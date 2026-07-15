Politique

Achèvement du réseau des organisations de la communauté vietnamienne au Laos

La création du Comité de gestion des Vietnamiens et de l’Association des Vietnamiens de la province de Vientiane a marqué l’achèvement du réseau des organisations de la communauté vietnamienne dans les 18 villes et provinces du Laos.

L'Association générale des Vietnamiens au Laos, en coordination avec la pagode Bang Long, organise le programme « Nuit de la Pleine Lune » à l'occasion de la Fête de la Mi-Automne. Photo: VNA
L'Association générale des Vietnamiens au Laos, en coordination avec la pagode Bang Long, organise le programme « Nuit de la Pleine Lune » à l'occasion de la Fête de la Mi-Automne. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – La cérémonie marquant la création du Comité de gestion et de l’Association des Vietnamiens de la province de Vientiane (Laos) s’est tenue le 14 juillet au siège de l’administration provinciale.

L’événement a marqué l’achèvement du réseau des organisations de la communauté vietnamienne dans les 18 villes et provinces du Laos.

La cérémonie a réuni des représentants des autorités de la province de Vientiane, de l’ambassade du Vietnam au Laos, de plusieurs organismes vietnamiens ainsi que de nombreux membres de la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans la province.

Selon la décision annoncée, le Comité de gestion des Vietnamiens de la province de Vientiane compte 20 membres, tandis que l’Association des Vietnamiens dans cette localité en compte neuf.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a salué cette étape importante et remercié les autorités provinciales pour leur soutien constant à la communauté vietnamienne. Il a souligné que cette reconnaissance témoigne des contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique local et constitue une base solide pour renforcer sa cohésion.

Il a rappelé que les Vietnamiens résidant au Laos respectent les lois du pays d’accueil, préservent leur identité culturelle et contribuent activement au développement socio-économique local, renforçant ainsi les relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos. Il a appelé les nouvelles organisations à travailler en étroite coordination avec l’Union générale des Vietnamiens au Laos afin de mieux accompagner la communauté et de promouvoir l’enseignement de la langue vietnamienne.

De son côté, le vice-président de l’administration provinciale de Vientiane, Siviengxay Olaboun, a indiqué que ces deux organisations serviront de passerelle entre les peuples vietnamien et lao. Il a également salué les importantes contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de la province.

Au nom de la communauté vietnamienne, le président de l’Association des Vietnamiens de la province de Vientiane, Mai Hai Long, a exprimé sa gratitude envers les autorités lao et l’ambassade du Vietnam, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer la solidarité au sein de la communauté et de jouer pleinement son rôle de trait d’union entre les Vietnamiens de la province, les autorités locales et l’ambassade. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Comité de gestion des Vietnamiens #Association des Vietnamiens de la province de Vientiane #Laos Laos
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc (à droite) serre la main du ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement, Linkham Douangsavanh, à Hanoi, le 14 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam veut coopérer plus avec le Laos dans l’agriculture et l’environnement

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a proposé d’élargir la coopération dans les domaines suivants : agriculture, élevage, sylviculture, irrigation, gestion des ressources en eau, protection de l’environnement, développement des chaînes de valeur de transformation, valorisation des ressources minérales au Laos et promotion du commerce agricole.

Les deux vice-Premiers ministres et ministres de la Défense du Vietnam et du Laos assistent à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction d’un poste de coordination militaire frontalier commun. Photo: VNA

3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos

Le 3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos illustre une nouvelle conception de la diplomatie de défense, mettant l'accent non seulement sur la coopération en matière de défense, mais aussi sur la priorité accordée au bien-être des citoyens.

Voir plus

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung reçoit le professeur Tran Thanh Van, président de l’Association « Rencontres du Vietnam » et directeur du Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE). Photo: VNA

L'ICISE invitée à promouvoir la connexion entre le Vietnam et la communauté scientifique internationale

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué les contributions constantes du professeur Tran Thanh Van et de l'Association « Rencontres du Vietnam » au développement des sciences et des technologies nationales. Leurs actions permettent de connecter la communauté scientifique internationale au Vietnam et de renforcer le prestige académique du pays à l'échelle mondiale.

