Politique

L’amitié entre les peuples, fondement essentiel des relations Vietnam-États-Unis

Les deux pays ont établi un partenariat stratégique global fondé sur le respect mutuel de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et de leurs systèmes politiques respectifs. En mettant de côté le passé, en se tournant vers l’avenir, en promouvant les affinités et en traitant de manière satisfaisant les différences pour l’intérêt des deux peuples.

Le vice-président permanent du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, guyên Van Tho, offre des fleurs de félicitations à la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Melissa A. Brown, le 15 juillet 2026. Photo : VNA
Le vice-président permanent du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, guyên Van Tho, offre des fleurs de félicitations à la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Melissa A. Brown, le 15 juillet 2026. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – « Le fondement le plus solide des relations entre le Vietnam et les États-Unis a toujours été l’amitié entre les peuples des deux pays », a déclaré mercredi 15 juillet Melissa A. Brown, consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville.

Félicitant les États-Unis pour le 250e anniversaire de leur Jour de l’Indépendance, Nguyên Van Tho, vice-président permanent du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et président de l’Association d’amitié Vietnam-États-Unis de la ville, a déclaré que les relations bilatérales avaient connu un parcours remarquable, passant d’une histoire commune marquée par la guerre à une histoire commune marquée par la paix.

Il a souligné que les deux pays avaient établi un partenariat stratégique global fondé sur le respect mutuel de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et de leurs systèmes politiques respectifs. En mettant de côté le passé, en se tournant vers l’avenir, en promouvant les affinités et en traitant de manière satisfaisant les différences pour l’intérêt des deux peuples.

Dans ce cadre général de coopération, Hô Chi Minh-Ville a toujours été l’une des localités vietnamiennes les plus actives en matière de coopération avec les États-Unis. En avril 1995, la ville a établi des relations d’amitié et de coopération avec San Francisco, un événement marquant que Nguyên Van Tho a décrit comme symbolisant l’esprit de la diplomatie populaire, en rapprochant les individus, en transformant la bonne volonté en confiance et la confiance en une coopération durable.

Le responsable a ajouté que la coopération bilatérale n’a cessé de se développer depuis lors. Suite à son récent élargissement de ses limites administratives, Hô Chi Minh-Ville devrait offrir des opportunités encore plus importantes de coopération concrète et durable avec ses partenaires américains.

Nguyên Van Tho a également souligné la contribution de l’Association d’amitié Vietnam-États-Unis de la ville, qui promeut activement les échanges culturels et entre les peuples à travers un large éventail d’activités. Conjuguées aux efforts déployés par la ville en matière de relations extérieures, ces initiatives locales ont permis aux peuples des deux pays de mieux comprendre leurs cultures, traditions et modes de vie respectifs, contribuant ainsi à renforcer la confiance mutuelle, à approfondir la compréhension et à consolider leur amitié.

Pour sa part, la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Melissa A. Brown, a déclaré que la mission américaine au Vietnam a continué de renforcer les relations bilatérales grâce à des programmes qui mettent en relation familles, étudiants et visiteurs, tout en développant la coopération en matière de santé publique, de lutte contre la criminalité transnationale, de garantie de la sécurité des citoyens des deux pays, de promotion du commerce et de coopération agricole afin de soutenir la croissance économique et la prospérité des deux pays.

Elle a félicité l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville pour avoir contribué à rapprocher Américains et Vietnamiens au fil des ans grâce à des échanges culturels, des programmes éducatifs, des activités communautaires et des liens personnels, promouvant ainsi une compréhension et un respect mutuels plus profonds.

La diplomate américaine a souligné qu’au cours des 31 années écoulées depuis l’établissement des relations diplomatiques, la relation Vietnam-États-Unis s’est développée en un partenariat stratégique global couvrant le commerce et l’investissement, l’éducation, la science et la technologie, la santé, la sécurité et la diplomatie entre les peuples.

Plus important encore, a-t-elle déclaré, les deux pays restent concentrés sur les perspectives d’avenir. En travaillant ensemble, ils peuvent continuer à développer les échanges éducatifs, à approfondir les liens commerciaux, à encourager l’innovation et à renforcer davantage l’amitié et l’attachement entre leurs peuples. – VNA

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