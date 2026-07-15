Politique

Tô Lâm appelle à renforcer le mouvement de protection de la sécurité nationale par la population

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé à mobiliser davantage la population dans la protection de la sécurité nationale afin de bâtir un environnement sûr, stable et propice à une vie paisible et heureuse pour tous. Il s'est exprimé le 15 juillet lors de la Journée de la protection de la sécurité nationale, organisée dans la commune de Vân Hô, province de Son La.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm assiste à la Journée de la protection de la sécurité nationale organisée au hameau de Long Luông, dans la commune de Vân Hô (province de Son La). Photo / VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm assiste à la Journée de la protection de la sécurité nationale organisée au hameau de Long Luông, dans la commune de Vân Hô (province de Son La). Photo / VNA

Son La (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé les comités du Parti, les autorités locales, les organisations sociopolitiques ainsi que les forces de sécurité à continuer de promouvoir le mouvement de participation de l'ensemble de la population à la protection de la sécurité nationale, afin de créer un environnement sûr, sain et stable, garantissant une vie paisible et heureuse à tous les citoyens.

S'exprimant le 15 juillet lors de la Journée de la protection de la sécurité nationale, organisée au hameau de Long Luông, dans la commune de Vân Hô (province de Son La), à l'occasion du 81e anniversaire de la Force de sécurité publique populaire (19 août 1945-19 août 2026) et du 21e anniversaire de cette Journée, le haut plus dirigeant vietnamien a souligné que cet événement était devenu, après vingt et une années d'existence, une activité annuelle porteuse d'une profonde signification politique et sociale.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm. Photo / VNA



Selon lui, cette journée contribue à renforcer le patriotisme, la solidarité nationale ainsi que les liens étroits entre les forces de sécurité publique et la population, tout en consolidant le dispositif de sécurité populaire et la confiance de la population, deux piliers essentiels pour préserver la sécurité nationale et l'ordre social.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a salué les résultats obtenus par la province de Son La, en particulier par la commune de Vân Hô. Il a notamment relevé que le hameau de Long Luông, autrefois considéré comme un foyer majeur de criminalité liée à la drogue, était devenu un modèle en matière de maintien de la sécurité et de l'ordre public, dont l'expérience mérite d'être diffusée à l'échelle nationale.

Afin de poursuivre cette dynamique, Tô Lâm a demandé aux autorités locales de continuer à sensibiliser la population à son rôle dans la protection de la sécurité nationale, de développer les modèles d'autogestion, d'autoprotection et de médiation au sein des familles, des quartiers résidentiels, des établissements scolaires et des entreprises, tout en renforçant la coordination entre les forces de sécurité publique, l'Armée populaire, le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques.

Il a également appelé à identifier, soutenir et valoriser les personnes exemplaires ainsi que les initiatives efficaces dans le cadre du mouvement « Toute la population participe à la protection de la sécurité nationale ».

Pour la commune de Vân Hô, le dirigeant vietnamien a fixé l'objectif d'en faire un modèle provincial en matière de sécurité et d'ordre public, visant à construire une localité « sans drogue, sans criminalité et sans fléaux sociaux ». Il a souligné que le développement économique et social devait aller de pair avec le maintien de la sécurité afin d'améliorer durablement les conditions de vie de la population.

S'adressant aux forces de sécurité publique, Tô Lâm leur a demandé de renforcer la maîtrise de la situation, de lutter efficacement contre la criminalité, en particulier les trafics de drogue, de prévenir toute apparition de foyers d'instabilité et d'intensifier les actions de sensibilisation de la population en matière de prévention de la criminalité, des incendies, des accidents de la circulation ainsi que de lutte contre les informations erronées et les discours hostiles visant le Parti et l'État.

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Tô Lâm s'est rendu auprès d'un grand invalide de guerre, d'un ancien révolutionnaire emprisonné par l'ancien régime. Photo / VNA



À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président de la République, ainsi que des représentants des ministères et organismes centraux, ont remis des présents à des personnalités exemplaires, aux membres des forces de sécurité à la base, à des familles bénéficiaires de politiques sociales et à des ménages en difficulté. Le ministre de la Sécurité publique, Lương Tam Quang, a également décerné des certificats de mérite à des collectifs et des individus de la commune de Vân Hô.

En marge de cette visite, à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet 1947-27 juillet 2026), Tô Lâm s'est rendu auprès d'un grand invalide de guerre, d'un ancien révolutionnaire emprisonné par l'ancien régime et a rendu visite à Tong Thi Phong, ancienne membre du Bureau politique et ancienne vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale.- VNA

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#VNHP #Son La #mouvement de protection #sécurité nationale
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