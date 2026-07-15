Le Vietnam étudie l’expérience du Japon en matière de développement boursier

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Tokyo (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien des Finances, conduite par le vice-ministre Nguyên Duc Chi, a souligné mardi 14 juillet le soutien indéfectible apporté par les autorités japonaises au développement du marché boursier vietnamien depuis près de 30 ans lors d’une rencontre à Tokyo avec des représentants de l’Agence japonaise des services financiers (JFSA) et de la Commission de surveillance des valeurs mobilières (SESC).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un voyage d’étude du ministère vietnamien des Finances visant à analyser les pratiques en matière de développement des marchés boursiers, de conception de nouveaux produits financiers et d’amélioration du cadre réglementaire au Japon et en République de Corée, afin d’alimenter la réforme de la Loi sur la Bourse.

Le vice-ministre Nguyên Duc Chi a souligné qu’après près de 30 ans de développement, le marché boursier s’est imposé comme un canal essentiel de mobilisation de capitaux à moyen et long terme pour l’économie vietnamienne. Il a noté que la capitalisation boursière dépasse désormais 80% du produit intérieur brut (PIB), tandis que les sociétés de courtage, les gestionnaires de fonds et autres institutions opèrent de manière stable et sécurisée. Il a ajouté que le fournisseur d’indices mondiaux FTSE évalue actuellement la possibilité pour le Vietnam de passer du statut de marché frontière à celui de marché émergent.

Le responsable a également exprimé l’intérêt du Vietnam pour l’expérience japonaise en matière de mise en œuvre de cadres réglementaires expérimentaux, de modèles de gestion et de supervision des marchés, de développement des ressources humaines et de politiques de promotion de l’innovation et du développement technologique.

Pour sa part, Hiroshi Okada, commissaire adjoint de l’Autorité japonaise des services financiers (JFSA) chargé de la planification des politiques, a réaffirmé l’importance que son agence accorde à la coopération avec le ministère vietnamien des Finances et la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC), et a exprimé la volonté du Japon de partager son expertise afin de contribuer au développement du marché financier et boursier vietnamien.

Selon la SSC, les discussions ont porté sur le fonctionnement du dispositif de test pour les nouveaux produits et services financiers, les modèles de supervision des marchés, les fonds négociés en bourse (ETF), les services financiers basés sur la technologie et les algorithmes, ainsi que la formation de personnel hautement qualifié.

En expliquant le modèle japonais de « sandbox », Hiroshi Okada a souligné que son pays encourage l’innovation dans le secteur financier sans négliger la protection des investisseurs ni la stabilité du système financier. Il a également insisté sur le fait que le développement du capital humain est un pilier essentiel à la croissance durable du marché boursier et a salué les progrès accomplis par le Vietnam, dont il a qualifié l’évolution de prometteuse.

Des spécialistes de la JFSA ont présenté l’expérience du Japon en matière de conception et de mise en œuvre du mécanisme de «sandbox» et du Centre de soutien à l’innovation FinTech.

La présidente de la SSC, Vu Thi Chân Phuong, et les membres de la délégation ont procédé à un échange de vues sur le cadre juridique du sandbox technologique, l’intégration des modèles pilotes concluants dans la législation, les mécanismes de gestion des risques et la réglementation des services financiers basés sur l’intelligence artificielle et les actifs numériques.

La délégation vietnamienne a salué l’expérience partagée par la JFSA, y voyant une référence précieuse pour affiner les politiques nationales et faire progresser la réforme de la loi sur les valeurs mobilières.

Au cours de cette visite, la délégation a également rencontré le Japan Exchange Group (JPX) et l’Association japonaise des négociants en valeurs mobilières (JSDA). Les deux parties ont échangé leurs expériences en matière de supervision des opérations utilisant les nouvelles technologies, de développement des infrastructures de négociation électronique et de renforcement des compétences du personnel du secteur des valeurs mobilières. – VNA

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