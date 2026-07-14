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Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

À l'occasion de la célébration du 237e anniversaire de la Fête nationale de la République française (14/7/1789-14/7/2026), le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, a envoyé ses félicitations au président français Emmanuel Macron.

Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

Hanoï (VNA) - À l'occasion de la célébration du 237e anniversaire de la Fête nationale de la République française (14/7/1789-14/7/2026), les plus hauts responsables du Parti et de l'État vietnamiens ont adressé, mardi 14 juillet, des messages de félicitations à leurs homologues français.

Le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, a envoyé ses félicitations au président français Emmanuel Macron.

Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a fait de même auprès de son homologue français Sébastien Lecornu.

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a adressé un message de félicitations au président du Sénat de France, Gérard Larcher et à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a aussi adressé ses félicitations au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Le Vietnam et la France ont établi leurs relations diplomatiques le 12 avril 1973. Depuis, leurs liens se sont développés graduellement dans tous les domaines. La visite du président français François Mitterrand au Vietnam en mars 1993 a marqué une étape clé dans les relations entre les deux pays, en particulier dans les orientations stratégiques de la France en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique.

À l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en France les 6 et 7 octobre 2024, les deux pays ont publié une Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique global. Ils se sont engagés à intensifier l’échange de visites à tous les niveaux, notamment au sein des institutions du Parti, de l’État, du gouvernement et des organes législatifs. -VNA

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