Le vice-président permanent du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, guyên Van Tho, offre des fleurs de félicitations à la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Melissa A. Brown, le 15 juillet 2026. Photo : VNA

L’amitié entre les peuples, fondement essentiel des relations Vietnam-États-Unis

Les deux pays ont établi un partenariat stratégique global fondé sur le respect mutuel de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et de leurs systèmes politiques respectifs. En mettant de côté le passé, en se tournant vers l’avenir, en promouvant les affinités et en traitant de manière satisfaisant les différences pour l’intérêt des deux peuples.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, offre de l'encens au site historique national spécial du carrefour de Dong Loc, dans la province de Ha Tinh. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu offre de l'encens aux mémoriaux de Kim Lien et Dong Loc

À Kim Lien, Tran Cam Tu et les délégués qui l'accompagnaient ont déposé des fleurs et de l'encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, dirigeant bien-aimé de la nation vietnamienne, héros de la libération nationale et grand homme de culture qui a consacré sa vie à la cause révolutionnaire du Parti, de la nation et du peuple, ainsi qu'à la paix et au progrès social dans le monde.

Photo: VNA

Lang Son appelée à transformer ses atouts frontaliers en moteur de croissance

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Lang Son de mettre en œuvre avec vigueur son plan de croissance pour le second semestre 2026, avec pour objectif une croissance annuelle du PIB régional d’au moins 10%. Il a insisté sur la nécessité d’une responsabilisation claire de tous les organismes, de mises à jour régulières des scénarios de croissance mensuels et trimestriels, d’un suivi rigoureux des principaux moteurs de croissance et de rapports périodiques afin de garantir des réponses politiques opportunes.

La rencontre entre les dirigeants vietnamien Le Minh Tri et chinois, Wang Huning. Photo : VNA

Le Vietnam et la Chine approfondissent leur coopération entre Partis

En visite de travail en Chine, Le Minh Tri, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, s'est entretenu avec Wang Huning. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'approfondir le partenariat stratégique global et d'élargir leur coopération dans les domaines politique, économique, technologique et des échanges entre les peuples.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (centre) lors de la 4e session (deuxième phase) du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur le projet de loi amendée sur la vulgarisation et l’éducation juridiques, à Hanoi, le 14 juillet. Photo: VNA

L’éducation juridique doit promouvoir une culture du respect de l’état de droit

S’exprimant lors de la 4e session (deuxième phase) du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur le projet de loi amendée sur la vulgarisation et l’éducation juridiques, le législateur suprême a souligné la nécessité de définir clairement les groupes cibles et de personnaliser le contenu de la vulgarisation et l’éducation juridiques. La vulgarisation et l’éducation juridiques doivent s’appuyer sur les communautés et promouvoir activement le rôle des institutions culturelles locales.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh (gauche) et le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Étienne Ranaivoson. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec la France

À l'occasion de la Fête nationale française, les responsables de Hô Chi Minh-Ville et de la France ont réaffirmé leur volonté de renforcer une coopération concrète dans les domaines économique, culturel, éducatif et technologique, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

À l'occasion de la célébration du 237e anniversaire de la Fête nationale de la République française (14/7/1789-14/7/2026), le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, a envoyé ses félicitations au président français Emmanuel Macron.

Les équipes chargées de la campagne procèdent au prélèvement d’échantillons ADN auprès des proches de martyrs au point de collecte installé dans la salle du Comité populaire du quartier de Dong Trieu (province de Quang Ninh). Photo : VNA

Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN pour identifier les martyrs

Dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits », la province de Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN sur les restes des martyrs non identifiés et leurs proches. Les résultats obtenus, supérieurs aux objectifs prévus, ouvrent de nouveaux espoirs pour l’identification des martyrs et le retour de leur identité auprès de leurs familles.

Améliorer les compétences et créer des opportunités de développement pour les travailleurs. (Photo : VNA)

📝Édito: Ne pas gaspiller le temps, ne pas laisser passer les opportunités de développement

Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des affaires intérieures, a souligné que « la lutte contre le gaspillage ne doit pas se limiter aux ressources financières et aux biens publics, mais doit également accorder une attention particulière au gaspillage du temps et des opportunités de développement »

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh (gauche) et Abdelkrim Benmbarek, secrétaire général du FLN, parti au pouvoir en Algérie. Photo: VNA

Le Vietnam chérit ses liens avec l'Algérie

En recevant l'ambassadeur du Vietnam, les dirigeants du Front de libération nationale (Algérie) ont réaffirmé leur volonté de développer les relations entre les deux Partis et la coopération bilatérale.