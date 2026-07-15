Politique

An Giang rapatrie les restes de 81 soldats volontaires tombés au Cambodge

Les autorités des provinces d’An Giang (Vietnam) et de Kampong Speu (Cambodge) ont signé un procès-verbal de remise et de réception des restes de 81 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, retrouvés par l’équipe K93 lors de sa campagne de recherche.

Les comités spécialisés des deux provinces signent le procès-verbal de remise et de réception des restes de martyrs. Photo : VNA
Les comités spécialisés des deux provinces signent le procès-verbal de remise et de réception des restes de martyrs. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Le Comité spécialisé de la province vietnamienne d’An Giang et son homologue de la province cambodgienne de Kampong Speu ont signé le procès-verbal de remise et de réception des restes de 81 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, retrouvés par l’équipe K93 au cours de la 25e campagne de recherche (saison sèche 2025-2026).

Selon le rapport de l’équipe K93, malgré le manque d’informations sur les lieux d’inhumation, les modifications du terrain et des conditions climatiques difficiles, l’unité a vérifié 35 sources d’information et effectué des fouilles sur 42 sites, permettant de retrouver les restes de 81 soldats dont l’identité n’a pas encore été établie.

Depuis le début de ses opérations à Kampong Speu en 2001, l’équipe K93 a retrouvé au total les restes de 1.388 soldats volontaires et experts vietnamiens.

Parallèlement à ses missions de recherche, l’équipe a mené plusieurs actions de coopération civilo-militaire, notamment des consultations médicales gratuites, des distributions de médicaments et de cadeaux aux autorités, aux forces armées et aux habitants locaux à l’occasion du Nouvel An khmer Chol Chnam Thmay 2026. Ces activités ont contribué à renforcer la confiance et la coopération avec les autorités et la population locales, facilitant les recherches.

Le vice-président du Comité populaire de la province d’An Giang, Le Van Phuoc, a salué les efforts et le dévouement des membres de l’équipe K93 et a souhaité que les autorités et la population de Kampong Speu poursuivent leur soutien à la campagne des « 500 jours et nuits » consacrée à la recherche et au rapatriement des soldats vietnamiens tombés.

De son côté, le vice-gouverneur de Kampong Speu a réaffirmé l’engagement de sa province à poursuivre sa coopération étroite avec la partie vietnamienne afin de faciliter la recherche des soldats toujours portés disparus et de contribuer au renforcement des relations d’amitié traditionnelles entre le Cambodge et le Vietnam.

À l’issue de la cérémonie, les autorités de Kampong Speu ont officiellement remis les restes des 81 soldats au Comité spécialisé de la province d’An Giang pour leur rapatriement au Vietnam, où ils recevront les honneurs funèbres conformément aux dispositions en vigueur. -VNA

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#An Giang #Cambodge #restes
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