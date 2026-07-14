Le Vietnam et l'Indonésie renforcent leur Partenariat stratégique global

Jakarta (VNA) – À l'invitation de son homologue indonésien, Sugiono, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a effectué une visite officielle en Indonésie le 14 juillet.



À cette occasion, il a coprésidé la 6e réunion de la Commission de coopération bilatérale Vietnam-Indonésie et signé, avec son homologue indonésien Sugiono, au nom des deux gouvernements, le Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie pour la période 2026-2030.



Les deux ministres se sont félicités des développements très positifs de l'amitié traditionnelle entre les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 70 ans, en particulier depuis l'élévation de leurs relations au rang de Partenariat stratégique global en mars 2025.



Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 17,2 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2024. Les deux parties se sont déclarées confiantes dans l'atteinte de l'objectif de 18 milliards de dollars d'ici 2028.



Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que la coordination dans la lutte contre la criminalité transfrontalière...



Les deux pays entendent également renforcer leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de l’aquaculture, de l'éducation, du tourisme, des échanges entre les peuples, tout en favorisant la connectivité aérienne.



Les deux ministres ont salué la signature du Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie 2026-2030, qu'ils ont qualifié de nouveau jalon définissant des orientations stratégiques de coopération, notamment dans des domaines tels que les hautes technologies, l'innovation, l'énergie et les paiements transfrontaliers.



Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (à gauche) et son homologue indonésien, Sugiono, signent le Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie pour 2026-2030. Photo : VNA

Les deux ministres ont également échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils se sont engagés à poursuivre leur soutien mutuel dans les organisations et forums multilatéraux et régionaux, à renforcer la solidarité et le rôle central de l'ASEAN, ainsi qu'à intensifier la coordination avec les autres pays de l'ASEAN et la Chine afin de parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. -VNA