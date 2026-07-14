Économie

Le Vietnam et le Cambodge déploient le transport multimodal aux postes-frontières de Tân Nam - Meun Chey

Les paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey, rendues opérationnelles au niveau local en 2021 et au niveau national le 8 décembre 2025, marquent une nouvelle phase de coopération entre la province vietnamienne de Tây Ninh et la province cambodgienne de Prey Veng, a déclaré le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Tây Ninh, Nguyên Hông Thanh.

L’Administration routière du Vietnam et le ministère cambodgien des Travaux publics et des Transports signent le procès-verbal sur l’application de l’Accord sur le transport routier entre le Vietnam et le Cambodge aux paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey. Photo : VNA
L’Administration routière du Vietnam et le ministère cambodgien des Travaux publics et des Transports signent le procès-verbal sur l’application de l’Accord sur le transport routier entre le Vietnam et le Cambodge aux paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge ont prévu mardi 14 juillet de déployer les services de transport multimodal à travers les paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey une fois inclues dans le champ d’application de l’Accord sur le transport routier entre les deux pays.

Cette initiative a été formulée lors d’une conférence coorganisée par l’Administration routière du Vietnam et le ministère cambodgien des Travaux publics et des Transports sur l’application de l’Accord sur le transport routier entre le Vietnam et le Cambodge aux paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey.

Les paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey, rendues opérationnelles au niveau local en 2021 et au niveau national le 8 décembre 2025, marquent une nouvelle phase de coopération entre la province vietnamienne de Tây Ninh et la province cambodgienne de Prey Veng, a déclaré le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Tây Ninh, Nguyên Hông Thanh.

Elles promeuvent progressivement le rôle de Tây Ninh en tant que porte d’entrée pour le commerce entre le Sud-Est du Vietnam et le Centre et l’Est du Cambodge, a-t-il indiqué.

En 2025, le volume total des importations et des exportations entre le Vietnam et le Cambodge via la province de Tây Ninh s’est élevé à 3,19 milliards de dollars, soit 28,1% des échanges commerciaux entre les deux pays, dont les paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey en représentaient plus de 139 millions de dollars, soit 4,36% des échanges commerciaux entre Tây Ninh et le Cambodge.

Au cours du premier semestre de 2026, les échanges commerciaux entre les deux pays à travers ces paires de postes-frontières internationaux ont atteint environ 54 millions de dollars, soit une augmentation de 86% par rapport à la même période en 2025.

Le Vietnam et le Cambodge visent l’objectif de porter leurs échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars d’ici 2030.

Lors de la conférence, les deux parties ont convenu d’appliquer pleinement les dispositions de l’Accord sur le transport routier entre le Vietnam et le Cambodge et les protocoles connexes aux paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey.

L’Administration routière du Vietnam et le ministère cambodgien des Travaux publics et des Transports ont signé un procès-verbal, convenant de mettre en œuvre l’Accord sur le transport routier entre les deux gouvernements et les protocoles connexes pour les paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey.

Après avoir accompli les procédures internes de chaque pays et s’être notifiées mutuellement par voie diplomatique, les autorités compétentes délivreront les autorisations de transport multimodal et organiseront le transport routier via les paires de postes-frontières internationaux de Tân Nam - Meun Chey.

Les deux parties ont également convenu d’inscrire la modification du protocole mettant en œuvre l’Accord sur le transport routier à l’ordre du jour de la Conférence annuelle sur le transport routier entre le ministère vietnamien de la Construction et le ministère cambodgien des Travaux publics et des Transports, prévue en août 2026
à Siem Reap (Cambodge). – VNA

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