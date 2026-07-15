Économie

Le Vietnam étudie l’expérience du Japon en matière de développement boursier

Le vice-ministre des Finances Nguyên Duc Chi a exprimé l’intérêt du Vietnam pour l’expérience japonaise en matière de mise en œuvre de cadres réglementaires expérimentaux, de modèles de gestion et de supervision des marchés, de développement des ressources humaines et de politiques de promotion de l’innovation et du développement technologique.

La délégation du ministère vietnamien des Finances au Japon, le 14 juilet. Photo: SSC
La délégation du ministère vietnamien des Finances au Japon, le 14 juilet. Photo: SSC

Tokyo (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien des Finances, conduite par le vice-ministre Nguyên Duc Chi, a souligné mardi 14 juillet le soutien indéfectible apporté par les autorités japonaises au développement du marché boursier vietnamien depuis près de 30 ans lors d’une rencontre à Tokyo avec des représentants de l’Agence japonaise des services financiers (JFSA) et de la Commission de surveillance des valeurs mobilières (SESC).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un voyage d’étude du ministère vietnamien des Finances visant à analyser les pratiques en matière de développement des marchés boursiers, de conception de nouveaux produits financiers et d’amélioration du cadre réglementaire au Japon et en République de Corée, afin d’alimenter la réforme de la Loi sur la Bourse.

Le vice-ministre Nguyên Duc Chi a souligné qu’après près de 30 ans de développement, le marché boursier s’est imposé comme un canal essentiel de mobilisation de capitaux à moyen et long terme pour l’économie vietnamienne. Il a noté que la capitalisation boursière dépasse désormais 80% du produit intérieur brut (PIB), tandis que les sociétés de courtage, les gestionnaires de fonds et autres institutions opèrent de manière stable et sécurisée. Il a ajouté que le fournisseur d’indices mondiaux FTSE évalue actuellement la possibilité pour le Vietnam de passer du statut de marché frontière à celui de marché émergent.

Le responsable a également exprimé l’intérêt du Vietnam pour l’expérience japonaise en matière de mise en œuvre de cadres réglementaires expérimentaux, de modèles de gestion et de supervision des marchés, de développement des ressources humaines et de politiques de promotion de l’innovation et du développement technologique.

Pour sa part, Hiroshi Okada, commissaire adjoint de l’Autorité japonaise des services financiers (JFSA) chargé de la planification des politiques, a réaffirmé l’importance que son agence accorde à la coopération avec le ministère vietnamien des Finances et la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC), et a exprimé la volonté du Japon de partager son expertise afin de contribuer au développement du marché financier et boursier vietnamien.

Selon la SSC, les discussions ont porté sur le fonctionnement du dispositif de test pour les nouveaux produits et services financiers, les modèles de supervision des marchés, les fonds négociés en bourse (ETF), les services financiers basés sur la technologie et les algorithmes, ainsi que la formation de personnel hautement qualifié.

En expliquant le modèle japonais de « sandbox », Hiroshi Okada a souligné que son pays encourage l’innovation dans le secteur financier sans négliger la protection des investisseurs ni la stabilité du système financier. Il a également insisté sur le fait que le développement du capital humain est un pilier essentiel à la croissance durable du marché boursier et a salué les progrès accomplis par le Vietnam, dont il a qualifié l’évolution de prometteuse.

Des spécialistes de la JFSA ont présenté l’expérience du Japon en matière de conception et de mise en œuvre du mécanisme de «sandbox» et du Centre de soutien à l’innovation FinTech.

La présidente de la SSC, Vu Thi Chân Phuong, et les membres de la délégation ont procédé à un échange de vues sur le cadre juridique du sandbox technologique, l’intégration des modèles pilotes concluants dans la législation, les mécanismes de gestion des risques et la réglementation des services financiers basés sur l’intelligence artificielle et les actifs numériques.

La délégation vietnamienne a salué l’expérience partagée par la JFSA, y voyant une référence précieuse pour affiner les politiques nationales et faire progresser la réforme de la loi sur les valeurs mobilières.

Au cours de cette visite, la délégation a également rencontré le Japan Exchange Group (JPX) et l’Association japonaise des négociants en valeurs mobilières (JSDA). Les deux parties ont échangé leurs expériences en matière de supervision des opérations utilisant les nouvelles technologies, de développement des infrastructures de négociation électronique et de renforcement des compétences du personnel du secteur des valeurs mobilières. – VNA

source
#vice-ministre des Finances Nguyên Duc Chi #Agence japonaise des services financiers #Commission de surveillance des valeurs mobilières
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des fruits frais vietnamiens sont présentés aux consommateurs allemands. Photo : VNA.

