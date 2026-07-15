Économie

Lam Dong mobilise les pêcheurs contre la pêche INN

Les localités côtières de la province de Lam Dong développent des modèles d'autogestion associant directement les pêcheurs à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de renforcer le respect de la réglementation et de promouvoir une pêche durable.

Les localités côtières de la province de Lam Dong développent des modèles d'autogestion associant directement les pêcheurs à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de renforcer le respect de la réglementation et de promouvoir une pêche durable. Photo: VNA
Les localités côtières de la province de Lam Dong développent des modèles d'autogestion associant directement les pêcheurs à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de renforcer le respect de la réglementation et de promouvoir une pêche durable. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) – Les localités côtières de la province de Lam Dong multiplient les initiatives visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en encourageant les pêcheurs à s'engager en faveur d'une pêche durable.

Ces modèles, adaptés aux réalités locales, font des pêcheurs les principaux acteurs du dispositif en renforçant leur sens des responsabilités et leur coopération avec les autorités et les forces compétentes. Ils contribuent à améliorer le respect de la réglementation et soutiennent les efforts du Vietnam pour obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne au secteur halieutique.

Dans le quartier de Binh Thuan, les autorités locales ont lancé le modèle « Partir en mer dans le respect de la loi, revenir au port en toute sécurité ». Les propriétaires de bateaux s'engagent notamment à ne pas pénétrer dans les eaux étrangères pour pêcher, à maintenir en permanence le fonctionnement des dispositifs de surveillance des navires, à tenir correctement les journaux de pêche et à ne pas recourir à des méthodes de pêche destructrices.

L'originalité de cette initiative réside dans son principe d'autogestion : les pêcheurs sont encouragés à se contrôler et à se rappeler mutuellement leurs obligations, en complément des contrôles effectués par les autorités.

Une démarche similaire a été mise en place dans le quartier de Tien Thanh avec le modèle « Les pêcheurs de Tien Thanh respectent la loi et disent non à la pêche INN ». Celui-ci met l'accent sur la sensibilisation à la législation, le respect des obligations liées aux systèmes de surveillance des navires, à la déclaration des captures et aux procédures d'entrée et de sortie des ports, ainsi que sur la solidarité entre pêcheurs et le signalement rapide des infractions.

Selon les autorités locales, ces initiatives permettent non seulement d'améliorer l'efficacité de la gestion de la pêche, mais aussi de préserver durablement les ressources halieutiques et les moyens de subsistance des pêcheurs.

Les pêcheurs saluent ces modèles, estimant qu'ils les aident à mieux comprendre leurs responsabilités et à pratiquer une pêche plus durable. Au-delà de l'action des autorités, la participation active des communautés de pêcheurs est considérée comme un facteur déterminant pour prévenir la pêche INN et promouvoir un développement responsable du secteur halieutique vietnamien. -VNA

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