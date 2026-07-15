Économie

Vietnam – République de Corée : renforcer les investissements et les liens d'affaires

Réunis à Séoul dans le cadre d’une conférence de promotion de l’investissement, responsables vietnamiens et entreprises sud-coréennes ont réaffirmé leur volonté d’approfondir la coopération économique, de favoriser les investissements bilatéraux et de développer les partenariats entre les entreprises des deux pays, avec la province de Hung Yen comme destination d’investissement de premier plan.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Une conférence de promotion de l’investissement au Vietnam s’est tenue le 14 juillet à Séoul, dans le cadre de la mission commerciale vietnamienne en République de Corée. L’événement visait à renforcer la coopération en matière d’investissement et de commerce ainsi que les échanges entre les entreprises des deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a estimé que les relations bilatérales se trouvent dans leur phase la plus favorable, réunissant « toutes les conditions propices » à un nouvel essor. À la suite des récents échanges entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président sud-coréen, Lee Jae Myung, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé leur volonté de porter le partenariat stratégique global à un niveau de coopération plus approfondi, plus concret et plus efficace, en faisant de l’économie, de l’investissement, des sciences, des technologies et de l’innovation les nouveaux moteurs de croissance.

Il a souligné que les ministères et les administrations vietnamiennes poursuivent leurs efforts pour lever les obstacles institutionnels, améliorer le climat des affaires et accompagner les entreprises, tandis que les autorités locales privilégient désormais une approche axée sur les services, en misant sur la qualité de la gouvernance, des infrastructures et des ressources humaines pour renforcer leur attractivité.

L’ambassadeur a cité la province de Hung Yên comme un exemple de cette dynamique de renouvellement. Longtemps connue pour son riche patrimoine historique et culturel, elle s’affirme aujourd’hui comme un pôle industriel et de services majeur de la région de la capitale, bénéficiant d’infrastructures en constante amélioration, d’une connectivité renforcée et d’une administration qui considère la réussite des entreprises comme un indicateur essentiel de son efficacité.

L’ambassade du Vietnam en République de Corée poursuivra sa coopération avec l’Agence coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA), les ministères concernés et les collectivités locales, notamment la province de Hung Yen, afin de renforcer les liens avec les grands groupes, les associations professionnelles et les fonds d’investissement sud-coréens, dans le but de transformer les opportunités de coopération en projets concrets.

Présentant les atouts de Hung Yên, le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Quang Hoa, a indiqué qu’à la suite de la fusion administrative, la province figure toujours parmi les premières du pays en termes de taille de son économie, de rythme de croissance, de poids de l’industrie, de recettes budgétaires, d’attraction des investissements et d’autres indicateurs socio-économiques. Son produit économique a dépassé 12 milliards de dollars en 2025 et devrait franchir le seuil de 14 milliards de dollars en 2026, avec un objectif de croissance supérieur à 10 %. Au premier semestre 2026, Hung Yen a enregistré une croissance de plus de 10 %, se classant cinquième parmi les 34 provinces et grandes villes du pays.

Il a précisé que la République de Corée est le troisième investisseur étranger de la province, avec 210 projets représentant un capital enregistré de 2,9 milliards de dollars. Il a toutefois estimé que ces résultats demeurent en deçà du potentiel offert à la fois par les investisseurs et groupes industriels sud-coréens, ainsi que par les avantages compétitifs de Hung Yen en matière d’infrastructures, de localisation et de développement.

À travers cette mission en République de Corée, les autorités provinciales souhaitent renforcer les partenariats économiques, commerciaux et d’investissement, tout en établissant des contacts directs avec les investisseurs et les groupes multinationaux sud-coréens. Elles recherchent notamment des partenaires dans des secteurs à fort potentiel tels que l’industrie manufacturière, les infrastructures numériques, les semi-conducteurs, l’électronique, les énergies vertes, les plateformes logistiques, ainsi que le développement urbain, les infrastructures industrielles, les ports maritimes et le tourisme.

Lors de la conférence, les représentants des entreprises sud-coréennes ont également été informés des dispositifs de soutien du gouvernement coréen aux investissements à l’étranger, des perspectives de coopération avec le Vietnam et des besoins en investissements des zones industrielles vietnamiennes.

À l’issue des échanges, les entreprises des deux pays ont participé à des rencontres d’affaires B2B destinées à établir de nouveaux partenariats entre les entreprises et les zones industrielles vietnamiennes et leurs homologues sud-coréennes. -VNA

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