanoi, le 13 juillet. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm exhorte à construire la souveraineté culturelle dans le cyberespace

Il a déclaré que préserver la culture à l’ère du numérique ne se limite pas à la simple conservation du patrimoine, mais doit l’ancrer dans la vie contemporaine ; qu’il ne s’agit pas seulement de la numériser pour le stockage, mais aussi pour l’éducation, la créativité, la diffusion et pour en faire une ressource pour le développement, les industries culturelles et l’intelligence artificielle du Vietnam.

Réunion informelle entre les chefs de la diplomatie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et leur homologue birman. Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme son engagement aux côtés de l’ASEAN pour la stabilité du Myanmar

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a réaffirmé l’engagement de Hanoï à travailler en étroite coordination avec la présidence philippine de l’ASEAN en 2026 et les autres États membres afin de soutenir les efforts de redressement socio-économique du Myanmar, la résolution des questions sociales ainsi que la lutte contre la criminalité transnationale.

Le secrétaire général et président To Lam (gauche) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiennent des entretiens d'État (Manille, 1er juin 2026). Photo : VBA

Vietnam–Philippines : 50 ans d'un partenariat en plein essor

À la date du 12 juillet 1976, le Vietnam et les Philippines ont officiellement établi des relations diplomatiques. Depuis lors, leurs relations n'ont cessé de se renforcer, gagnant en profondeur et en substance dans de nombreux domaines. L'élévation des liens bilatéraux au rang de Partenariat stratégique renforcé en juin 2026 constitue une étape majeure, créant une base solide pour une coopération plus globale au cours de la nouvelle période.

Le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi (à droite), et le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, à l’issue de leur entretien, à Paris, le 10 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam et la France boostent leur coopération en matière de défense et de sécurité

Le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi, et le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, ont discuté des moyens de renforcer les échanges et la coopération parlementaires dans les domaines d’intérêt stratégique commun.