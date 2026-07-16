La production industrielle maintient son rôle de moteur de la croissance économique





Hanoï (VNA) – Au premier semestre 2026, la production industrielle vietnamienne a poursuivi sa dynamique de croissance, portée par la reprise des exportations, l'afflux de nouveaux investissements et l'expansion des capacités de production des entreprises. Avec un indice de la production industrielle (IIP) en hausse de 10,8 % sur un an, son niveau le plus élevé depuis 2019, le secteur manufacturier confirme son statut de principal moteur de la croissance économique.



Opportunités et défis s'entrecroisent



Selon l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, l'industrie manufacturière et de transformation a contribué à hauteur de 33,07 % à la croissance de la valeur ajoutée de l'économie au premier semestre.



L'industrie électronique demeure le principal moteur des exportations. D'après l'Association vietnamienne des entreprises de l'électronique (VEIA), elle représente plus de 30 % des exportations nationales. Grâce à la reprise de la demande mondiale, aux investissements dans l'intelligence artificielle, le cloud computing et les centres de données, ainsi qu'au déplacement des chaînes d'approvisionnement, le Vietnam bénéficie de nouvelles opportunités pour attirer les investissements des grands groupes technologiques.



De nombreuses entreprises disposent déjà de commandes jusqu'à la fin du troisième trimestre, voire pour une partie du quatrième trimestre. Les fournisseurs de Samsung, Apple ou LG maintiennent également une production soutenue. La VEIA prévoit ainsi une progression de 15 à 20 % des exportations électroniques en 2026 par rapport à 2025.



Le secteur sidérurgique affiche lui aussi une reprise encourageante. La production d'acier brut a atteint 2,6 millions de tonnes en mai, en hausse de 27,2 % sur un an, tandis que la production cumulée des six premiers mois est estimée à près de 15 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de 21 %.



Toutefois, selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), les entreprises devront faire face à plusieurs défis au second semestre, notamment les surcapacités mondiales, le renforcement des mesures protectionnistes, les exigences croissantes en matière de décarbonation et la dépendance persistante à certaines matières premières importées.



Pour préserver sa compétitivité, la VSA recommande de renforcer les mesures de défense commerciale, d'accélérer les transitions verte et numérique et d'améliorer les politiques de soutien afin d'aider les entreprises à mieux répondre aux exigences des marchés internationaux.



Un pilier de la croissance



Les spécialistes estiment que la production industrielle continuera d'être l'un des principaux moteurs de la croissance économique au second semestre. La hausse des importations de machines, d'équipements et de matières premières traduit la volonté des entreprises d'accroître leurs capacités de production afin de répondre à une demande en amélioration.



Les secteurs de l'électronique, de l'automobile, de la mécanique et des matériaux de construction devraient maintenir leur dynamique grâce à l'amélioration des commandes à l'exportation et à la stabilité des investissements directs étrangers.



Afin d'atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres, le ministère de l'Industrie et du Commerce poursuivra le développement de l'industrie manufacturière, des industries de soutien et des secteurs de haute technologie. Il accélérera également la mise en service de projets industriels et énergétiques, tout en poursuivant les réformes administratives, la transformation numérique et les mesures destinées à renforcer la compétitivité des entreprises.



Par ailleurs, le déplacement des chaînes d'approvisionnement mondiales et les flux d'investissements directs étrangers ouvrent de nouvelles perspectives au Vietnam. Grâce à sa stabilité politique, à sa position géographique stratégique et à son vaste réseau d'accords de libre-échange, le pays s'affirme comme une destination privilégiée pour les projets dans les domaines de l'électronique, des semi-conducteurs, des centres de données et de la production intelligente.



Les experts recommandent enfin de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité des ressources humaines, à développer les industries de soutien et à renforcer les liens entre les entreprises nationales et les investisseurs étrangers afin d'accroître la valeur ajoutée locale et la participation du Vietnam aux chaînes de valeur mondiales.- VNA

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