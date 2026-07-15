Politique

Le Vietnam et les Philippines renforcent leur amitié

Une cérémonie organisée le 15 juillet à Cân Tho pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines a mis en lumière les acquis d’un demi-siècle de coopération et réaffirmé la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique renforcé, tout en intensifiant les échanges entre leurs peuples.

Des étudiants présents à la cérémonie. Photo: VNA
Des étudiants présents à la cérémonie. Photo: VNA

Cân Tho (VNA) - L’Université de Cân Tho, l’Union des organisations d’amitié de la ville et l’Association d’amitié Vietnam-Philippines de Can Tho, en coordination avec plusieurs organismes, ont organisé dans la soirée du 15 juillet une cérémonie marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (12 juillet 1976 – 12 juillet 2026).

Cette rencontre visait à célébrer cinquante années de coopération, d’amitié et de développement entre les deux pays, tout en réaffirmant leur détermination à approfondir un partenariat stratégique renforcé de manière toujours plus concrète, efficace et durable. Elle entendait également promouvoir les échanges entre les peuples et consolider la compréhension mutuelle ainsi que les liens d’amitié entre les deux nations.

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Des délégués lors de la cérémonie. Photo: VNA

Dans un message adressé aux participants, la consule générale par intérim des Philippines à Hô Chi Minh-Ville, Shirley Nuevo, a souligné que les cinquante dernières années témoignaient de la capacité des deux pays et de leurs peuples à progresser ensemble en tant qu’amis, partenaires de confiance et voisins proches au sein de la famille de l’ASEAN.

Elle a salué le soutien apporté par l’Union des organisations d’amitié de Cân Tho et l’Université de Cân Tho, estimant que cette initiative réaffirmait l’engagement du Vietnam en faveur du renforcement des relations entre les peuples et des échanges culturels avec les Philippines, en coopération avec le consulat général des Philippines.

Selon elle, l’esprit et les objectifs de la Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Philippines, signée par les dirigeants des deux pays lors de la visite d’État effectuée en juin 2026, se traduisent désormais par des actions concrètes.

De son côté, le vice-secrétaire du Comité municipal du Parti de Cân Tho, Nguyên Tuân Anh, a indiqué que la ville était honorée d’accueillir cette célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques bilatérales.

Il a estimé que cet événement constituait une occasion de renforcer la coopération avec les collectivités locales, les entreprises et les partenaires philippins, tout en favorisant les échanges économiques et les contacts entre les populations afin de rendre la coopération bilatérale toujours plus substantielle, efficace et durable.

Au cours des cinquante dernières années, les relations entre le Vietnam et les Philippines n’ont cessé de se développer sur la base de la confiance, du respect et de la compréhension mutuelle. Le relèvement des liens bilatéraux au rang de partenariat stratégique renforcé, à l’occasion de la visite d’État effectuée en juin 2026 aux Philippines par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République Tô Lâm a ouvert une nouvelle phase de coopération dans des domaines tels que la politique, l’économie, le commerce, l’éducation, les sciences et les technologies, la défense, la sécurité ainsi que les échanges entre les peuples.

La cérémonie a également été marquée par une exposition de photographies et de peintures illustrant l’amitié entre les deux pays, présentant les paysages, la culture et la population philippines, ainsi que les principaux résultats de la coopération bilatérale au cours des cinquante dernières années. Un programme artistique commémoratif a complété les activités.

À travers ces initiatives, les organisateurs entendent favoriser une meilleure connaissance réciproque de l’histoire, de la culture et des réalisations de développement des deux pays. L’événement a également mis en valeur le rôle de la diplomatie populaire dans la consolidation du partenariat stratégique renforcé Vietnam-Philippines, tout en contribuant à promouvoir l’image d’une ville de Cân Tho dynamique, accueillante et résolument ouverte sur le monde. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Philippines #relations
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