Économie

Vers une agriculture vietnamienne plus verte et durable

La transition vers une production à faibles émissions est indispensable pour permettre aux produits agricoles vietnamiens de maintenir et d'accroître leurs parts de marché à l'exportation.

La production agricole figure parmi les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Photo: VNA
La production agricole figure parmi les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La production agricole figure parmi les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Il est donc essentiel de réduire ces émissions afin d'orienter l'agriculture vietnamienne vers une croissance verte et un développement durable.

Le Vietnam figure aujourd'hui parmi les principaux producteurs et exportateurs mondiaux de produits agricoles, notamment de riz, de café et de fruits. Cependant, plusieurs marchés, dont les États-Unis, l'Union européenne et le Japon, renforcent leurs normes applicables aux produits issus des cultures et, plus largement, aux produits agricoles. La transition vers une production à faibles émissions apparaît donc indispensable pour permettre aux produits agricoles vietnamiens de maintenir et d'accroître leurs parts de marché à l'exportation.

La réduction des émissions répond non seulement à l’urgence climatique, mais apporte aussi des avantages concrets aux agriculteurs, aux entreprises et à l’économie nationale. Des pratiques agricoles plus durables permettent de limiter l’usage des intrants et de l’eau, de réduire les coûts de production, d’accroître les revenus des exploitants et d’améliorer la qualité des sols ainsi que celle des produits agricoles.

La décarbonation du secteur des cultures constitue ainsi un levier essentiel pour promouvoir une agriculture vietnamienne plus respectueuse de l'environnement. Cette évolution constitue également une base importante pour permettre au Vietnam d’accéder aux marchés volontaires et réglementés du carbone, de développer des projets de crédits carbone agricoles et de mobiliser de nouvelles ressources financières au profit des agriculteurs, des coopératives et des entreprises, tout en accélérant la transition verte du secteur.

Pour concrétiser ces ambitions, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a officiellement approuvé le projet de « Production à faibles émissions dans le secteur des cultures pour la période 2025-2035, avec une vision à l'horizon 2050 ». À ce jour, 22 provinces et villes ont déjà adopté des plans d'action locaux.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des cultures ne pourra aboutir qu'à travers un programme global, porté par les autorités compétentes, fondé sur une vision à long terme et intégrant des solutions techniques, financières et réglementaires cohérentes. La réussite de cette transition dépendra également de la mobilisation des coopératives, des entreprises, des agriculteurs et, en particulier, des autorités locales dans la mise en œuvre du programme.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Hoang Trung, l'objectif est de construire une agriculture durable, résiliente face au changement climatique et compétitive sur les marchés internationaux. Dans les années à venir, le secteur concentrera ses efforts sur l'amélioration des protocoles techniques applicables aux principales filières stratégiques, notamment le riz, le maïs, le café et le durian.

Parallèlement au déploiement de modèles pilotes, un système de mesure, de rapport et de vérification (Measurement, Reporting and Verification – MRV) sera mis en place à l'échelle sectorielle.

Le secteur des cultures entend en outre généraliser des pratiques plus économes en ressources et mieux valoriser les sous-produits agricoles afin de réduire les émissions, les coûts de production et l’impact environnemental.

Cette transition doit aussi renforcer la résilience face au changement climatique, améliorer les revenus des agriculteurs et consolider la compétitivité des produits agricoles vietnamiens. -VNA

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Transition verte, économie circulaire

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