Économie

Ventes au détail : un premier semestre record malgré un pouvoir d'achat sous pression

Les ventes au détail de biens et les recettes des services de consommation ont atteint un niveau record au premier semestre 2026.

Le total des ventes au détail de biens et des recettes des services de consommation au premier semestre 2026 est estimé à 3.889,5 billions de dôngs (près de 149,6 milliards de dollars). Photo: VNA
Le total des ventes au détail de biens et des recettes des services de consommation au premier semestre 2026 est estimé à 3.889,5 billions de dôngs (près de 149,6 milliards de dollars). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon l’Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances, le total des ventes au détail de biens et des recettes des services de consommation au premier semestre 2026 est estimé à 3.889,5 billions de dôngs (près de 149,6 milliards de dollars), soit une hausse de 12,9 % par rapport à la même période de l'an dernier. Ce niveau record confirme le rôle majeur de la consommation intérieure comme pilier de l'économie nationale.

Pour le seul mois de juin, les ventes au détail ont atteint environ 665,6 billions de dôngs, en hausse de 1,1 % sur un mois et de 14,8 % sur un an. Au deuxième trimestre, elles se sont élevées à près de 1.978 billions de dôngs, en progression de 13,9 %.

La vente au détail de marchandises demeure prépondérante, avec 2.941,8 billions de dôngs, représentant 75,6 % du total et une hausse de 12,5 %. Plusieurs catégories de produits se distinguent, notamment les pierres et métaux précieux (+31,3 %), les carburants (+15,3 %), les matériaux de construction (+13,2 %), l'habillement (+12,5 %) et les produits alimentaires (+11,2 %).

Le secteur des services affiche également de bonnes performances : l'hébergement et la restauration progressent de 15,6 %, le tourisme de 15 % et les autres services de 12,5 %.

Plusieurs localités, dont Quang Ninh, Da Nang, Can Tho, Hanoï, Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville, ont maintenu une forte croissance de la consommation, témoignant d'une reprise relativement homogène de la demande à l'échelle nationale.

Néanmoins, plusieurs experts soulignent que le pouvoir d'achat réel peine à suivre cette dynamique. La lente progression des revenus, conjuguée aux pressions de l'inflation, au coût de la vie et aux incertitudes économiques mondiales, incite les ménages à concentrer leurs dépenses sur les biens de première nécessité.

Un rapport de la société de courtage MB Securities indique que la demande s'est redressée au deuxième trimestre sans toutefois connaître une véritable accélération, les paniers d'achat restant d'un montant modeste. Dans ce contexte, le commerce de détail moderne (supermarchés, supérettes et commerce électronique) continue de gagner des parts de marché face au commerce traditionnel grâce à une offre stable, des prix compétitifs et des campagnes promotionnelles.

Pour maintenir cette dynamique, des distributeurs tels que Saigon Co.op, Lotte Mart, MM Mega Market et AEON ont multiplié les promotions depuis le début du mois de juillet sur les produits de première nécessité. Les enseignes mettent également en avant des produits vietnamiens de qualité, labellisés OCOP (« One Commune One Product » ou Chaque commune son produit) ou respectueux de l'environnement. Du 1er au 31 juillet, le ministère de l'Industrie et du Commerce organise la première édition 2026 du Programme national de promotion commerciale afin de stimuler la consommation et d'encourager l'achat de produits vietnamiens. Les entreprises peuvent proposer des réductions allant jusqu'à 100 %, tandis que la simplification des procédures administratives doit faciliter le déploiement des opérations promotionnelles et soutenir la demande intérieure.

Selon les experts, la seule baisse des prix ne constitue plus un avantage concurrentiel durable face à la hausse des coûts de la logistique et de la main-d'œuvre. Les entreprises doivent désormais se concentrer sur le développement de produits à forte valeur ajoutée, l'amélioration de leur qualité et le renforcement de leurs marques afin de consolider le marché intérieur et de soutenir les exportations. -VNA

#consommation intérieure
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