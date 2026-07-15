Politique

Da Nang célèbre les 55 ans des relations diplomatiques Vietnam - Chili

Une cérémonie organisée à Da Nang à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili a mis en lumière les acquis de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement.

Le vice-président de l'Union des organisations d'amitié de Da Nang, Nguyen Ngoc Binh, prend la parole lors de la cérémonie marquant le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (1971-2026) à Da Nang, le soir du 14 juillet 2026. Photo : VNA
Le vice-président de l'Union des organisations d'amitié de Da Nang, Nguyen Ngoc Binh, prend la parole lors de la cérémonie marquant le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (1971-2026) à Da Nang, le soir du 14 juillet 2026. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – L'Union des organisations d'amitié de la ville de Da Nang (Centre), en coordination avec l’ambassade du Chili au Vietnam, a organisé le 14 juillet une cérémonie et une réception à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (1971-2026).

L’événement a réuni des représentants des autorités de la ville, de la branche Centre–Hauts Plateaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), de l’ambassade du Chili, d’entreprises chiliennes présentes au Vietnam, ainsi que des diplomates étrangers.

Le Vietnam et le Chili ont établi leurs relations diplomatiques le 25 mars 1971. Le Chili est le premier pays d’Amérique du Sud à avoir noué des relations diplomatiques avec le Vietnam. Ces 55 dernières années, les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays n’ont cessé de se renforcer et de se diversifier dans de nombreux domaines, constituant un socle solide pour le développement de la coopération politique, économique, commerciale, des investissements et des échanges entre les peuples.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Nguyen Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Da Nang, a souligné que le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques témoigne de l’amitié durable et de la confiance mutuelle entre les deux pays. Elle a rappelé que Da Nang poursuit son ambition de devenir une ville intelligente et écologique, ainsi qu’un centre international de la finance, de la logistique et du libre-échange. Dans cette perspective, la ville intensifie son intégration internationale et élargit sa coopération avec des partenaires du monde entier, le Chili figurant parmi les partenaires offrant un fort potentiel de coopération en adéquation avec ses orientations de développement.

Pour sa part, l’ambassadrice du Chili au Vietnam, Nasly Isabel Bernal Prado, a exprimé sa confiance dans la poursuite du développement des relations entre les deux pays, grâce aux solides fondements d’amitié bâtis ces 55 dernières années. Selon elle, ce partenariat continuera d’apporter des bénéfices concrets aux deux peuples tout en contribuant au renforcement des liens entre l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est. Elle a également exprimé le souhait que l'amitié entre les peuples vietnamien et chilien continue de se renforcer afin de favoriser un développement toujours plus dynamique et efficace des relations bilatérales.

Dans le cadre du programme, les participants ont échangé sur les perspectives de coopération entre les entreprises vietnamiennes et chiliennes, ainsi que sur le climat des investissements et les opportunités de coopération commerciale entre les deux pays.

Ils ont également visité une exposition retraçant le développement des relations entre le Vietnam et le Chili au cours des 55 dernières années, mettant en valeur les principales étapes de la coopération bilatérale et le potentiel économique et touristique des deux pays.

Cette célébration a permis de revenir sur les principales étapes du développement des relations d’amitié. Elle a également contribué à renforcer les échanges entre les peuples et à promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de la culture, avec pour objectif de poursuivre le développement du partenariat global dans les années à venir. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #relations diplomatiques Vietnam - Chili #Da Nang Da Nang Chili
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang (droite) et son homologue chilienne, Gloria de la Fuente. Photo: baoquocte.vn

Vietnam-Chili : Volonté commune de booster les liens économiques et commerciaux

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a reçu ce vendredi à Hanoi son homologue chilienne des Affaires étrangères, Gloria de la Fuente, à l’occasion de sa participation à la cérémonie d’ouverture à Hanoï de la signature de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), les 25 et 26 octobre 2025.

Voir plus

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung reçoit le professeur Tran Thanh Van, président de l’Association « Rencontres du Vietnam » et directeur du Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE). Photo: VNA

L'ICISE invitée à promouvoir la connexion entre le Vietnam et la communauté scientifique internationale

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué les contributions constantes du professeur Tran Thanh Van et de l'Association « Rencontres du Vietnam » au développement des sciences et des technologies nationales. Leurs actions permettent de connecter la communauté scientifique internationale au Vietnam et de renforcer le prestige académique du pays à l'échelle mondiale.

