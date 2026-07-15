Politique

40 ans de Renouveau : Le Vietnam poursuit ses réformes pour un développement durable

Quarante ans après le lancement du Doi Moi, des experts de la VUSTA appellent à accélérer la transition verte et l'innovation pour accompagner le développement du Vietnam.

Le professeur associé et Dr Vu Van Phuc, président du Conseil scientifique de l'Institut d'économie et de droit international. Photo: VNA
Le professeur associé et Dr Vu Van Phuc, président du Conseil scientifique de l'Institut d'économie et de droit international. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les politiques novatrices adoptées lors du 14e Congrès national du Parti ont tracé la voie du développement du pays, en mobilisant toutes les ressources afin de réaliser des avancées majeures et de faire du Vietnam une nation riche, puissante et prospère.

Sur les plans économique et institutionnel, plusieurs experts de l'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam (Vietnam Union of Science and Technology Associations - VUSTA) ont analysé les principales solutions permettant de concrétiser cette vision stratégique.

Revenant sur les réalisations majeures du Vietnam au cours des quatre décennies de Doi Moi (Renouveau), le Dr Tran Van Mieu, vice-président de l'Association pour la conservation de la nature et de l'environnement du Vietnam (VACNE), membre de la VUSTA, a déclaré que le Vietnam avait réussi sa transition vers une économie de marché à orientation socialiste.

Le Vietnam s'affirme aujourd'hui comme un moteur de croissance régional et s'intègre toujours plus profondément à l'économie régionale et mondiale. Son PIB dépasse désormais 514 milliards de dollars et le PIB par habitant excède 5.026 dollars par an. Le pays a également enregistré des progrès remarquables en matière d'intégration internationale, de développement des infrastructures, de réduction de la pauvreté et de développement humain.

Selon le Dr Tran Van Mieu, le Vietnam a opéré une transformation fondamentale de sa philosophie de développement, passant de l'exploitation des ressources naturelles à la poursuite d'un développement durable. La protection de l'environnement, l'action climatique et la transition verte sont devenues des priorités nationales. L'un des engagements politiques majeurs du Vietnam consiste à intégrer les normes internationales dans sa stratégie nationale, notamment en visant la neutralité carbone à l'horizon 2050.

Malgré ses réussites économiques, l'industrialisation rapide du Vietnam a engendré des défis environnementaux croissants. Le Dr Tran Van Mieu a souligné la nécessité de perfectionner le cadre juridique, en définissant clairement les responsabilités des autorités, des entreprises et des citoyens, et en recourant à des outils économiques pour promouvoir l'économie verte et l'économie circulaire.

« Il est nécessaire de placer les citoyens au cœur du développement durable. Ce n'est qu'en liant étroitement les droits et les responsabilités de chaque individu, de la communauté, des écoles et des entreprises à la transition écologique que la protection de l'environnement pourra véritablement porter ses fruits à long terme », a déclaré l'expert.

Selon le professeur associé et Dr Vu Van Phuc, président du Conseil scientifique de l'Institut d'économie et de droit international (membre de la VUSTA) et ancien rédacteur en chef de la revue « Communiste », la puissance nationale, le rayonnement international et le potentiel de développement du Vietnam ont atteint des niveaux sans précédent après quatre décennies de réformes.

Pour atteindre l'objectif de devenir un pays développé à revenu élevé, le professeur associé Vu Van Phuc a proposé un ensemble de mesures appelant à accélérer la transition vers un nouveau modèle de croissance fondé sur le numérique, les données et l'économie verte, dont les principaux moteurs sont la science, la technologie et l'innovation.

Il a ajouté que la réforme institutionnelle devait aller de pair avec une gouvernance moderne, notamment en rationalisant l'appareil d'État et en améliorant l'efficacité de l'État de droit. -VNA

#développement durable #40 ans de renouveau #Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX
Suivez VietnamPlus

Transition verte, économie circulaire

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors de la réunion avec le Conseil des affaires ethniques, les commissions et le bureau de l’Assemblée nationale, à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA

Le législateur suprême insiste sur une réforme législative axée sur les résultats

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân a souligné que l’Assemblée nationale avait continué d’affirmer son rôle de pilier dans le perfectionnement des institutions et la mise en œuvre des tâches stratégiques, contribuant ainsi à dégager les goulots d’étranglement et à créer une nouvelle dynamique de développement.

Voir plus

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung reçoit le professeur Tran Thanh Van, président de l’Association « Rencontres du Vietnam » et directeur du Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE). Photo: VNA

L'ICISE invitée à promouvoir la connexion entre le Vietnam et la communauté scientifique internationale

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué les contributions constantes du professeur Tran Thanh Van et de l'Association « Rencontres du Vietnam » au développement des sciences et des technologies nationales. Leurs actions permettent de connecter la communauté scientifique internationale au Vietnam et de renforcer le prestige académique du pays à l'échelle mondiale.

