Politique

Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du partenariat ASEAN-UE

Le Vietnam continuera de contribuer activement au renforcement du partenariat stratégique entre l'ASEAN et l'Union européenne (UE), a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, lors d'un entretien tenu le 14 juillet à Hanoï avec Sujiro Seam, ambassadeur de l'UE auprès de l'ASEAN.

Nguyễn Thị Vân Hà
Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang (droite) et Sujiro Seam, ambassadeur de l'UE auprès de l'ASEAN. Photo : VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang (droite) et Sujiro Seam, ambassadeur de l'UE auprès de l'ASEAN. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam continuera de contribuer activement au développement des relations entre l'ASEAN et l'Union européenne (UE), a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, également chef des hauts fonctionnaires (SOM) de l'ASEAN pour le Vietnam, lors de son entretien, le 14 juillet à Hanoï, avec Sujiro Seam, ambassadeur de l'UE auprès de l'ASEAN.

Le vice-ministre a salué les progrès enregistrés ces dernières années dans le partenariat stratégique ASEAN-UE, soulignant que l'UE était devenue l'un des partenaires les plus fiables de l'ASEAN grâce à son soutien concret au processus d'édification de la Communauté de l'ASEAN.

Dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides et complexes, Dang Hoang Giang a estimé que l'ASEAN et l'UE, en tant que deux des organisations régionales les plus abouties au monde, devaient renforcer davantage leur coordination et leur coopération, notamment dans les domaines de l'économie et du commerce. Il a plaidé pour une attention particulière aux secteurs de l'économie numérique, de la sécurité énergétique et alimentaire, de l'éducation et de la formation, ainsi qu'à la coopération maritime et à la sécurité en mer, tout en réaffirmant l'attachement des deux parties au multilatéralisme et au respect du droit international.

Rappelant que le Vietnam est le premier pays de l'ASEAN à avoir établi un partenariat stratégique avec l'UE, le vice-ministre a assuré que son pays continuerait à jouer un rôle actif dans la consolidation et le développement des relations entre l'ASEAN et l'Union européenne.

Pour sa part, Sujiro Seam a réaffirmé l'importance que l'UE accorde à son partenariat avec l'ASEAN et s'est prononcé en faveur de la poursuite du dialogue politique ainsi que de l'élargissement de la coopération dans les domaines prioritaires, notamment l'économie et le commerce numériques, la transition énergétique, le développement durable, l'éducation et la formation.

À l'approche du 50e anniversaire de l'établissement du partenariat ASEAN-UE en 2027, l'ambassadeur a exprimé le souhait que les deux parties intensifient leurs efforts afin de porter leur coopération à un niveau supérieur, au bénéfice de leur développement respectif ainsi que de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

Soulignant la place particulière du Vietnam en tant que coordinateur des relations économiques ASEAN-UE, l'un des trois pays de l'ASEAN liés à l'UE par un accord de libre-échange (ALE) et l'un des deux membres de l'ASEAN participant au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), Sujiro Seam a souhaité que le Vietnam continue de jouer un rôle moteur dans le renforcement des relations entre l'ASEAN et l'Union européenne.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#ASEAN-UE
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