Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération pour bâtir une frontière amicale



Dak Lak, 15 juillet (VNA) - La province vietnamienne de Dak Lak et la province cambodgienne de Mondulkiri ont réaffirmé leur engagement à construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement. Elles ont examiné la mise en œuvre de leur mémorandum de coopération 2024-2026 et signé un nouveau mémorandum pour la période 2026-2028.

Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Dak Lak et le Front de la solidarité pour le développement de la patrie du Cambodge de la province de Mondulkiri signent un protocole d'accord de coopération. Photo : VNA





S'exprimant lors de la conférence qui s'est tenue à Dak Lak le 15 juillet, Luong Nguyen Minh Triet, secrétaire du Comité du Parti de Dak Lak, a souligné que le renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux localités constituait à la fois une responsabilité politique et une nécessité pratique pour le développement.



Il a déclaré qu'une frontière de paix, de stabilité, d'amitié et de coopération faciliterait les échanges entre les populations, le développement économique, la préservation culturelle et contribuerait à garantir la défense et la sécurité nationales de chaque partie, tout en développant la coopération dans les domaines de l'aide sociale, du développement frontalier, des échanges culturels et des liens entre les jeunes.



Le gouverneur de Mondulkiri, Kong Kimny, également membre du Comité central du Parti du peuple cambodgien et président du Front cambodgien pour le développement national à Mondulkiri, a déclaré que le mémorandum 2024-2026 avait renforcé les liens bilatéraux par le biais d'échanges d'informations et d'activités diplomatiques, tout en sensibilisant l'opinion publique et en déjouant ainsi les manœuvres des forces hostiles visant à saper l'amitié traditionnelle entre les deux pays.



Aux termes de ce nouveau mémorandum, les deux parties intensifieront les campagnes de sensibilisation, notamment auprès des jeunes et des populations frontalières, sur l'importance stratégique des relations Vietnam-Cambodge, tout en luttant contre les discours de division.



Elles se sont également engagées à renforcer la coordination en matière de gestion des frontières, à soutenir la recherche et le rapatriement des dépouilles des soldats volontaires et des experts vietnamiens, ainsi que les actions humanitaires, les soins de santé, les bourses d'études, la formation professionnelle, le commerce frontalier, les échanges agricoles et le développement du tourisme.



Dak Lak partage près de 72 km de frontière avec Mondulkiri. Depuis la mise en œuvre du précédent mémorandum de coopération signé en décembre 2023, les deux parties ont renforcé leur coopération en matière de sécurité frontalière et de sensibilisation du public.



Les autorités de Dak Lak ont publié plus de 375 communiqués de presse et organisé 125 séances d'information, touchant plus de 7 530 fonctionnaires et habitants. De son côté, Mondulkiri s'est employé à prévenir les incursions illégales à la frontière et les violations des règles forestières, et a maintenu une étroite coordination sur les questions de sécurité frontalière. Les communautés frontalières ont également intensifié leur soutien mutuel dans les domaines de la production agricole et des échanges culturels. - VNA