Politique

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu offre de l'encens aux mémoriaux de Kim Lien et Dong Loc

À Kim Lien, Tran Cam Tu et les délégués qui l'accompagnaient ont déposé des fleurs et de l'encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, dirigeant bien-aimé de la nation vietnamienne, héros de la libération nationale et grand homme de culture qui a consacré sa vie à la cause révolutionnaire du Parti, de la nation et du peuple, ainsi qu'à la paix et au progrès social dans le monde.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, offre de l'encens au site historique national spécial du carrefour de Dong Loc, dans la province de Ha Tinh. Photo: VNA
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, offre de l'encens au site historique national spécial du carrefour de Dong Loc, dans la province de Ha Tinh. Photo: VNA

Nghe An (VNA) - Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a rendu hommage le 15 juillet au Président Hô Chi Minh au site historique national spécial de Kim Lien, dans la province de Nghe An.

Il s'est ensuite recueilli en mémoire des martyrs en offrant de l'encens au site historique national spécial du carrefour de Dong Loc, dans la province de Ha Tinh, à l'occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2026).

À Kim Lien, Tran Cam Tu et les délégués qui l'accompagnaient ont déposé des fleurs et de l'encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, dirigeant bien-aimé de la nation vietnamienne, héros de la libération nationale et grand homme de culture qui a consacré sa vie à la cause révolutionnaire du Parti, de la nation et du peuple, ainsi qu'à la paix et au progrès social dans le monde.

Plus tôt dans la même journée, à l'occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, du 76ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle des jeunes volontaires du Vietnam (15 juillet 1950-2026), du 58ᵉ anniversaire de la victoire de Dong Loc et du 58ᵉ anniversaire du sacrifice de dix jeunes volontaires au carrefour de Dong Loc (24 juillet 1968-2026), il a déposé une gerbe de fleurs et a offert de l'encens au mémorial national des jeunes volontaires.

Ce mémorial commémore plus de 4 000 jeunes volontaires martyrs de tout le pays. Tran Cam Tu s'est également recueilli sur les tombes des dix jeunes volontaires héroïques qui ont perdu la vie en accomplissant leur mission au carrefour de Dong Loc.

Leur sacrifice est devenu un symbole durable du courage et du dévouement de millions de jeunes Vietnamiens qui ont consacré leur jeunesse et leur vie à la lutte pour la libération et la réunification nationales. Ces dix jeunes héroïnes continuent d'être commémorées par des générations de Vietnamiens et leurs amis à travers le monde comme des icônes intemporelles de l'esprit révolutionnaire et de l'héroïsme de la nation. -VNA

#Journée des invalides de guerre et des martyrs
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Mémoire des martyrs

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