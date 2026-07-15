Le Vietnam relève à 50% le plafond des ventes de panneaux solaire sur toiture

Hanoi (VNA) - De nouvelles politiques et de nouveaux mécanismes gouvernementaux visent à diversifier les sources d’investissement pour les ménages et les entreprises, à accélérer la production d’électricité décentralisée, à renforcer la sécurité énergétique et à atteindre les objectifs de croissance verte du Vietnam.



Un élément clé de cette évolution est le décret gouvernemental n°243/2026/ND-CP, qui modifie le décret n°57/2025/ND-CP relatif au mécanisme des contrats d’achat direct d’électricité (CADE) et le décret n°58/2025/ND-CP relatif au développement des énergies renouvelables et nouvelles. Ce décret lève les obstacles en élargissant les critères d’éligibilité aux CADE, en précisant la réglementation applicable aux systèmes solaires photovoltaïques autoproduits et autoconsommés, et en révisant le mécanisme de commercialisation des surplus d’électricité.



La principale modification porte le plafond de la part des surplus d’électricité solaire photovoltaïque vendue par le biais de contrats négociés de 20 % à 50 % de la production totale. Jusqu’à fin 2030, les parties prenantes pourront convenir d’un ratio plus élevé, sous réserve que le réseau régional respecte les normes de sécurité. Cette mesure devrait dynamiser les investissements et rendre les projets solaires photovoltaïques plus attractifs.



Pham Lê Phu, directeur général adjoint du groupe Électricité du Vietnam (EVN), a déclaré que le décret 243 instaure un cadre juridique plus clair permettant aux ménages, aux entreprises et aux investisseurs d’accéder à l’électricité verte. Associé au mécanisme plus large des accords de prix de détail (DPPA), il permet des négociations tarifaires basées sur le marché afin de répondre à la demande croissante d’énergie propre émanant des usines, des centres de données, des bornes de recharge pour véhicules électriques et d’autres nouveaux consommateurs.



Nguyên Minh Anh, chef de bureau de la Coalition asiatique pour l’énergie propre, a déclaré que la nouvelle réglementation permettra aux entreprises d’adopter une approche plus proactive en matière de planification des investissements, de mieux maîtriser leurs coûts énergétiques et de répondre à la demande croissante d’électricité verte tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales.



Nguyên Quôc Trung, directeur général adjoint de l’Opérateur national du système et du marché de l’électricité (NSMO), a déclaré que la demande d’électricité continuera d’augmenter fortement en raison de la volatilité persistante des marchés mondiaux de l’énergie.



L’énergie solaire photovoltaïque en toiture, associée au stockage d’énergie par batteries, jouera un rôle de plus en plus crucial dans l’intégration des énergies renouvelables, la flexibilité du réseau et la capacité de répondre aux pics de consommation, a-t-il ajouté.



La Northern Power Corporation (EVNNPC), gestionnaire du réseau de distribution d’électricité desservant 17 villes et provinces du nord du Vietnam, hors Hanoï, a déployé des efforts considérables pour mettre en œuvre la politique gouvernementale en faveur de l’énergie solaire photovoltaïque en toiture.



Au premier semestre 2026, l’EVNNPC a enregistré environ 8.500 nouveaux clients équipés de systèmes solaires photovoltaïques autoproduits et autoconsommés, pour une capacité totale de près de 394,5 MW. Fin juin, ce nombre dépassait les 10.000 clients, représentant une capacité d’environ 718 MW.



Do Nguyet Anh, présidente du Conseil d’administration de l’EVNNPC, a déclaré que son entreprise investissait dans le stockage d’énergie par batteries au niveau de ses postes de transformation de 110 kV. La première phase de déploiement, d’une capacité de 305 MW/610 MWh, répartie sur 47 postes, vise à optimiser la gestion de la demande et l’intégration des énergies renouvelables.



La province de Bac Ninh, dans le Nord, figure parmi les provinces les plus performantes dans le cadre de cette nouvelle politique. Selon Dô Quôc Long, directeur de la compagnie d’électricité de Bac Ninh, la province recensait fin juin 957 investisseurs enregistrés dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque en toiture, pour une capacité totale prévue de 272 MW. Parmi ces projets, 742, représentant 189 MW, étaient raccordés au réseau et opérationnels. La capacité totale de production d’énergie solaire photovoltaïque en toiture approchait ainsi les 224 MW, contribuant à alléger la pression sur le réseau électrique alors que la demande en électricité continue de croître.



Grâce à la mise en place de mécanismes et de politiques adaptés, ainsi qu’à la proactivité du secteur énergétique et des autorités locales, l’énergie solaire photovoltaïque en toiture entre dans une nouvelle phase de développement, forte de bases plus solides. Intégrée aux systèmes de stockage d’énergie et aux mécanismes d’achat direct d’électricité, elle contribue non seulement à compléter les sources d’énergie décentralisées et à réduire la pression sur le réseau électrique national, mais constitue également un moteur de croissance verte, renforce la compétitivité de l’économie et garantit la sécurité énergétique. – VNA

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