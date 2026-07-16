Économie

L'industrie manufacturière vietnamienne mise sur la double transition

Confrontée au durcissement des exigences environnementales et numériques, l’industrie manufacturière vietnamienne accélère sa double transition afin de renforcer sa compétitivité et sa place dans les chaînes de valeur mondiales.

La société Wistron Infocomm Vietnam, implantée dans la zone industrielle de Dong Van III, a augmenté son capital de 284 millions de dollars. Photo : VNA
La société Wistron Infocomm Vietnam, implantée dans la zone industrielle de Dong Van III, a augmenté son capital de 284 millions de dollars. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Face aux mutations de l’économie mondiale et au durcissement des exigences environnementales et numériques, l’industrie manufacturière vietnamienne accélère sa « double transition », combinant transition verte et transformation numérique.

Les barrières non tarifaires liées à l'environnement, à la traçabilité et aux données concernent désormais près de 90 % du commerce mondial. Les accords de libre-échange de nouvelle génération, tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Pacte vert pour l'Europe (Green Deal) et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), ne sont plus de simples concepts : ils sont devenus des exigences incontournables auxquelles les produits vietnamiens doivent satisfaire pour accéder aux marchés internationaux.

Considérée comme l’un des principaux moteurs de la croissance économique, l’industrie manufacturière ne peut plus reposer sur un modèle fondé sur une main-d’œuvre abondante, une forte consommation d’énergie et des émissions élevées. Selon plusieurs experts, la transition vers une industrie plus verte et plus innovante est devenue incontournable.
Évoquant cette orientation stratégique, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a souligné à plusieurs reprises que le secteur accélérerait sa « double transition », articulée autour de la transition verte, de la sécurité énergétique nationale et de la transformation numérique.

Au cours des dernières années, avec une croissance annuelle moyenne de 6,9 %, l’industrie manufacturière a conservé son rôle de moteur de l’économie. Pour maintenir cette dynamique, le Vietnam devra toutefois améliorer le climat des affaires, lever les obstacles au développement et créer les conditions permettant à son industrie de gagner en autonomie, en modernité, en connectivité et en intégration internationale.

Dans ce processus, l’intelligence artificielle (IA) et la numérisation apparaissent comme des leviers essentiels. Dans plusieurs zones industrielles, des systèmes fondés sur l’IA et l’Internet des objets (IoT) sont déjà utilisés pour optimiser la production, automatiser le tri des déchets, mesurer en temps réel les émissions de carbone ou encore anticiper les besoins en matières premières afin de réduire les coûts et les pertes…

Selon l’économiste Nguyen Hong Son, l’industrie manufacturière vietnamienne reste encore largement dépendante des opérations manuelles, tandis que le recours aux technologies avancées, telles que la robotique et l’IA, demeure limité. Les entreprises doivent évoluer d’un modèle d’assemblage et de sous-traitance vers une production « Make in Viet Nam », en investissant davantage dans la recherche-développement et les technologies intelligentes.

Les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent plus de 97 % du nombre totale des entreprises vietnamiennes, sont également appelées à jouer un rôle clé dans cette « double transformation ». Malgré les contraintes liées au coût des investissements et au manque de main-d’œuvre qualifiée, plusieurs secteurs fortement tournés vers l’exportation, notamment l’agroalimentaire, le textile-habillement et la transformation du bois, ont déjà engagé cette transition.

Pour Dennis Quennet, directeur du Programme de développement économique durable de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), les PME constituent l’épine dorsale de l’économie et un moteur de l’innovation. Pour échapper au modèle de la sous-traitance à faible valeur ajoutée, l'industrie manufacturière vietnamienne doit maîtriser les chaînes de production vertes et intégrer plus largement l'intelligence artificielle.

Les experts estiment que la double transition constitue désormais un impératif pour permettre à l’industrie manufacturière vietnamienne de monter en gamme, de renforcer sa compétitivité et de s’inscrire durablement dans les chaînes de valeur mondiales. -VNA

#Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX #industrie manufacturière vietnamienne #double transition
Suivez VietnamPlus

Transition verte, économie circulaire

Sur le même sujet

Voir plus

Confection de vêtements d'exportation. Photo : VNA

Croissance de 8,18 % au 1er semestre : l’économie vietnamienne confirme son dynamisme

Au premier semestre 2026, le Vietnam a enregistré une croissance du PIB de 8,18 %, supérieure à celle de la même période de l’an dernier. Cette performance repose à la fois sur le dynamisme des moteurs traditionnels de la croissance et sur l’essor progressif de nouveaux leviers tels que l’innovation, les sciences et technologies et l’économie numérique.

TAZMO Vietnam, entreprise à 100% japonaise, produit environ 70 000 appareils par an et offre un emploi stable à plus de 300 travailleurs locaux. Photo : VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans les semi-conducteurs

Parallèlement au perfectionnement des mécanismes, des politiques publiques et de la formation des ressources humaines, le Vietnam renforce sa coopération internationale afin d’accéder aux technologies de pointe, de développer ses capacités de recherche et de s’intégrer plus profondément à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Chaîne de production de Honda Vietnam Company, dans le parc industriel de Dong Van II. Photo : VNA

La production industrielle maintient son rôle de moteur de la croissance économique

Portée par la reprise des exportations, les nouveaux investissements et l'expansion des capacités de production des entreprises, la production industrielle vietnamienne a poursuivi sa dynamique au premier semestre 2026. Les experts estiment que le secteur manufacturier continuera de jouer un rôle clé dans la croissance économique, malgré les défis liés au contexte international.