Le Vietnam lance son système national de traçabilité des produits agricoles

La mise en service du système national de traçabilité des produits agricoles du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement est désormais officiellement opérationnel a aidé le Vietnam à passer d'une gestion décentralisée, assurée au niveau des localités et des entreprises, à une plateforme nationale unifiée de gestion des données.

Le projet de centrale éolienne de Tân Thuân (phases 1 et 2), dans la commune éponyme de la province de Cà, a une capacité totale de 75 MW, comprenant 18 tours de turbines éoliennes. Photo : VNA

Le stockage d’énergie libère le potentiel des renouvelables et réduit les émissions

Les systèmes de stockage par batteries permettent de stocker l’électricité produite lors d’une demande moins forte sur le réseau pour la redistribuer quand la demande est plus importante. Elles contribuent ainsi à sécuriser et à fiabiliser le réseau. Cette solution est complémentaire au développement des énergies renouvelables : elle aide à répondre à leur variabilité, en lissant l’injection de la production dans la journée.

L’Administration routière du Vietnam et le ministère cambodgien des Travaux publics et des Transports signent le procès-verbal sur l’application de l’Accord sur le transport routier entre le Vietnam et le Cambodge aux paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge déploient le transport multimodal aux postes-frontières de Tân Nam - Meun Chey

Les paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey, rendues opérationnelles au niveau local en 2021 et au niveau national le 8 décembre 2025, marquent une nouvelle phase de coopération entre la province vietnamienne de Tây Ninh et la province cambodgienne de Prey Veng, a déclaré le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Tây Ninh, Nguyên Hông Thanh.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï appelée à ajuster son scénario de croissance

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Dô Van Chiên, a appelé Hanoï à ajuster d’urgence son scénario de croissance aux réalités du terrain afin d’atteindre son objectif de 11 % en 2026, tout en renforçant l’efficacité de la gouvernance et de l’action publique.

Chantier du projet de pont de Tu Lien. Photo: nhandan.vn

Hanoï accélère les investissements publics pour soutenir sa croissance

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Xuan Luu, a indiqué que, pour atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres, la ville concentrait ses efforts sur la mobilisation des investissements et l'accélération des grands projets d'infrastructure, notamment dans les transports, les infrastructures numériques, les hautes technologies et le développement urbain.

Un agent de santé communautaire guide une mère dans les soins à prodiguer à son nouveau-né province de Nghê An. Photo: VNA

Le Vietnam place l’humain au cœur de son nouveau modèle de développement

Le Vietnam s’engage à renouveler son modèle de développement en plaçant l’être humain au cœur des politiques publiques, considéré à la fois comme objectif, moteur et acteur du progrès national. Fondée sur la science, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, cette nouvelle approche vise à améliorer la qualité de vie, renforcer les capacités créatives des citoyens et garantir une croissance durable, inclusive et équitable.

Cai Mep Ha, futur pôle de croissance de Hô Chi Minh-Ville

Cai Mep Ha, futur pôle de croissance de Hô Chi Minh-Ville

Après la fusion d’unités administratives, Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de renouvellement de son modèle de croissance. L'objectif est de mettre en place un écosystème économique intégré associant finance, industrie, logistique et économie maritime. Dans ce contexte, le projet de zone de libre-échange de Cai Mep Ha s'impose comme un projet stratégique appelé à devenir une véritable « porte d'accès » aux marchés internationaux par voie maritime et un nouveau pôle de croissance pour la mégapole du Sud dans cette nouvelle phase de développement du pays.

Des habitants font des achats dans un centre commercial. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville mise sur le commerce pour soutenir une croissance à deux chiffres

Dans l’objectif d’atteindre une croissance du produit régional brut (GRDP) à deux chiffres en 2026, Hô Chi Minh-Ville mise sur le commerce et les services comme principaux moteurs de développement. Avec la reprise progressive de la consommation, les initiatives de stimulation de la demande et la création de nouveaux écosystèmes commerciaux, les autorités et les entreprises locales cherchent à renforcer la dynamique économique de la mégapole du Sud.

Production de chaussures destinées à l'exportation vers l'UE à l'entreprise Truong Xuan à Hanoï. Photo : VNA

Chaussure : le Vietnam dépasse la Chine aux États-Unis

Au cours des six premiers mois de 2026, la chaussure a confirmé sa place parmi les cinq principaux produits d’exportation du Vietnam, avec une valeur de 11,949 milliards de dollars, en progression de 0,5 % par rapport à la même période de 2025.