Le vice-président permanent du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, guyên Van Tho, offre des fleurs de félicitations à la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Melissa A. Brown, le 15 juillet 2026. Photo : VNA

L’amitié entre les peuples, fondement essentiel des relations Vietnam-États-Unis

Les deux pays ont établi un partenariat stratégique global fondé sur le respect mutuel de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et de leurs systèmes politiques respectifs. En mettant de côté le passé, en se tournant vers l’avenir, en promouvant les affinités et en traitant de manière satisfaisant les différences pour l’intérêt des deux peuples.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, offre de l'encens au site historique national spécial du carrefour de Dong Loc, dans la province de Ha Tinh. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu offre de l'encens aux mémoriaux de Kim Lien et Dong Loc

À Kim Lien, Tran Cam Tu et les délégués qui l'accompagnaient ont déposé des fleurs et de l'encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, dirigeant bien-aimé de la nation vietnamienne, héros de la libération nationale et grand homme de culture qui a consacré sa vie à la cause révolutionnaire du Parti, de la nation et du peuple, ainsi qu'à la paix et au progrès social dans le monde.

Photo: VNA

Lang Son appelée à transformer ses atouts frontaliers en moteur de croissance

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Lang Son de mettre en œuvre avec vigueur son plan de croissance pour le second semestre 2026, avec pour objectif une croissance annuelle du PIB régional d’au moins 10%. Il a insisté sur la nécessité d’une responsabilisation claire de tous les organismes, de mises à jour régulières des scénarios de croissance mensuels et trimestriels, d’un suivi rigoureux des principaux moteurs de croissance et de rapports périodiques afin de garantir des réponses politiques opportunes.

La rencontre entre les dirigeants vietnamien Le Minh Tri et chinois, Wang Huning. Photo : VNA

Le Vietnam et la Chine approfondissent leur coopération entre Partis

En visite de travail en Chine, Le Minh Tri, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, s'est entretenu avec Wang Huning. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'approfondir le partenariat stratégique global et d'élargir leur coopération dans les domaines politique, économique, technologique et des échanges entre les peuples.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc (à droite) serre la main du ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement, Linkham Douangsavanh, à Hanoi, le 14 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam veut coopérer plus avec le Laos dans l’agriculture et l’environnement

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a proposé d’élargir la coopération dans les domaines suivants : agriculture, élevage, sylviculture, irrigation, gestion des ressources en eau, protection de l’environnement, développement des chaînes de valeur de transformation, valorisation des ressources minérales au Laos et promotion du commerce agricole.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (centre) lors de la 4e session (deuxième phase) du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur le projet de loi amendée sur la vulgarisation et l’éducation juridiques, à Hanoi, le 14 juillet. Photo: VNA

L’éducation juridique doit promouvoir une culture du respect de l’état de droit

S’exprimant lors de la 4e session (deuxième phase) du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur le projet de loi amendée sur la vulgarisation et l’éducation juridiques, le législateur suprême a souligné la nécessité de définir clairement les groupes cibles et de personnaliser le contenu de la vulgarisation et l’éducation juridiques. La vulgarisation et l’éducation juridiques doivent s’appuyer sur les communautés et promouvoir activement le rôle des institutions culturelles locales.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh (gauche) et le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Étienne Ranaivoson. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec la France

À l'occasion de la Fête nationale française, les responsables de Hô Chi Minh-Ville et de la France ont réaffirmé leur volonté de renforcer une coopération concrète dans les domaines économique, culturel, éducatif et technologique, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

Message de félicitations à l'occasion de la Fête nationale française

À l'occasion de la célébration du 237e anniversaire de la Fête nationale de la République française (14/7/1789-14/7/2026), le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, a envoyé ses félicitations au président français Emmanuel Macron.

Les équipes chargées de la campagne procèdent au prélèvement d’échantillons ADN auprès des proches de martyrs au point de collecte installé dans la salle du Comité populaire du quartier de Dong Trieu (province de Quang Ninh). Photo : VNA

Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN pour identifier les martyrs

Dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits », la province de Quang Ninh accélère le prélèvement d’ADN sur les restes des martyrs non identifiés et leurs proches. Les résultats obtenus, supérieurs aux objectifs prévus, ouvrent de nouveaux espoirs pour l’identification des martyrs et le retour de leur identité auprès de leurs familles.

Améliorer les compétences et créer des opportunités de développement pour les travailleurs. (Photo : VNA)

📝Édito: Ne pas gaspiller le temps, ne pas laisser passer les opportunités de développement

Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des affaires intérieures, a souligné que « la lutte contre le gaspillage ne doit pas se limiter aux ressources financières et aux biens publics, mais doit également accorder une attention particulière au gaspillage du temps et des opportunités de développement »