Le vice-président permanent du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, guyên Van Tho, offre des fleurs de félicitations à la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Melissa A. Brown, le 15 juillet 2026. Photo : VNA

L’amitié entre les peuples, fondement essentiel des relations Vietnam-États-Unis

Les deux pays ont établi un partenariat stratégique global fondé sur le respect mutuel de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et de leurs systèmes politiques respectifs. En mettant de côté le passé, en se tournant vers l’avenir, en promouvant les affinités et en traitant de manière satisfaisant les différences pour l’intérêt des deux peuples.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, offre de l'encens au site historique national spécial du carrefour de Dong Loc, dans la province de Ha Tinh. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu offre de l'encens aux mémoriaux de Kim Lien et Dong Loc

À Kim Lien, Tran Cam Tu et les délégués qui l'accompagnaient ont déposé des fleurs et de l'encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, dirigeant bien-aimé de la nation vietnamienne, héros de la libération nationale et grand homme de culture qui a consacré sa vie à la cause révolutionnaire du Parti, de la nation et du peuple, ainsi qu'à la paix et au progrès social dans le monde.

Photo: VNA

Lang Son appelée à transformer ses atouts frontaliers en moteur de croissance

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Lang Son de mettre en œuvre avec vigueur son plan de croissance pour le second semestre 2026, avec pour objectif une croissance annuelle du PIB régional d’au moins 10%. Il a insisté sur la nécessité d’une responsabilisation claire de tous les organismes, de mises à jour régulières des scénarios de croissance mensuels et trimestriels, d’un suivi rigoureux des principaux moteurs de croissance et de rapports périodiques afin de garantir des réponses politiques opportunes.

La rencontre entre les dirigeants vietnamien Le Minh Tri et chinois, Wang Huning. Photo : VNA

Le Vietnam et la Chine approfondissent leur coopération entre Partis

En visite de travail en Chine, Le Minh Tri, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, s'est entretenu avec Wang Huning. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'approfondir le partenariat stratégique global et d'élargir leur coopération dans les domaines politique, économique, technologique et des échanges entre les peuples.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc (à droite) serre la main du ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement, Linkham Douangsavanh, à Hanoi, le 14 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam veut coopérer plus avec le Laos dans l’agriculture et l’environnement

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a proposé d’élargir la coopération dans les domaines suivants : agriculture, élevage, sylviculture, irrigation, gestion des ressources en eau, protection de l’environnement, développement des chaînes de valeur de transformation, valorisation des ressources minérales au Laos et promotion du commerce agricole.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (centre) lors de la 4e session (deuxième phase) du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur le projet de loi amendée sur la vulgarisation et l’éducation juridiques, à Hanoi, le 14 juillet. Photo: VNA

L’éducation juridique doit promouvoir une culture du respect de l’état de droit

S’exprimant lors de la 4e session (deuxième phase) du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur le projet de loi amendée sur la vulgarisation et l’éducation juridiques, le législateur suprême a souligné la nécessité de définir clairement les groupes cibles et de personnaliser le contenu de la vulgarisation et l’éducation juridiques. La vulgarisation et l’éducation juridiques doivent s’appuyer sur les communautés et promouvoir activement le rôle des institutions culturelles locales.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh (gauche) et le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Étienne Ranaivoson. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec la France

À l'occasion de la Fête nationale française, les responsables de Hô Chi Minh-Ville et de la France ont réaffirmé leur volonté de renforcer une coopération concrète dans les domaines économique, culturel, éducatif et technologique, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

À l'occasion de la célébration du 237e anniversaire de la Fête nationale de la République française (14/7/1789-14/7/2026), le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, a envoyé ses félicitations au président français Emmanuel Macron.

Les équipes chargées de la campagne procèdent au prélèvement d’échantillons ADN auprès des proches de martyrs au point de collecte installé dans la salle du Comité populaire du quartier de Dong Trieu (province de Quang Ninh). Photo : VNA

Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN pour identifier les martyrs

Dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits », la province de Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN sur les restes des martyrs non identifiés et leurs proches. Les résultats obtenus, supérieurs aux objectifs prévus, ouvrent de nouveaux espoirs pour l’identification des martyrs et le retour de leur identité auprès de leurs familles.

Améliorer les compétences et créer des opportunités de développement pour les travailleurs. (Photo : VNA)

📝Édito: Ne pas gaspiller le temps, ne pas laisser passer les opportunités de développement

Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des affaires intérieures, a souligné que « la lutte contre le gaspillage ne doit pas se limiter aux ressources financières et aux biens publics, mais doit également accorder une attention particulière au gaspillage du temps et des opportunités de développement »