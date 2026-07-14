Politique

Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec la France

À l'occasion de la Fête nationale française, les responsables de Hô Chi Minh-Ville et de la France ont réaffirmé leur volonté de renforcer une coopération concrète dans les domaines économique, culturel, éducatif et technologique, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh (gauche) et le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Étienne Ranaivoson. Photo: VNA
Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh (gauche) et le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Étienne Ranaivoson. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville entend poursuivre le développement de sa coopération avec les partenaires français dans les domaines où les deux parties disposent d’atouts complémentaires et d’intérêts communs, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh, lors de la célébration de la Fête nationale française, organisée le 14 juillet dans la mégapole du Sud par le Consulat général de France.

Il a souligné que l’élévation des relations entre le Vietnam et la France au rang de partenariat stratégique global avait ouvert une nouvelle étape de coopération, fondée sur une confiance politique renforcée et un engagement commun en faveur de la paix, du développement durable et de la prospérité.

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville est l'une des localités vietnamiennes entretenant les relations les plus dynamiques avec la France. L'influence française est présente dans de nombreux domaines, notamment l'architecture, la culture, l'éducation, le commerce, l'investissement et les échanges entre les peuples. La ville souhaite poursuivre cette coopération en valorisant également les échanges culturels et éducatifs.

De son côté, le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Étienne Ranaivoson, a rappelé que le partenariat stratégique global entre les deux pays, établi en octobre 2024, avait été renforcé au début de l’année 2026, dans le contexte du développement des relations entre le Vietnam et l’Union européenne.

Il a salué les avancées enregistrées dans les domaines du commerce, des transports, de l’énergie, de l’aéronautique et de la santé, tout en mettant en avant les perspectives de coopération dans la finance, les hautes technologies, les minerais critiques, ainsi que dans la culture, les industries créatives, l’éducation et les échanges universitaires.

Réaffirmant que la France et l’Europe sont des partenaires fiables et durables du Vietnam, Étienne Ranaivoson a souligné que, dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes, la confiance, le respect mutuel et les engagements de long terme constituent des valeurs plus essentielles que jamais. Il a assuré que le Consulat général de France poursuivrait ses efforts pour renforcer l’amitié et la coopération entre les deux pays. -VNA

#Hô Chi Minh-Ville #France #Fête nationale française
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