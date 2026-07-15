Le Vietnam et le Cambodge misent sur le commerce électronique transfrontalier pour dynamiser leurs exportations



Phnom Penh, 15 juillet (VNA) – L’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec le Bureau commercial du Vietnam au Cambodge et la Chambre de commerce du Cambodge (CCC), a organisé le 15 juillet à Phnom Penh un séminaire consacré à la promotion du commerce électronique transfrontalier entre les deux pays. L’événement vise à renforcer les liens entre les entreprises et à créer de nouvelles opportunités d’exportation.



Nguyen Anh Vu, chef de la délégation du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a souligné que le Vietnam et le Cambodge sont deux pays voisins liés par une amitié de longue date et un partenariat de coopération globale. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 11,3 milliards de dollars en 2025, et les deux parties ambitionnent de porter ce chiffre à 20 milliards de dollars dans un avenir proche.



Selon lui, le commerce électronique transfrontalier constitue un nouveau moteur de croissance essentiel pour atteindre cet objectif.



Le Vietnam figure parmi les marchés du commerce électronique affichant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. En 2025, la valeur de son marché de la vente au détail en ligne a atteint près de 31 milliards de dollars, soit une progression de plus de 25 % par rapport à l’année précédente, tandis que près de 60 % de la population effectue désormais des achats en ligne.



Le Cambodge connaît également un essor rapide de son économie numérique et du commerce électronique, porté par une population jeune, une pénétration croissante d’Internet et une adoption de plus en plus large des paiements numériques. Grâce à des infrastructures logistiques favorables, les deux marchés offrent un fort potentiel aux entreprises souhaitant vendre directement aux consommateurs via des plateformes de commerce électronique, a-t-il indiqué.



Nguyen Anh Vu s’est déclaré convaincu qu’un renforcement de la coopération dans le commerce électronique transfrontalier constituera un nouveau levier de croissance, contribuant à la réalisation des objectifs commerciaux bilatéraux tout en favorisant le développement de l’économie numérique des deux pays.



Le vice-président de la CCC, Tan Monivann, a souligné que les technologies numériques jouent un rôle de plus en plus important dans les activités économiques et commerciales. Si le commerce électronique en est encore à ses débuts au Cambodge, le Vietnam a déjà enregistré des avancées significatives dans ce domaine. Le séminaire a ainsi constitué une précieuse occasion d’échanger sur les mesures propres à accélérer le développement de ce secteur.



Il a également mis en avant les efforts de transformation numérique engagés par le Cambodge ainsi que les liens commerciaux étroits unissant les deux pays, estimant que ces atouts offrent une base solide pour examiner les politiques et les mécanismes susceptibles de créer un environnement plus favorable aux entreprises.



Le Cambodge souhaite par ailleurs s’inspirer de l’expérience vietnamienne en matière de rationalisation de l’appareil administratif et de simplification des procédures liées à l’investissement et au commerce, a-t-il ajouté.



Tan Monivann a également relevé que de nombreuses entreprises vietnamiennes opèrent avec succès au Cambodge, affirmant que son pays continuera à faciliter les investissements, notamment dans les secteurs de la production, de l’agroalimentaire et des technologies.



Pour sa part, Leng Rithy, président de l’Association des entreprises Vietnam-Cambodge, a estimé que le commerce électronique transfrontalier est devenu un nouveau moteur de croissance pour les entreprises, leur permettant d’accéder plus rapidement aux marchés, de réduire leurs coûts et de renforcer leur compétitivité.



Pour les entreprises vietnamiennes implantées au Cambodge, il ne constitue pas seulement un canal de vente, mais aussi une plateforme stratégique pour consolider leurs chaînes d’approvisionnement, promouvoir leurs marques et toucher les consommateurs des marchés régionaux et internationaux, a-t-il souligné.



Au cours du séminaire, les participants ont assisté à plusieurs présentations consacrées aux politiques de promotion des exportations via le commerce électronique transfrontalier, aux tendances de consommation en ligne, à l’évolution du marché, aux infrastructures du commerce électronique ainsi qu’au potentiel de coopération entre le Vietnam et le Cambodge. L’événement comprenait également un espace d’exposition où des entreprises vietnamiennes et cambodgiennes ont présenté leurs produits phares et noué de nouveaux contacts en vue de futurs partenariats commerciaux. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà