Politique

Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération dans les domaines judiciaire et de la lutte anti-corruption

En visite de travail en Chine, le membre du Bureau politique Lê Minh Tri, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti communiste du Vietnam, s’est entretenu avec de hauts responsables chinois, qui ont réaffirmé que les organes chargés des affaires politiques et juridiques, de l’inspection disciplinaire et de la supervision accordent une haute priorité au développement de leurs relations avec le Vietnam.

Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des affaires intérieures et vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines (gauche) et Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois (PCC), le 15 juillet à Pékin. Photo: VNA
Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des affaires intérieures et vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines (gauche) et Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois (PCC), le 15 juillet à Pékin. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Poursuivant son programme en Chine, Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des affaires intérieures et vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, s’est entretenu le 15 juillet avec Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois (PCC), avant de rencontrer Fu Kui, secrétaire adjoint de la Commission centrale de contrôle de la discipline et vice-président de la Commission nationale de supervision de Chine.

Lê Minh Tri a exprimé sa satisfaction d’effectuer cette visite à l’occasion du 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Il a adressé ses félicitations pour les importantes réalisations enregistrées par le Parti et l’État chinois ces dernières années, notamment dans le renforcement de la gouvernance du Parti, la lutte contre la corruption et la consolidation de la discipline, qui ont contribué à renforcer les bases permettant à la Chine de mettre en œuvre les objectifs du 20e Congrès du Parti, de préparer avec succès le 21e Congrès et d’atteindre le deuxième objectif centenaire.

Il a réaffirmé que le développement des relations avec la Chine constitue pour le Vietnam une orientation constante, un choix stratégique et une priorité de premier ordre dans la mise en œuvre de sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation. Il a indiqué que le Vietnam est prêt à approfondir davantage les relations entre les deux Partis et les deux États, dans l’intérêt des peuples des deux pays ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Pour leur part, Chen Wenqing et Fu Kui ont salué les avancées du Vietnam en matière de développement et se sont félicités de cette visite, organisée dans un contexte marqué par le développement positif et global des relations bilatérales, notamment à la suite de la récente visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm. Ils ont souligné que les organes chinois chargés des affaires politiques et juridiques, de l’inspection disciplinaire et de la supervision attachent une très haute importance au développement de leurs relations avec leurs homologues vietnamiens.

Les deux parties se sont félicitées des progrès constants des relations vietnamo-chinoises et ont souligné le rôle essentiel du canal du Parti dans les relations bilatérales. Elles sont convenues de plusieurs orientations visant à permettre aux organes chargés des affaires intérieures, des affaires politiques et juridiques, de l’inspection et de la supervision des deux Partis de concrétiser le consensus atteint par les plus hauts dirigeants des deux pays.

S’appuyant sur les résultats positifs de la coopération entre la Commission centrale des affaires intérieures du Parti communiste du Vietnam et la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, la Commission centrale de contrôle de la discipline ainsi que la Commission nationale de supervision de Chine, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de partager régulièrement leurs expériences en matière de gouvernance et de construction du Parti, de développer la coopération dans la formation des cadres spécialisés, d’intensifier l’entraide judiciaire et de renforcer la coordination multilatérale dans les domaines des affaires intérieures, de la lutte contre la corruption, de la criminalité transfrontalière et d’autres secteurs connexes.

Au cours de ces entretiens, Lê Minh Tri a également présenté les principaux résultats du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam ainsi que les principales mesures adoptées pour mettre en œuvre sa résolution. Il a exposé les avancées enregistrées dans les domaines de l’édification et de la rectification du Parti et du système politique, des affaires intérieures, de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, ainsi que de la réforme judiciaire.

Les deux parties ont en outre procédé à un échange approfondi d’expériences sur l’édification du Parti, la construction d’un État de droit socialiste, les mécanismes d’inspection, de supervision et de contrôle du pouvoir, la lutte contre la corruption, l’amélioration du cadre juridique, le renforcement des capacités des organes compétents et l’application des sciences et des technologies dans leurs activités professionnelles.

Au cours de son séjour à Pékin, Lê Minh Tri s’est également rendu à une exposition consacrée au système chinois d’inspection disciplinaire et de supervision, ainsi qu’un modèle de gestion de l’application de la loi et de traitement des affaires judiciaires de la municipalité de Pékin. Dans les prochains jours, la délégation vietnamienne poursuivra sa visite de travail dans la municipalité de Chongqing. -VNA

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