Lang Son appelée à transformer ses atouts frontaliers en moteur de croissance

Lang Son, 15 juillet (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a exhorté mercredi 15 juillet la province de Lang Son à tirer parti de sa position frontalière stratégique en transformant son économie frontalière en un nouveau moteur de croissance, et à accélérer les réformes institutionnelles, le développement des infrastructures et la transformation numérique pour atteindre une croissance économique à deux chiffres.



Le chef du gouvernement a formulé cette demande lors d’une séance de travail qu’il présidait avec le comité permanent du Comité provincial du Parti afin d’examiner les performances socio-économiques de la province, le décaissement des investissements publics, la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, l’application de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, ainsi que les mesures visant à éliminer les obstacles au développement.



Saluant les efforts et les réalisations de l’organisation locale du Parti, des autorités et de la population en matière de maintien de la stabilité socio-économique, le Premier ministre Lê Minh Hung a toutefois constaté que la croissance économique de Lang Son au premier semestre 2026 restait inférieure à la moyenne nationale, ce qui compromet fortement son objectif de croissance à deux chiffres pour cette année.



Il a également souligné plusieurs défis structurels, notamment des infrastructures de transport insuffisantes, une structure économique encore fortement dépendante du commerce frontalier et des services à faible valeur ajoutée, un environnement des affaires et des investissement qui ne s’est pas encore amélioré de manière significative, des retards dans les grands projets d’investissement, une pénurie de ressources humaines qualifiées et des inégalités de développement persistantes dans les zones reculées et les régions à forte concentration de minorités ethniques.



Pour remédier à ces problèmes, le chef du gouvernement a exhorté la province à poursuivre la mise en œuvre globale et efficace des résolutions et conclusions du Comité central du Parti, de son Politburo et de son Secrétariat, ainsi que de celles de l’Assemblée nationale et du gouvernement.



Il a insisté sur le fait que la réalisation de l’objectif de croissance de cette année nécessitera non seulement une détermination accrue, mais aussi un changement fondamental de mentalité, de leadership et de gouvernance. La province doit renouveler sa vision, agir avec plus de détermination et mettre en œuvre une gouvernance plus efficace pour atteindre et dépasser ses objectifs de développement, notamment l’objectif de croissance à deux chiffres.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Lang Son de mettre en œuvre avec vigueur son plan de croissance pour le second semestre 2026, avec pour objectif une croissance annuelle du PIB régional d’au moins 10%. Il a insisté sur la nécessité d’une responsabilisation claire de tous les organismes, de mises à jour régulières des scénarios de croissance mensuels et trimestriels, d’un suivi rigoureux des principaux moteurs de croissance et de rapports périodiques afin de garantir des réponses politiques opportunes.



Photo: VNA

Il a souligné que Lang Son devait tirer pleinement parti de ses atouts uniques de province frontalière en priorisant le développement de l’économie de zone frontalière, du commerce transfrontalier et de la logistique. Il a également encouragé la province à étudier des modèles de développement novateurs tels qu’une zone de libre-échange et des zones de coopération économique transfrontalières afin de stimuler la croissance de l’industrie, des services et de l’agriculture de base tout au long des chaînes de valeur.



Le dirigeant a appelé à la mise en œuvre effective du plan directeur révisé de la province pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, et plus particulièrement au modèle «un axe de développement, deux corridors économiques et trois régions socio-économiques». Il a souligné la nécessité d’investir davantage dans le corridor de développement Dông Dang-Huu Lung et la zone économique du poste-frontière de Dông Dang-Lang Son, considérés comme des pôles de croissance clés.



Il a également demandé une accélération du décaissement de capitaux d'investissement publics avec pour objectif d’atteindre un taux de décaissement de 100% d’ici fin 2026, et une réaffectation des capitaux des projets en retard vers ceux pouvant être mis en œuvre plus rapidement.



Le chef du gouvernement a exhorté à prendre des mesures décisives pour lever les obstacles aux projets retardés, notamment en matière de libération des terrains, et à prioriser les infrastructures de transport stratégiques, y compris les autoroutes, les liaisons de transport transfrontalières, les parcs industriels et les projets de postes frontières intelligents.



Il a demandé à la province de simplifier les procédures administratives, de réduire les coûts de conformité pour les entreprises et les citoyens, et d’accélérer la décentralisation. Il a réaffirmé l’importance de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique, tout en renforçant le soutien à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à la transformation numérique à travers les quatre piliers que sont le gouvernement numérique, l’économie numérique, la société numérique et les postes-frontières numériques.



Il a également enjoint la province de Lang Son de mettre en œuvre de manière rigoureuse et efficace la résolution n° 57 en promouvant la science, la technologie et l’innovation, en levant les obstacles à la transformation numérique et en faisant du tourisme un secteur économique moteur, en lien avec le géoparc mondial UNESCO de Lang Son, la zone touristique nationale de Mau Son et les produits touristiques frontaliers distinctifs.



Parallèlement, il a souligné la nécessité de garantir la protection sociale, la santé, l’éducation et une réduction durable de la pauvreté, en particulier au sein des minorités ethniques et dans les zones frontalières ; de renforcer la défense nationale ; de préserver la souveraineté frontalière et d’intensifier la coopération avec la région autonome Zhuang du Guangxi afin de bâtir une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.



En conclusion de la réunion, le Premier ministre Lê Minh Hung a chargé les ministères et les agences concernées de se coordonner avec les autorités de Lang Son pour examiner les propositions de la province et de signaler sans délai au gouvernement les questions dépassant leur compétence. – VNA