Économie

Le Vietnam reste l’économie la plus dynamique de l’ASEAN en 2026 au premier semestre 2026

Selon plusieurs institutions financières et experts internationaux, le Vietnam a conservé au premier semestre 2026 sa position d’économie à la croissance la plus rapide de l’ASEAN. Les solides performances de l’investissement, de l’industrie manufacturière et du commerce extérieur devraient soutenir cette dynamique malgré les incertitudes de l’économie mondiale.

Transformation de produits agricoles à la Société Cofidec, à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Transformation de produits agricoles à la Société Cofidec, à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

​Hanoï (VNA) – Le Vietnam a conservé sa position d’économie affichant la croissance la plus rapide de l’ASEAN au cours du premier semestre 2026, porté par le dynamisme des investissements directs étrangers (IDE), de l’industrie manufacturière et du commerce extérieur, selon plusieurs experts.

​Les économistes de la banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) ont indiqué que le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam avait progressé de 8,39 % au deuxième trimestre 2026, contre 7,94 % au premier, portant la croissance des six premiers mois de l’année à 8,18 %.

​Selon l’UOB, la plupart des économies d’Asie du Sud-Est ont enregistré au deuxième trimestre une croissance comprise entre 2,8 % et 6 %, et devraient continuer à évoluer à un rythme inférieur à celui du Vietnam au troisième trimestre.

​Compte tenu de performances économiques supérieures aux prévisions, de la poursuite du développement de l’intelligence artificielle (IA) et de la baisse des prix de l’énergie, l’UOB a relevé sa prévision de croissance du PIB vietnamien en 2026 à 8,5 %, contre 7 % auparavant. Cette estimation reste toutefois inférieure à l’objectif de croissance de 10 % fixé par le gouvernement vietnamien, en raison des incertitudes et des risques liés à l’économie mondiale.

​Les pressions inflationnistes se sont également atténuées. Au premier semestre, l’indice moyen des prix à la consommation (IPC) s’est établi à 4,38 %, tandis que l’inflation sous-jacente a atteint 4,12 %, deux niveaux proches du plafond de 4,5 % retenu par le gouvernement.

​Les économistes de l’UOB ont estimé que la Banque d’État du Vietnam devrait trouver un équilibre entre le soutien à la croissance, la maîtrise de l’inflation, la stabilité extérieure et le suivi des évolutions du taux de change.

​De son côté, Shan Saeed, économiste en chef mondial du groupe Juwai IQI, a estimé que le Vietnam figure parmi les cinq économies d’Asie du Sud-Est appelées à façonner le prochain cycle de croissance régional, aux côtés de la Malaisie, de l’Indonésie, de la Thaïlande et des Philippines.

​Selon lui, ces pays disposent d’atouts majeurs, notamment une démographie favorable, une base industrielle solide, d’importantes réserves extérieures et une gestion économique rigoureuse. Il estime également que la transformation numérique et le développement des infrastructures de données constitueront les principaux moteurs de la prochaine vague d’investissements dans la région.

​La Banque asiatique de développement (BAD) a, elle aussi, confirmé les perspectives favorables du Vietnam. Dans la mise à jour de juillet de ses Perspectives économiques asiatiques, elle estime que le pays devrait rester, en 2026, l’économie connaissant la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est, malgré un environnement économique mondial toujours plus incertain.-VNA

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#Vietnam #ASEAN #économie la plus dynamique
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