Achèvement du réseau des organisations de la communauté vietnamienne au Laos

Vientiane (VNA) – La cérémonie marquant la création du Comité de gestion et de l’Association des Vietnamiens de la province de Vientiane (Laos) s’est tenue le 14 juillet au siège de l’administration provinciale.



L’événement a marqué l’achèvement du réseau des organisations de la communauté vietnamienne dans les 18 villes et provinces du Laos.



La cérémonie a réuni des représentants des autorités de la province de Vientiane, de l’ambassade du Vietnam au Laos, de plusieurs organismes vietnamiens ainsi que de nombreux membres de la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans la province.



Selon la décision annoncée, le Comité de gestion des Vietnamiens de la province de Vientiane compte 20 membres, tandis que l’Association des Vietnamiens dans cette localité en compte neuf.



L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a salué cette étape importante et remercié les autorités provinciales pour leur soutien constant à la communauté vietnamienne. Il a souligné que cette reconnaissance témoigne des contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique local et constitue une base solide pour renforcer sa cohésion.



Il a rappelé que les Vietnamiens résidant au Laos respectent les lois du pays d’accueil, préservent leur identité culturelle et contribuent activement au développement socio-économique local, renforçant ainsi les relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos. Il a appelé les nouvelles organisations à travailler en étroite coordination avec l’Union générale des Vietnamiens au Laos afin de mieux accompagner la communauté et de promouvoir l’enseignement de la langue vietnamienne.



De son côté, le vice-président de l’administration provinciale de Vientiane, Siviengxay Olaboun, a indiqué que ces deux organisations serviront de passerelle entre les peuples vietnamien et lao. Il a également salué les importantes contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de la province.



Au nom de la communauté vietnamienne, le président de l’Association des Vietnamiens de la province de Vientiane, Mai Hai Long, a exprimé sa gratitude envers les autorités lao et l’ambassade du Vietnam, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer la solidarité au sein de la communauté et de jouer pleinement son rôle de trait d’union entre les Vietnamiens de la province, les autorités locales et l’ambassade. -VNA