Des bateaux de pêche accostent au port de Quy Nhon, dans la province de Gia Lai, pour y effectuer les formalités d'import-export. Photo : VNA

Gia Lai renforce le contrôle numérique de sa flotte de pêche contre la pêche illicite

La province de Gia Lai intensifie la gestion des navires de pêche afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Une campagne de recensement, de numérisation et de mise à jour des données de la flotte est lancée pour améliorer le contrôle des activités de pêche et garantir la conformité avec les réglementations nationales.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô. Photo: VNA

Vietnam – République de Corée : renforcer les investissements et les liens d'affaires

Réunis à Séoul dans le cadre d’une conférence de promotion de l’investissement, responsables vietnamiens et entreprises sud-coréennes ont réaffirmé leur volonté d’approfondir la coopération économique, de favoriser les investissements bilatéraux et de développer les partenariats entre les entreprises des deux pays, avec la province de Hung Yen comme destination d’investissement de premier plan.

Le Premier ministre Lê Minh Hung préside, le 15 juillet, une séance de travail avec le Comité permanent du Parti de la province de Tuyên Quang. Photo : VNA

Le Premier ministre appelle Tuyên Quang à créer une dynamique de croissance durable

En déplacement dans la province de Tuyên Quang le 15 juillet, le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux autorités locales de mobiliser tous les leviers de croissance afin d'atteindre un développement rapide et durable. Il a également insisté sur l'accélération des investissements publics, la transformation numérique, le renforcement des infrastructures et le traitement rigoureux des violations constatées lors de l'examen national de fin d'études secondaires de 2026.

Les localités côtières de la province de Lam Dong développent des modèles d'autogestion associant directement les pêcheurs à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de renforcer le respect de la réglementation et de promouvoir une pêche durable. Photo: VNA

Lam Dong mobilise les pêcheurs contre la pêche INN

Les localités côtières de la province de Lam Dong développent des modèles d'autogestion associant directement les pêcheurs à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de renforcer le respect de la réglementation et de promouvoir une pêche durable.

Des techniciens intallent des panneaux solaires sur des toitures à Cà Mau (Sud). Photo: VNA

Le Vietnam relève à 50% le plafond des ventes de panneaux solaire sur toiture

L’énergie solaire photovoltaïque en toiture entre dans une nouvelle phase de développement, forte de bases plus solides. Intégrée aux systèmes de stockage d’énergie et aux mécanismes d’achat direct d’électricité, elle contribue non seulement à compléter les sources d’énergie décentralisées et à réduire la pression sur le réseau électrique national, mais elle constitue également un moteur de croissance verte, renforce la compétitivité de l’économie et garantit la sécurité énergétique.

Un coin de l'usine chimique Hyosung, un projet à capitaux sud-coréens dans le quartier de Tân Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville vise des IDE de haute qualité pour stimuler le développement durable

Avec 21.351 projets d’IDE valides, représentant un investissement total de 146,8 milliards de dollars, Hô Chi Minh-Ville demeure la première ville du Vietnam en termes d’investissements étrangers. La mégapole du Sud a enregistré près de 7,5 milliards de dollars d’IDE enregistrés au premier semestre 2026, atteignant plus de 68% de l’objectif annuel.

Photo: VNA

Lang Son appelée à transformer ses atouts frontaliers en moteur de croissance

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Lang Son de mettre en œuvre avec vigueur son plan de croissance pour le second semestre 2026, avec pour objectif une croissance annuelle du PIB régional d’au moins 10%. Il a insisté sur la nécessité d’une responsabilisation claire de tous les organismes, de mises à jour régulières des scénarios de croissance mensuels et trimestriels, d’un suivi rigoureux des principaux moteurs de croissance et de rapports périodiques afin de garantir des réponses politiques opportunes.

La délégation du ministère vietnamien des Finances au Japon, le 14 juilet. Photo: SSC/VNA

Le Vietnam étudie l’expérience du Japon en matière de développement boursier

Le vice-ministre des Finances Nguyên Duc Chi a exprimé l’intérêt du Vietnam pour l’expérience japonaise en matière de mise en œuvre de cadres réglementaires expérimentaux, de modèles de gestion et de supervision des marchés, de développement des ressources humaines et de politiques de promotion de l’innovation et du développement technologique.

Des fruits frais vietnamiens sont présentés aux consommateurs allemands. Photo : VNA.

Le Vietnam lance son système national de traçabilité des produits agricoles

La mise en service du système national de traçabilité des produits agricoles du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement est désormais officiellement opérationnel a aidé le Vietnam à passer d'une gestion décentralisée, assurée au niveau des localités et des entreprises, à une plateforme nationale unifiée de gestion des données.

Le projet de centrale éolienne de Tân Thuân (phases 1 et 2), dans la commune éponyme de la province de Cà, a une capacité totale de 75 MW, comprenant 18 tours de turbines éoliennes. Photo : VNA

Le stockage d’énergie libère le potentiel des renouvelables et réduit les émissions

Les systèmes de stockage par batteries permettent de stocker l’électricité produite lors d’une demande moins forte sur le réseau pour la redistribuer quand la demande est plus importante. Elles contribuent ainsi à sécuriser et à fiabiliser le réseau. Cette solution est complémentaire au développement des énergies renouvelables : elle aide à répondre à leur variabilité, en lissant l’injection de la production dans la journée.